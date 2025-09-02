Viral VIDEO Badshah Meets Premanand Maharaj: কোথায় লুকিয়ে পরমসুখের চাবিকাঠি? এক অবিশ্বাস্য জীবন ও জগতের হদিশ দিলেন স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ! ভিডিও ভাইরাল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Viral VIDEO Badshah Meets Premanand Maharaj: র‍্যাপার বাদশা বৃন্দাবনে প্রেমানন্দজি মহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হল। উঠে এল নানা জরুরি প্রসঙ্গ। জীবন জগৎ সম্পর্ক ইত্যাদি নানা বেসিক বিষয়ে প্রেমানন্দজি অদ্ভুত সুন্দর কথা বললেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 2, 2025, 02:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছুদিন আগেই প্রাণনাশের হুমকি (death threat) পেয়েছিলেন প্রেমানন্দ মহারাজ (Premanand Maharaj)। সেই খবরে সাড়া পড়ে গিয়েছে। এমনিতেই অসুস্থ প্রেমানন্দজি। কিডনির অসুখে ভুগছেন। এর উপর আবার খুনের হুমকি! যাইহোক, সম্প্রতি র‍্যাপার বাদশা (Rapper Badshah) বৃন্দাবনে (Vrindavan) গিয়ে দেখা করলেন প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে। কী কী বিষয়ে কথা হল তাঁদের?

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predictions: অক্ষরে-অক্ষরে মিলেছে বাবা ভাঙ্গার ২০২৫ পূর্বাভাস! বাকি ৪ মাসে সর্বনাশের আর কত বাকি? শুনলে পিশাচ নাচবে বুকের উপর...

প্রেমানন্দসকাশে বাদশা

বলিউডখ্যাত এবং মুম্বইয়ের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত মুখ  র‍্যাপার বাদশা বৃন্দাবনে গিয়ে দেখা করলেন প্রেমানন্দজি মহারাজের সঙ্গে। র‍্যাপার এবং গায়ক বাদশা বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দজি মহারাজের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বাদশা অবশ্য স্বামী প্রেমানন্দের কাছে একা যাননি, সঙ্গে তাঁর ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাদশা ও প্রেমানন্দের সাক্ষাতের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়েছে। কী আছে ভিডিয়োটিতে?

করজোড়ে বাদশা, সপ্রশ্ন সহোদর

ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, গায়ক বাদশা হাতজোড় করে শান্তভাবে বসে আছেন স্বামী প্রেমানন্দের সামনে। বরং তাঁর ভাই জীবন ও মানুষে-মানুষে সম্পর্ক নিয়ে মহারাজকে নানা প্রশ্ন করে চলেছেন। বাদশার ভাইয়ের প্রশ্নের জবাবেই প্রেমানন্দজি মহারাজ বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। 

কী বললেন স্বামীজি?

বাদশার সহোদরের প্রশ্নে মহারাজ বলেছেন, সত্যের পথে চললে কেউ পাশে না থাকলেও ঈশ্বর ঠিক থাকেনই; ঈশ্বরই তাঁর পক্ষ নেবেন। বাদশার ভাই জিজ্ঞেস করেছিলেন, সত্য কথা বললে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব আসে, তখন কী করা উচিত? সম্পর্কে এই বিষাদ কেন আসে? প্রেমানন্দস্বামী বললেন, সম্পর্কে স্বার্থপরতা না আনলেই হল, তাহলেই আর কোনও দুঃখ নেই! যদি তুমি স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সম্পর্ক তৈরি করো, যদি তুমি সম্পর্কের উল্টো দিকের মানুষটির থেকে শুধু নানা জিনিস প্রত্যাশাই করে যাও, তাহলে দুঃখ আসতে বাধ্য। 

পরম সুখের চাবিকাঠি কী?

কিন্তু যদি তুমি পরমসুখের অধিকারী হতে চাও, তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকাটা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এটা না হলে, আমরা নিজেদেরই বুঝতে পারব না! তুমি নিজেকে অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবে না, আর তুমি অন্যের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্কও বজায় রেখে চলতে পারবে না!

আরও পড়ুন: India US Tariff: ট্রাম্পকে তুলোধোনা মার্কিন সাংবাদিকের! তেল-প্রশ্নে ভারতের ঢালাও প্রশংসা করে তিনি বললেন, শুল্ক চাপিয়ে আমেরিকা ঘোর...

সাম্প্রতিক প্রেমানন্দ-সংবাদ 

কিছু দিন আগেই একজন প্রেমানন্দকে খুনের হুমকি দিয়েছিল। একথা শুনে গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা এগিয়ে এসেছিলেন মহারাজের সুরক্ষায়। তিনি এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করেন। আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সমর্থনে ওই পোস্টে রোহিত গোদারা খোলাখুলিভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন সেই ব্যক্তিকে, যিনি মহারাজকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। রোহিত বলেছিলেন, যে-ই মহারাজকে আঘাত করার চেষ্টা করবে, তাকেই তিনি রেহাই দেবেন না। তিনি আরও বলেন, যিনি নিজের দুটি কিডনি নষ্ট হওয়ার পরেও বহু বছর ধরে সংগ্রাম করে মানুষকে পথ দেখাচ্ছেন, তাঁকে সম্মান জানানো উচিত। গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা বলিউডের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এই বলে যে, বলিউড তারকাদের নগ্ন নাচের এবার অবসান ঘটাবেন তিনি। তিনি বলিউড শিল্পী ও সমাজের কিছু বিশেষ শ্রেণির মানুষকে সতর্ক করে দেন এই বলে যে, যদি তাঁরা অর্থ বা মাদকের প্রভাবে কোনো ভুল কাজ করেন, তবে তার জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

