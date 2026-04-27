English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 27, 2026, 05:30 PM IST
BANDHAN BANK Big Updates: RBI-এর রোষানলে পড়ে গেল বাংলার এই ব্যাংক: বন্ধ হয়ে যাবে? আপনার অ্যাকাউন্ট-টাকা-লকার সুরক্ষিত তো?
রিজার্ভ ব্যাংকের রোষানলে বাংলার এই ব্যাংক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) আবার তাদের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করল। ব্যাংকিং নিয়ম এবং নির্দিষ্ট নির্দেশিকা লঙ্ঘনের দায়ে এবার বেসরকারি খাতের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বন্ধন ব্যাংক (Bandhan Bank)-এর ওপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। আরবিআই-এর এই পদক্ষেপটি ব্যাংকিং খাতের স্বচ্ছতা এবং নিয়মনীতি পালনের গুরুত্বকে আরও একবার সামনে নিয়ে এল।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক এক আদেশে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক জানিয়েছে যে বন্ধন ব্যাংকের ওপর ৯৫ লক্ষ টাকা (প্রায় ১ কোটি টাকা) আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। ব্যাংকিং প্রবিধান আইন, ১৯৪৯-এর নির্দিষ্ট কিছু ধারা এবং আরবিআই-এর জারি করা নির্দেশাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কেন এই জরিমানা?

আরবিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যাংকের সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (Statutory Audit) এবং পরিদর্শনের সময় বেশ কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছিল। প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে এই লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে:

১. লোন ও অ্যাডভান্স সংক্রান্ত নির্দেশিকা: ব্যাংক নির্দিষ্ট কিছু ঋণের ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন এবং শর্তাবলী পালনে অবহেলা করেছে বলে অভিযোগ। আরবিআই-এর 'লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্সস - স্ট্যাটিউটরি অ্যান্ড আদার রেস্ট্রিকশনস' নির্দেশিকা লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২. কেওয়াইসি (KYC) ও স্বচ্ছতার অভাব: গ্রাহকের তথ্য যাচাইকরণ এবং ব্যাংকিং লেনদেনের স্বচ্ছতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ করে, নির্দিষ্ট কিছু অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করা হয়নি।

আরবিআই-এর পর্যবেক্ষণ

জরিমানা আরোপের আগে রিজার্ভ ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে।

শোকজ নোটিস: প্রথমে বন্ধন ব্যাংককে একটি 'কারণ দর্শানোর নোটিশ' (Show Cause Notice) পাঠানো হয়। সেখানে জানতে চাওয়া হয় যে, কেন তাদের ওপর এই লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা করা হবে না।

ব্যাংকের জবাব: বন্ধন ব্যাংকের পক্ষ থেকে লিখিত জবাব জমা দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত শুনানিতে (Oral Submission) অংশ নেন।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: ব্যাংকের দেওয়া ব্যাখ্যা এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর আরবিআই নিশ্চিত হয় যে, ব্যাংক সত্যিই নিয়ম পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এরপরই জনস্বার্থে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই জরিমানা কার্যকর করা হয়।

গ্রাহকদের ওপর এর প্রভাব কী?

বন্ধন ব্যাংকের সাধারণ গ্রাহকদের জন্য এটি একটি স্বস্তির বিষয় যে, এই জরিমানাটি কেবল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য। এর ফলে গ্রাহকদের আমানত বা তাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের ওপর কোনো সরাসরি প্রভাব পড়বে না। আরবিআই স্পষ্ট করেছে যে, এই পদক্ষেপটি কোনো গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের হওয়া চুক্তির বৈধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। এটি মূলত ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কমপ্লায়েন্স বা নিয়মপালন সংক্রান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

বন্ধন ব্যাংকের প্রতিক্রিয়া

বন্ধন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তারা নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশিকাকে সম্মান করে এবং ইতিমধ্যে চিহ্নিত ত্রুটিগুলো সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্যাংক আরও জানিয়েছে যে, তারা তাদের অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করছে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ব্যাংকিং খাতের ওপর বৃহত্তর প্রভাব

বন্ধন ব্যাংকের মতো একটি বড় প্রতিষ্ঠানের ওপর জরিমানা আরোপ অন্যান্য ব্যাংকগুলোর জন্য একটি বড় বার্তা। বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্র ঋণ (Microfinance) থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের জন্য নিয়ন্ত্রক নীতিগুলো মেনে চলা এখন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং এবং বাধ্যতামূলক।

কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ সালের এই সময়ে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা যখন দ্রুত ডিজিটালাইজড হচ্ছে, তখন আরবিআই সাইবার নিরাপত্তা, কেওয়াইসি এবং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখাতে রাজি নয়। গত কয়েক মাসে আইসিআইসিআই ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংক এবং বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপরও একই ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বন্ধন ব্যাংকের ওপর এই জরিমানা আরোপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুস্মারক যে, ব্যাংকিং ব্যবসায় মুনাফার চেয়েও নিয়ম ও প্রবিধান পালন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমানতকারীদের অর্থ সুরক্ষিত রাখা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখাই হলো যে কোনো ব্যাংকের মূল ভিত্তি। বন্ধন ব্যাংক যদি এই ধাক্কা সামলে উঠে তাদের পরিকাঠামো আরও মজবুত করতে পারে, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংকের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করবে। অন্যথায়, নিয়ন্ত্রক সংস্থার এই ধরণের কঠোর নজরদারি ভবিষ্যতে আরও বড় শাস্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
RBIBandhan bankbanking regulationsmonetary penaltyIndia banking newsfinancial complianceRBI actionbank violationFinance NewsBanking Sector
পরবর্তী
খবর

Surat Shocker: স্ত্রীকে খুন করে বাক্সে ঢুকিয়ে কংক্রিট করে দিল স্বামী, নাবালক সন্তানের খুঁজে পাওয়া চিরকুটে বিরাট ক্লু...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 20026: 'অনেক কষ্টে ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে, এবার ভোট না...