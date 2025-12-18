Ban Of Old Vehicles: পুরনো গাড়ির উপর সুপ্রিম-কোপ, শহরের বুকে আর ছুটবে না বৃদ্ধ যান! কিন্তু... রয়েছে একটা বড় বদল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 18, 2025, 06:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মন ভেঙে দেওয়া খবরে আবার মনের কোণে আশার উঁকিঝুঁকি। ১২ অগাস্টের দেওয়া রায়ে এল কিঞ্চিৎ বদল (Modifying Supreme Court August 12 order)। কী বদল? আদালত পুরনো যানবাহন নিয়ে ১২ অগাস্ট একটি নির্দেশ দিয়েছিল। এবার সেই আদেশে একটু সংশোধন করল তারা। করে জানাল, সেইসব মালিকদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, যাঁদের গাড়ি-- সেগুলি এমনকি ১০ বছর (ডিজেল) বা ১৫ বছরের (পেট্রোল) পুরনো হলেও-- BS-IV বা তার পরবর্তী পর্যায়ের। দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকার (Delhi and National Capital Region) ক্ষেত্রে এই নিয়ম জারি।

BS-IV মানদণ্ডের নীচে

গত ১২ অগাস্টের আদেশ সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্ট বুধবার ১৭ ডিসেম্বর স্পষ্ট করল যে, ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন বা এনসিআর (NCR)-এ ১০ বছরের বেশি পুরনো ডিজেলচালিত এবং ১৫ বছরের বেশি পুরনো পেট্রোলচালিত যেসব যানবাহন BS-IV মানদণ্ডের নীচে পড়ে, সেগুলির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

বায়ুদূষণ-সংকটে

দিল্লি সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চালির সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ এই আদেশ দেয়। দিল্লির বায়ুদূষণ সংকটের কথা মাথায় রেখে পুরনো গাড়িগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি চেয়েছিল সরকার। সেই প্রসঙ্গেই এই নির্দেশ।

দিল্লি সরকারের যুক্তি

অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি বলেন, পুরনো যানবাহনগুলির এমিশন স্ট্যান্ডার্ড (emission standards) বা নির্গমন মান অত্যন্ত নিম্নমানের। সেগুলি দূষণের মাত্রা বাড়াচ্ছে। তিনি ১২ অগাস্টের আদেশের সংশোধন চেয়ে BS-III পর্যন্ত যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি চান। এই আবেদন সমর্থন করে জানানো হয় যে, ২০১০ সালে BS-IV চালু হয়েছিল, BS-III মডেলগুলি তার আগের।

আদালতের সিদ্ধান্ত

আদালত একেবারে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল, ১২ অগাস্টের আদেশটি সংশোধন করছে তারা। নতুন নিয়মে, সেইসব মালিকদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না যাঁদের যানবাহন BS-IV বা তার পরবর্তী পর্যায়ের, যদি সেগুলি ১০ বছর (ডিজেল) বা ১৫ বছর (পেট্রোল) পুরনো হয়ে থাকে, তবুও।

প্রেক্ষিত

২০১৫ সালে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (NGT) নির্দেশ দিয়েছিল, দূষণ মোকাবিলায় দিল্লি-এনসিআর-এ ১০ বছরের পুরনো ডিজেল এবং ১৫ বছরের পুরনো পেট্রোলচালিত গাড়ি চালানো যাবে না। ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ বহাল রাখে। পরে, ২০২৪ সালে দিল্লি সরকার আয়ু ফুরিয়ে যাওয়া গাড়ি  সংক্রান্ত নির্দেশিকাটি জারি করে।

