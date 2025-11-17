Karnataka Blackbucks: ভয়াবহ কোনও জীবাণু হানা দিয়েছে ফের! কর্নাটকে চিড়িয়াখানায় বেঘোরে মৃত ৩১ কৃষ্ণসার হরিণ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Karnataka Blackbucks: ভয়াবহ কোনও জীবাণু হানা দিয়েছে ফের! কর্নাটকে চিড়িয়াখানায় বেঘোরে মৃত ৩১ কৃষ্ণসার হরিণ...

Blackbucks Kills In Karnataka: কর্নাটকের কিট্টুর রানি চেন্নাম্মা চিড়িয়াখানায় ৪ দিনে ঘটে ৩১ কৃষ্ণসার মৃত্যু এবং এই নিয়ে কর্ণাটক সরকার নিয়েছে করা পদক্ষেপ।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 17, 2025, 09:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্নাটকের কিট্টুর রানি চেন্নাম্মা চিড়িয়াখানায় মাত্র চার দিনে ৩১ কৃষ্ণসার হরিণের মৃত্যুতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্যের বনমন্ত্রী ঈশ্বর খান্দ্রে জানিয়েছেন, এই মৃত্যুগুলোর পেছনে ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণই মূল কারণ বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাটি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিড়িয়াখানার আধিকারিকরা জানান, গত সপ্তাহে হঠাৎ করেই কৃষ্ণসার হরিণের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়। কয়েকটি প্রাণী খাওয়া বন্ধ করে দেয়, শারীরিক দুর্বলতা বাড়তে থাকে এবং দ্রুত মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মাত্র চার দিনের মধ্যে ৩১টি কৃষ্ণসার হরিণ মারা যায়, যা চিড়িয়াখানার ইতিহাসে নজিরবিহীন।

এই ঘটনার পর চিড়িয়াখানার চিকিৎসক দল মৃত প্রাণীদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের ইঙ্গিত মিলেছে। 

বনমন্ত্রী ঈশ্বর খান্দ্রে বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। তদন্তে যদি কোনো গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি আরও জানান, চিড়িয়াখানার অন্যান্য প্রাণীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

চিড়িয়াখানার কর্মীদের মতে, কৃষ্ণসার হরিণগুলির জন্য নির্ধারিত খাদ্য ও পরিবেশে কোনো পরিবর্তন হয়নি, তাই হঠাৎ এমন সংক্রমণ কীভাবে ঘটল, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কিছু পশুপ্রেমী সংগঠন ইতিমধ্যেই চিড়িয়াখানার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে।

কৃষ্ণসার হরিণ একটি সংরক্ষিত প্রজাতি, যা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই প্রজাতির মৃত্যু শুধু চিড়িয়াখানার ক্ষতি নয়, বরং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য বড় ধাক্কা। বিশেষজ্ঞদের মতে, চিড়িয়াখানায় সংরক্ষিত প্রাণীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় আরও আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

এই ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, চিড়িয়াখানার ভিতরে এত বড় বিপর্যয় ঘটলেও কেন আগে থেকে সতর্কতা নেওয়া হয়নি। কিছু পশুপ্রেমী সংগঠন চিড়িয়াখানার পরিচালক ও চিকিৎসকদের জবাবদিহি চেয়েছে।

তবে, তদন্তের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য। প্রশাসনের উচিত, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং চিড়িয়াখানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। 

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

Blackbuck Karnataka Forest
