/বুকে বিঁধল গুলি, মৃত্যুর মুখে ক্ষেতমজুর: বাঘেশ্বর বাবার ধাম ঘিরে ভয়ংকর ঘটনা, খুনের চেষ্টার মামলা? তোলপাড় রাজ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশের বাঘেশ্বর ধামের প্রধান পুরোহিত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর ভাই শালীগ্রাম গর্গকে নিয়ে বড় খবর। নতুন বিতর্ক। তার বিরুদ্ধে এক ক্ষেতমজুরকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ। কৃষক গুরুতর জখম। জমি দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিস শালীগ্রাম গর্গ এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।
ঘটনা কী?
আক্রান্ত কৃষকের নাম মোতিলাল কুশওয়াহা। তিনি রাজনগর থানা এলাকার কোডা গ্রামের বাসিন্দা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ছত্রপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করে তার পাঁজরের কাছ থেকে একটি বুলেট বা গুলির অংশ উদ্ধার করেছেন। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
পুলিসের কাছে দেওয়া বিবৃতিতে মোতিলাল অভিযোগ করেছেন যে, শালীগ্রাম গর্গ জোরপূর্বক তার জমি দখল করতে চান। তিনি বলেন, 'আজ সকালে শালীগ্রাম তার কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে আমার বাড়িতে চড়াও হয়। তারা আমাকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে বের করে লাঠিসোটা দিয়ে মারধর শুরু করে। এরপর শালীগ্রাম আমাকে লক্ষ্য করে তিন-চার রাউন্ড গুলি চালায়। একটি গুলি সরাসরি আমার বুকে এসে লাগে।'
আহত কৃষকের অভিযোগ, শালীগ্রাম প্রায়শই স্থানীয় কৃষকদের জমি বিক্রি করার জন্য চাপ দেন এবং যারা রাজি হন না, তাদের হুমকি ও মারধর করা হয়। এই ঘটনায় শালীগ্রাম গর্গ ছাড়াও সতীশ, আশীষ এবং অন্য এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
ভাইরাল ভিডিয়ো
ঘটনার পর একটি ভিডিয়ো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে (যার সত্যতা পুলিশ খতিয়ে দেখছে)। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, শালীগ্রাম ও তার সহযোগীরা ঘটনাস্থল থেকে পালাচ্ছেন এবং আহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা তাদের তাড়া করছেন। ভিডিয়োর একটি ফ্রেমে শালীগ্রামের হাতে অস্ত্রের মতো একটি বস্তুও দেখা গিয়েছে।
ছত্রপুরের পুলিস সুপার (SP) রজত সাকলেচা জানিয়েছেন, 'আমরা খবর পাই যে মোতিলাল কুশওয়াহা নামে এক ব্যক্তিকে মারধর ও গুলি করা হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এক্স-রে রিপোর্টে ওই ব্যক্তির শরীরের ভেতরে একটি বুলেট পাওয়া গিয়েছে।' তিনি আরও জানান যে ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোসা (spent shell casings) সংগ্রহের কাজ চলছে এবং তিনজনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নাম-সহ মামলা করা হয়েছে।
'আমার কোনও সম্পর্ক নেই': ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী
এই ঘটনার পর বাঘেশ্বর ধামের প্রধান ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী তার ভাই শালীগ্রাম গর্গের থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন। তিনি বলেন, 'শালীগ্রাম জির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তিন বছর আগেও আমি এই কথা বলেছিলাম। আসলে আমার পরিবারের সঙ্গেই আমার কোনও যোগসূত্র নেই, গোটা বিশ্ব ও সমাজই আমার পরিবার।'
ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী আরও বলেন, 'আইন তার নিজের পথে চলবে এবং অপরাধীর কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত। তবে প্রতিটি বিতর্কের সঙ্গে যেন আমার নাম জড়ানো না হয়।'
শালীগ্রামের অপরাধমূলক অতীত
শালীগ্রাম গর্গের বিরুদ্ধে এটিই প্রথম ফৌজদারি অভিযোগ নয়। এর আগেও তিনি একাধিকবার আইন ভেঙেছেন:
ফেব্রুয়ারি ২০২৩: গঢ়া গ্রামে একটি দলিত পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে পিস্তল উঁচিয়ে হুমকি দেওয়া ও মারধর করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে SC/ST আইনে মামলা হয়। সে সময় তিনি গ্রেফতার হলেও পরে জামিনে মুক্তি পান।
এপ্রিল ২০২৪: সাগর জেলার মুগওয়ারী টোল প্লাজার কর্মীদের মারধর ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে শালীগ্রাম ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল।
পুলিস বর্তমানে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, মেডিকেল রিপোর্ট এবং ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
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