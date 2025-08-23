English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UP Shocker: 'আগে টাকা, পরে ডেলিভারি!' সদ্যোজাত সন্তানের দে*হ প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে জেলাশাসকের দফতরে হতভাগ্য বাবা...

Father carries newborn body In plastic bag: হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নর্মাল ডেলিভারির জন্য ১০,০০০ টাকা ও সি-সেকশনের জন্য ১২,০০০ টাকা চেয়েছিল। কিন্তু লেবার রুমে নিয়ে যাওয়ার পর, টাকার অংক বাড়িয়ে দেয়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 23, 2025, 05:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রমাগত ফি বাড়িয়ে চলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ডেলিভারিতে দেরি। শেষে ডেলিভারি সময়ই সদ্যোজাতের মৃত্যু। সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহ প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে সোজা জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছন হতভাগ্য বাবা। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে। 

এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায়। হাসপাতালটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। সদ্যোজাত ওই শিশুর বাবা বিপিন গুপ্তের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর স্ত্রীর প্রসব না করিয়ে উত্তরোত্তর ফি বাড়াতে থাকে। দেরিতে অস্ত্রোপচার করায়, প্রসবের সময়ই তাঁর সন্তান মারা যায়। বিপিন গুপ্ত অভিযোগ করেছেন, প্রথমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নর্মাল ডেলিভারির জন্য ১০,০০০ টাকা ও সি-সেকশনের জন্য ১২,০০০ টাকা চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে প্রসবের জন্য লেবার রুমে নিয়ে যাওয়ার পর, টাকার অংক বাড়িয়ে দেয়।

তাঁর কথায়, "এরপর রাত আড়াইটে নাগাদ কিছু টাকার ব্যবস্থা করি। কিন্তু তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চার্জ আরও বাড়িয়ে দেয়। স্ত্রীর অস্ত্রোপচার না করে আগে টাকা দাবি করতে থাকে। আমি অন্যত্র নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটাও করতে দেয়নি। উলটে চার্জ বাড়িয়ে যেতে থাকে। এবং এটাও বলে যে আগে টাকা মেটাতে হব, তারপরই স্ত্রীর অস্ত্রোপচার করবে। শেষে ডেলিভারির সময়ই নবজাতকের মৃত্যুর পর স্ত্রীকে কার্যত রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়।"

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

UP Shockernewborn deathnewborn Body in plastic Bag
