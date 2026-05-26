Baahubali Buffalo: বকরি ঈদের সেলেব ৩১ লাখের 'বাহুবলী', বাজারে এসে লোকজন সেলফি তুলছেন, মোষের ডায়েটে দুধ আর ড্রাই ফ্রুটস

Baahubali Buffalo: বকরি ঈদের বাজারে রীতিমতো ভাইরাল একটি মোষ। মানুষ তার সঙ্গে সেলফি তুলছে, রিলসও করছে! ভাবা যায়! মোষকে নিয়ে তুঙ্গে পাগলামি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খবরে যোগী রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। সেখানকার হাপুর জেলার আসৌড়া মার্কেটে চলছে বকরি ঈদ উপলক্ষে চলছে পশুমেলা। আর সেখানে নজর কেড়েছে এক মোষ। দশাসই চেহারা। গায়ের রং চকচকে কালো। আর পাঁচটা মোষের থেকে একেবারেই আলাদা। রীতিমতো মেলার সেলেব হয়ে গিয়ে যাবতীয় লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছে এই চারপেয়ে। পশুমেলায় আসা লোকজন অপলক দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছেন 'বাহুবলী মোষ'টিকে (Baahubali Buffalo)। তাঁরা ছবি তুলছেন, ভিডিয়ো করছেন এমনকী সেলফিও তুলছেন মোষের সঙ্গে। এমনকী দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ ছুটে আসছেন একবার এই মোষকে দেখার জন্য! স্থানীয়দের মতে মোষের চেহারা অনেকটা সিনেমার চরিত্রের মতোই। একেবারে হৈ হৈ কান্ড রৈ রৈ ব্যাপার!
বাহুবলীর লাইফস্টাইলও চমকে দেবে। তার যত্নে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। প্রতিদিনের রুটিনে রয়েছে পুষ্টিকর খাদ্য, দুধ, ফল। নিয়মিত তার পরিচর্যার করা হয়। এভাবেই সে বেড়ে উঠেছে। মোষটিকে পশুমেলায় আনার সময়েও ভিআইপি স্টাইলে সাজানো হয়েছিল। বিশেষ অলঙ্কার, লাল দড়ি যেমন নজর কেড়েছিল। এরা পাশাপাশি নিরাপত্তা বলয়ে মুড়েই তাকে রাখা হয়েছিল! ভাবা যায়, মোষ বটে একটা! মোষের মালিক আমির গবাদিপশু ব্যবসায়ী। তিনি জানিয়েছেন যে, মোষের দাম ৩১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করেছেন তিনি। তিনি বলছেন, বেশ কয়েকজন বড় ক্রেতা এই মোষকে দেখেছেন এবং তাঁরা সর্বাধিক ২১ লক্ষ টাকা দামই হাঁকিয়েছেন। আমির অবশ্য এখনও মোষটিকে বিক্রি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁর দাবি এই মোষের জাত, শক্তি, সুস্বাস্থ্য এবং এর পরিচর্যার ধরনই এই বিরাট দামের যথার্তা প্রমাণ করে। আমির জানিয়েছেন দুধ, ড্রাই ফ্রুটস এবং বিশেষ খাবারই খায় তার মোষ। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিবিড় পরিচর্যায় মোষের লোম হয়েছে চকচকে।
বাংলাদেশ এবং ভারতে পবিত্র ঈদ-উল-আজহা আগামী ২৮ মে (বৃহস্পতিবার) উদযাপিত হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই পরিচিত। যা বিশ্বজুড়ে ত্যাগের উৎসব বা কোরবানির ঈদ হিসেবেও পরিচিত। গরু, ছাগল, ভেড়া, মোষ বা উট কোরবানি করা হয়। দেশের বিভিন্ন পশু বাজারে বড় পশুর চাহিদা থাকে। ফলে এই বাহুবলীকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ অন্য মাত্রায়। সব মিলিয়ে হাপুরের এই বাহুবলী মোষ এখন স্থানীয় বাজার ও নেটপাড়ায় ভাইরাল...
