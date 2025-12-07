English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ban on 10-Minute Delivery Services: বহু মানুষ ইন্সট্যান্ট ডেলিভারিতে উপকৃত হন। হলেও, যাঁরা এই কঠিন কাজটা সম্ভব করছেন, তাঁদের কথাটা ভাবা উচিত। জ়্যোমাটো, সুইগি, ব্লিঙ্কইট, জ়েপ্টো, ওলা, উবার ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মীরা দেশের অর্থনীতির অদৃশ্য চালিকাশক্তি ঠিকই। কিন্তু কীভাবে, কোন পরিস্থিতিতে তাঁরা সেটা সম্ভব করেন, ক'জন খবর রাখেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 7, 2025, 08:50 PM IST
Ban on 10-Minute Delivery: '১০ মিনিটের ডেলিভারি বন্ধ হোক'! অনলাইন ডেলিভারি নিয়ে গরম সংসদের শীতকালীন অধিবেশন! বললেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়িতে দুধ নেই? রান্না করতে-করতে এক্ষুনি আবিষ্কার করলেন, জিরে একদম ফুরিয়েছে! অথবা, বিকেলে বাচ্চার স্ন্যাক্স বানাতে গিয়ে দেখলেন, খুদের মুখে রোচার মতো কিছুই ঘরে নেই। অতএব, ১০ মিনিটে তার হাতে হাজির করতে হবে তার মনপসন্দ কোনও আইটেম। একটাই মুশকিল আসান। অনলাইন ডেলিভারি। ফোন ওঠাও,  সিলেক্ট করো, অর্ডার করো। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বাড়ির দরজায় এসে হাজির হবে সেই জিনিসটি। এক্ষুণি প্রয়োজন এমন জিনিস ছাড়াও, যা দিনকতক বা ঘণ্টাখানেক পরে হলেও চলে, সেসবও আমরা মুহূর্তের মধ্যে চাই। অনলাইন ইন্সট্যান্ট ডেলিভারি সাইট (Instant Delivery Site)-গুলি হল আমাদের এই কেনাকাটার স্বর্গরাজ্য। এহেন ১০ মিনিটের এই ডেলিভারি কি এবার তবে বন্ধ হয়ে যাবে?

অত্যাচার

কেন উঠছে এই প্রশ্ন? কারণ, বিজেপি আপ সাংসদ তেমনই প্রস্তাব করেছেন। চলছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। সেখানেই ১০ মিনিটের ডেলিভারি সার্ভিস বন্ধ করার জন্য আবেদন জানালেন আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা (Raghav Chadha)। শুক্রবার রাজ্যসভায় তিনি বলেন, ১০ মিনিটের এই ডেলিভারি সার্ভিস গিগ ওয়ার্কারদের প্রতি অত্যাচারের মতো। এই ১০ মিনিটের ডেডলাইন অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁদের রীতিমতো অসুরক্ষিত পরিস্থিতিতে কাজ করতে হচ্ছে।

অমানবিকতা

রাজ্যসভায় জিরো আওয়ারে আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা বলেন, ডেলিভারি কর্মীরাও মানুষ। তাঁদেরও পরিবার রয়েছে, তাঁরা কোনও মেশিন নন, যে সারাক্ষণ নন-স্টপ স্পিডে কাজ করে যাবেন। রাঘব যোগ করেন, আমি বলতে চাই যে, এই সব মানুষজন রোবট নয়। তাঁরাও কারওর বাবা, কারওর স্বামী বা ভাই বা ছেলে। সংসদের উচিত তাঁদের কথা ভাবা। তাই ১০ মিনিট ডেলিভারির এই অমানবিকতা বন্ধ করা উচিত।

অর্থনীতির অদৃশ্য চালিকাশক্তি, কিন্তু

আপ সাংসদ ব্যাখ্যা করে বলেন, গ্রাহকরা হয়তো এই ইন্সট্যান্ট ডেলিভারিতে প্রভূত উপকৃত। কিন্তু যাঁরা এই ডেলিভারি সম্ভব করছেন, তাঁদের কথাও ভাবা উচিত। জ়্যোমাটো, সুইগি, ব্লিঙ্ক-ইট, জ়েপ্টো, ওলা, উবার ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মীরা দেশের অর্থনীতির অদৃশ্য চালিকাশক্তি-- সেটাও ঠিক। কিন্তু প্রতিটি অর্ডার বা নোটিফিকেশনের পিছনে ওই সব কর্মীর প্রাণান্ত পরিশ্রমের বিষয়টা প্রায় অদেখাই রয়ে যায়। তাঁদের পরিস্থিতি দেখতে গেলে দিনমজুরদের থেকেও খারাপ!

প্রতিকূলতার বন্যা

কী কী প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয় এই সব গিগ ওয়ার্কারদের? তার তালিকাও তুলে ধরেন সাংসদ। তিনি জানান, এঁদের একদিকে যেমন অস্বাভাবিক গতিতে ডেলিভারি করতে হয়, তেমনই অসুরক্ষিত পরিবেশে বা অসুরক্ষিতভাবে ডেলিভারি করতে হয়। অনেক ডেলিভারি এজেন্টই পেনাল্টি বা জরিমানার ভয়ে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করেন। রেটিং কমে যাওয়ার ভয়ে নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিতেও দুবার ভাবেন না। এবং যে কোনও ধরনের আবহাওয়ায় তাঁদের দীর্ঘ সময় খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হয়। তাঁদের কোনও বিমাও থাকে না। এর উপর বাড়তি পাওনা, কাস্টমারদের হেনস্থা, দুর্ব্যবহার!

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
10 Minutes DeliveryBan on 10-Minute DeliveryRaghav Chadha on 10 Minutes DeliveryAAP's Raghav Chadha
