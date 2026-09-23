/বাড়িতে পুজো হচ্ছে দেখে তাণ্ডব! স্ত্রী ও দুই পুরোহিতকে গুলির পর নিজের সন্তানদেরও... এনকাউন্টারে খতম অরবিন্দ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের স্ত্রী ও দুই পুরোহিতকে গুলি করে নৃশংস খুন। এখানেই শেষ নয়, তিন সন্তানকে পণবন্দি করে রাখে অভিযুক্ত। ইতোমধ্যেই পুলিসি এনকাউন্টারে অভিযুক্ত নিহত হয়েছে। গত বুধবার রাতে রুদ্ধশ্বাস অভিযানে অরবিন্দ সিং নামে ওই অভিযুক্ত পুলিসের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারায়। এমনকী অরবিন্দ নিজের ১০ বছরের ছেলেকে ঘরে আটকে রেখে গুলি করেছিল, পরে হাসপাতালে বাচ্চাটির মৃত্যু হয়। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশেরে আজমগড়ে।
ঘটনার সূত্রপাত:
গত মঙ্গলবার সন্ধ্যে প্রায় ৬টার দিকে বাড়ি ফিরে অরবিন্দ দেখতে পায় তাঁর স্ত্রী ববিতা সিং (৩২) পুরোহিতদের নিয়ে একটি পুজো ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অরবিন্দের ভাই মারা যাওয়ার কারণে এবং অরবিন্দের মানসিক অস্থিরতা ও আগ্রাসী আচরণ থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের পক্ষ থেকে এই পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরিবারের লোকজনের সন্দেহ ছিল অরবিন্দ কোনও অশুভ শক্তির কবলে পড়েছে।
বাড়ি ফিরে পুরোহিতদের দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে অরবিন্দ। বচসার একপর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে সে তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলবার বের করে প্রথমে স্ত্রীকে এবং পরে মহেন্দ্র পাঠক (৬০) ও অখিলেশ মিশ্র (৫০) নামে দুই পুরোহিতকে গুলি করে খুন করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বাকি পুরোহিতরা প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচেন।
পুলিসের হুঁশিয়ারি
হত্যাকাণ্ডের পর অরবিন্দ নিজের তিন সন্তানকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলে। পুলিল ও পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে আত্মসমর্পণ করতে এবং সন্তানদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু অরবিন্দ কারও কথা না শুনে পুলিসকে গুলি করার হুমকি দিতে থাকে এবং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে।
দীর্ঘ আট ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি
দীর্ঘ প্রায় আট ঘণ্টা ধরে চলা এই অচলাবস্থার মাঝে হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। বুঝতে পেরে আর দেরি না করে অভিযানে নামে পুলিস। বারাণসী জোনের এডিজি নবীন অরোরা ও আজমগড়ের এসএসপি অনিল কুমারের নেতৃত্বে স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ (এসওজি)-এর দল স্টান গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে।
পুলিস ঘরে ঢুকতেই অরবিন্দ তার রিভলবার থেকে পুরো ৬ রাউন্ড গুলি চালায়। সে তার বড় মেয়েকে সামনে রেখে ব্যবহার করার চেষ্টা করছিল। আত্মরক্ষার্থে এবং শিশুদের বাঁচাতে পুলিস পালটা গুলি চালায়। এতে অরবিন্দ গুলিবিদ্ধ হয়।
পুলিস ঘরের ভেতর থেকে তিন সন্তানকেই উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখা যায় অরবিন্দের ১০ বছরের ছেলে আগেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে অরবিন্দ ও তার ছেলে দুজনেরই মৃত্যু হয়। বাকি দুই মেয়েকে গুরুতর ট্রমা ও ডিহাইড্রেশনের কারণে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নিহতদের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার আইনি তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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