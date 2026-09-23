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বাড়িতে পুজো হচ্ছে দেখে তাণ্ডব! স্ত্রী ও দুই পুরোহিতকে গুলির পর নিজের সন্তানদেরও... এনকাউন্টারে খতম অরবিন্দ

Uttar Pradesh Crime: এ সময় অরবিন্দ তাঁর ১০ বছর বয়সি ছেলেকে গুলি করে এবং পুলিসের ওপরও এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পুলিসের পালটা গুলিতে অভিযুক্ত অরবিন্দ নিহত হয় এবং হাসপাতালে তাঁর জখম ছেলেরও মৃত্যু হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 23, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:10 AM IST
বাড়িতে পুজো হচ্ছে দেখে তাণ্ডব! স্ত্রী ও দুই পুরোহিতকে গুলির পর নিজের সন্তানদেরও... এনকাউন্টারে খতম অরবিন্দ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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