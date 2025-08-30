English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Human GPS Encounter: পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার সব পথ নখদর্পণে, এনকাউন্টারে খতম সেই কুখ্যাত 'হিউম্যান জিপিএস'!

Bagu Khan Death: 'হিউম্যান জিপিএস' নামে কুখ্যাত জঙ্গি বাগু খানকে খতম করল ভারতীয় সেনা। গুলজ এলাকায় সংঘর্ষে জঙ্গিকে নিকেশ করা সেনার বড় সাফল্য।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 30, 2025, 04:46 PM IST
Human GPS Encounter: পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার সব পথ নখদর্পণে, এনকাউন্টারে খতম সেই কুখ্যাত 'হিউম্যান জিপিএস'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সেনার বড় সাফল্য। খতম কুখ্যাত জঙ্গি বাগু খান। কাশ্মীরের গুলজ এলাকায় সংঘর্ষে তাকে নিকেশ করে ভারতীয় সেনা। তার সঙ্গেই আরও এক জঙ্গিও মারা যায় বলে জানা গিয়েছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

কে এই বাগু খান?
এই বাগু খান 'হিউম্যান জিপিএস' নামে পরিচিত ছিল। ভারত থেকে পাকিস্তানের বিভিন্ন দুর্গম পথ ও গোপন রুট তার নখদর্পনে ছিল। যার ফলে সে একশোরও বেশি জঙ্গিকে ভারতে সফলভাবে অনুপ্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছিল।

আরও পড়ুন:Soldier Death: শত্রু দমনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন! আচমকাই হার্ট অ্যাটাকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তরুণ জওয়ান...

বাগু খানের আরও এক নামে পরিচিত ছিল, সেটা হল সামন্দর চাচা। বাগু ১৯৯৫ সাল থেকে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর (PoK)-এ আশ্রয় নিয়েছিল। সে অনুপ্রবেশ ঘটনার অন্যতম বড় সংগঠক হিসেবে কাজ করে আসছিল। নিরাপত্তা সূত্রে জানা গেছে, গুরেজ সেক্টরের বিভিন্ন দুর্গম পথ ও গোপন রুট সম্পর্কে তার অসাধারণ জ্ঞান থাকায় সে ১০০-রও বেশি সফল অনুপ্রবেশের সহায়ক ছিল। এই কারণেই বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের কাছে সে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও সে মূলত হিজবুল মুজাহিদিন-এর কমান্ডার ছিল, তবু গুরেজ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে অন্য সকল জঙ্গি গোষ্ঠীকেও অনুপ্রবেশে সহায়তা করত।

কী করে বাগুকে খতম করে ভারতীয় সেনা?
নওশেরা নার এলাকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় সেনার 'অপারেশন নওশেরা নার IV'-এর অধীনে বাগুর অবস্থান জানা যায়। তারপর সেনা এবং বাগুর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে সে মারা যায়। ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী তার সঙ্গী আরেক জঙ্গিকেও নিকেশ করে।

আরও পড়ুন:Cardiac Surgeon Death: স্টেথো ঝুলিয়ে রাউন্ডে বেরোলেন তরুণ নামী কার্ডিয়াক সার্জন! সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাকে নিজেই লুটিয়ে পড়লেন করিডরে...

সেনা সূত্রের মতে, বাগু খানের মৃত্যু এলাকার জঙ্গি সংগঠনগুলোর রসদ সরবরাহ ও অনুপ্রবেশ পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা। বহু বছর নিরাপত্তা বাহিনীকে ফাঁকি দেওয়ার পর, শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্য বিফলে যায়।

বাগুকে নিকেশ করার ঠিক দুদিন আগেই আরও দুই জঙ্গিকে খতম করে ভারতীয় সেনা। জানা যায়, তারাও গুরেজ সেক্টর দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছিল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bagu KhanSamandar Chachahuman GPSGurez encounterinfiltration attemptsLoC terrorHizbul commanderterror networksPoKSecurity forcesJammu and Kashmir
পরবর্তী
খবর

Soldier Death: শত্রু দমনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন! আচমকাই হার্ট অ্যাটাকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তরুণ জওয়ান...
.

পরবর্তী খবর

Congress VS BJP: রাহুল গান্ধীর যদি সামান্য লজ্জাও থাকে, তা হলে অবিলম্বে মোদীজির কাছে ক্ষমা চ...