  • Baba Vanga on Extreme Summer: বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম হিট-অ্যালার্ট! ভয়াল হিটওয়েভ প্রচণ্ড গরমে নরক হবে পৃথিবী, ভারতেও ভয়ংকর

Baba Vanga on Extreme Summer: বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম হিট-অ্যালার্ট! ভয়াল হিটওয়েভ প্রচণ্ড গরমে নরক হবে পৃথিবী, ভারতেও ভয়ংকর

Baba Vanga's Prediction on Summer and Heatwave: বুলগেরিয়ার প্রখ্যাত অন্ধ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা, যিনি তাঁর নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিশ্ব জুড়ে পরিচিত, তিনি এই ২০২৬ সালের আবহাওয়া এবং পরিবেশ নিয়েও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে গিয়েছেন, কে জানত!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 23, 2026, 03:47 PM IST
Baba Vanga on Extreme Summer: বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম হিট-অ্যালার্ট! ভয়াল হিটওয়েভ প্রচণ্ড গরমে নরক হবে পৃথিবী, ভারতেও ভয়ংকর
তাপপ্রবাহে মৃত্যু শুরু হয়ে গিয়েছে। এর পর আরও কত ভয়ংকর গরম পড়বে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কী নিয়ে কথা বলেননি বুলগেরিয়ার প্রফেট বাবা ভাঙ্গা (Bulgarian prophet Baba Venga)? এবার গরম হিটওয়েভ  ইত্যাদি নিয়েও বাবা ভাঙ্গার সতর্কতা-বাণী (Baba Vanga Alert for Extreme Summer 2026) রয়েছে, তা কে জানত? ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে বইবে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ ((Extreme Heatwave), ঘোরতর পরিবর্তন ঘটবে জলবায়ুতে (Climate Change), পড়বে ভয়ংকর গরম (Extreme Summer)। বলে গিয়েছেন বাবা ভাঙ্গা। এ বছর কি তবে ভয়ংকর হিটওয়েভের (severe heat wave this year) শিকার হবে দেশ? 

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predictions: আর্থিক সংকট থেকে শুধু মুক্তিই নয়, এবার বন্যার মতো টাকা আসবে এঁদের হাতে; নববর্ষের আগেই বাড়ি,গাড়ি, জমি

ভয়াল তাপপ্রবাহ

আজ, বাংলায় প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন। এদিন ভোট দিতে গিয়ে রাজ্যে অন্তত ৪ জন মারা গিয়েছেন। কেন এই ভয়ংকর মারণ গরম? বাবা ভাঙ্গা বোধ হয় জানতেন। বুলগেরিয়ার প্রখ্যাত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এই দৃষ্টিহীন বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga), যিনি তাঁর নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিশ্ব জুড়ে বিখ্যাত, এই ২০২৬ সালের আবহাওয়া এবং পরিবেশ নিয়েও যে তিনি বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর কথা বলে গিয়েছেন, তা কে জানত? তিনি যা বলেছেন, তার অন্যতম বিষয় হল রেকর্ড সৃষ্টিকারী তাপপ্রবাহ। জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের গ্রীষ্মকাল নিয়ে বাবা ভাঙ্গা নাকি আগাম এ পৃথিবীকে সতর্ক করে গিয়েছেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, বিশ্ব এক অভূতপূর্ব তাপপ্রবাহের (Heatwave) সাক্ষী হতে পারে। তাপমাত্রা এতই বৃদ্ধি পেতে পারে যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

ভয়ংকর কঠোর

বাবা ভাঙ্গার মতে, এই ২০২৬ সালে প্রকৃতি মানুষের উপর ভয়ংকর কঠোর হতে পারে। বিশেষ করে চরম গরম এবং আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণ মানবসভ্যতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সতর্কবার্তাগুলি আসলে বিশ্বকে পরিবেশ নিয়ে সচেতন হওয়ার একটি ইঙ্গিতও দিচ্ছে।

জলবায়ু-বিপর্যয়

বাবা ভাঙ্গা উল্লেখ করেছেন, ২০২৬ সালে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের একটি বড় অংশ (প্রায় ৭-৮ শতাংশ) ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে, ব্যাপক বন্যা এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। এবং জলবায়ুর এই দ্রুত পরিবর্তনের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

আরও পড়ুন: Baba Vanga's Unbelievable Predictions: বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর হাড়হিম ৭ পূর্বাভাসে উত্তাল বিশ্ব! ভারত নিয়ে যা বলেছেন তাতে উড়ল ঘুম...

গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং

যেভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming) বাড়ছে, তাতে বাবা ভাঙ্গার এই সতর্কতাগুলি বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে হুবহু  মিলে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার মতো ঘটনাগুলি এই বিপদেরই ইঙ্গিত। তবে, ২০২৬ সালের জন্য তিনি শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং যুদ্ধের সংঘাতবৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা প্রযুক্তির অতি-ব্যবহার নিয়েও সতর্ক করেছিলেন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Bengaluru Shocker: কারখানার টয়লেটে সন্তানের জন্ম, তারপরই নবজাতকের গলা কেটে খুন করল রেণুকা
Mobile Lockdown: বন্ধ হয়ে যাবে মোবাইল? কাজ করবে না ইন্টারনেট? ভোট-আবহেই অবিশ্বাস্য মহাজাগতিক...