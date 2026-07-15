Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বুকে বিঁধল গুলি, মৃত্যুর মুখে ক্ষেতমজুর: বাঘেশ্বর বাবার ধাম ঘিরে ভয়ংকর ঘটনা, খুনের চেষ্টার মামলা? তোলপাড় রাজ্য

বুকে বিঁধল গুলি, মৃত্যুর মুখে ক্ষেতমজুর: বাঘেশ্বর বাবার ধাম ঘিরে ভয়ংকর ঘটনা, খুনের চেষ্টার মামলা? তোলপাড় রাজ্য

Bageshwar Dham's Dhirendra Krishna Shastri's brother Saligram Garg: আহত কৃষকের অভিযোগ, শালীগ্রাম প্রায়শই স্থানীয় কৃষকদের জমি বিক্রি করার জন্য চাপ দেন এবং যারা রাজি হন না, তাদের হুমকি ও মারধর করা হয়। এই ঘটনায় শালীগ্রাম গর্গ ছাড়াও সতীশ, আশীষ এবং অন্য এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 15, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:08 PM IST
বুকে বিঁধল গুলি, মৃত্যুর মুখে ক্ষেতমজুর: বাঘেশ্বর বাবার ধাম ঘিরে ভয়ংকর ঘটনা, খুনের চেষ্টার মামলা? তোলপাড় রাজ্য
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হালাল খাব না, ঝটকা মাংসের দোকান খুললেই ১০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা বিজেপি বিধায়কের
Bijpur BJP MLA54 min ago
2
Abhishek Banerjee1 hr ago
3
Ranveer Singh paternity break1 hr ago
4
Heramb Karmarkar2 hrs ago
5
Rath Yatra of Khanjapur2 hrs ago