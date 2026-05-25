/Bakrid Eid 2026: ২৭, না, ২৮ মে? ইদের ছুটি কবে? ধন্দের অবকাশই নেই, পরিষ্কার জেনে নিন ইদের সরকারি ছুটি কবে

Eid-ul-Azha Holiiday 2026: দিল্লির রেখা গুপ্তার সরকার ইদের নিয়ম কানুন নিয়ে কড়া নির্দেশ প্রচার করে দিয়েছে। পশু কুরবানি দেওয়ার সূত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, পাশাপাশি শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবারে কবে ছুটি ইদের (Bakrid Eid Holiday 2026)? এ নিয়ে প্রথমে একটু ধন্দ তৈরি হয়েছিল। পরে তা কেটে যায়। রাজধানী দিল্লিতে ইদের (Eid al-Adha/Eid ul-Zuha/Bakrid) ছুটি মে মাসের ২৮ তারিখেই (Delhi to close on May 28) ধার্য হয়েছে। হিজরি ক্যালেন্ডারের ১২তম ও শেষ মাস ধু-অল হিজা (Dhu Al Hijja)-র দশমতম দিনে পালিত হয় ইদ-উল-আধা (Eid Al Adha)। আকাশে নতুন চাঁদ ওঠার (crescent moon) সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এই উত্সব (Islamic festival) পালন করে থাকেন।
২৭, না, ২৮ মে?
নোটিস জারি করে জানানো হয়েছে, বকরিদ উপলক্ষে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক অফিসকাছারি সব বন্ধ থাকবে আগামী ২৮ মে। ২৭ মে ইদের কোনও ছুটি নেই। প্রথমে ইদের ছুটি নিয়ে একটা ধন্দ তৈরি হলেও, পরে তা কেটে যায়। নয়া নোটিস জারি করে তা পরিষ্কার করা হয়। কেন্দ্র আগে ২৭ মে ইদের ছুটি ঘোষণা করেছিল।
রাজ্যে-রাজ্যে বকরিদের ছুটি
বকরি ইদ বা ইদুজ্জোহা উপলক্ষে অধিকাংশ রাজ্যে আগামী ২৮ মে-ই বন্ধ থাকবে ব্যাংক। তবে চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে কোথাও ইদ উদযাপনের দিন বদলে গেলে ছুটির দিনও বদলাবে। আরবিআই-ও বকরি ইদের ছুটি রাজ্যভেদে আলাদাই নি্রধারণ করেছে। তবে অধিকাংশ রাজ্যেই এসবিআই-সহ বিভিন্ন ব্যাংক বন্ধ থাকবে ২৮ তারিখেই। দেশ জুড়ে সরকারি অফিসও বন্ধ থাকবে এদিনই। স্কুলও বন্ধ থাকবে ২৮ মে-তেই!
ইদের অপরূপ মাহাত্ম্য
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজের প্রিয় কিছু উত্সর্গ করাই কুরবানির ইদের মূল বিষয়। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, কুরবানির প্রথা শুরু হয় হজরত ইব্রাহিমের সময়ে। কথিত আছে, পরীক্ষা করার জন্য হজরতকে তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কুরবানি করতে বলেন আল্লা। তখন হজরত তাঁর একমাত্র পুত্রকে কুরবানি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইদের প্রার্থনার পরেই এই কুরবানি দেওয়া রীতি।
এবং হজযাত্রা
কুরবানি দেওয়া পশুর মাংস ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। একটা ভাগ গৃহস্থ নিজে রাখেন, অন্য এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তৃতীয় ভাগটি দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। বকরি ইদে ছাগল, উট বা অন্য কোনও পশুকে বলি দিয়ে সেই মাংস গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার প্রথাই প্রচলিত। বকরি ইদ পালনের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় মুসলিম ধর্মের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হজযাত্রা।
