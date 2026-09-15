/৫০০ টন গিয়েছে, আরও ২০০ টন যাবে; ভারত থেকে বিপুল ইলিশ যাচ্ছে বাংলাদেশে! কেন ইলিশের এ উলটপুরাণ?

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ইলিশের উলটপুরাণ? গত দুমাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে অন্তত ৫০০ টন ইলিশ গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ব্যবসায়ীমহলের অনুমান, আরও ১৫০-২০০ টন ইলিশ অচিরেই রফতানি হবে পদ্মাপারে। বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দর দিয়ে গত দুই মাসে প্রায় সাত কোটি টাকা মূল্যের সাড়ে তিন লাখ কেজিরও বেশি (প্রায় ৩৫০ টন) ইলিশ আমদানি করেছে ১৯টি প্রতিষ্ঠান। যদিও পরে পরিমাণটা বাড়ে। সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক, কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছে, ভারত থেকে আরও ইলিশ বাংলাদেশে আসার পথে রয়েছে। এই আমদানি হওয়া অধিকাংশ ইলিশই ভারতের গুজরাট থেকে আসছে।
ইলিশের উলটপুরাণ
প্রতি বছর দুর্গাপূজার আগে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ইলিশ রফতানি হয়। তা নিয়ে হয় ব্যাপক আলোচনা, দেখা দেয় বিপুল তর্ক-বিতর্ক ও চাপানউতোর। কিন্তু এবার ঘটছে উল্টো। পদ্মার ইলিশের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ গুজরাটি ইলিশ ঢুকছে বাংলাদেশে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গত প্রায় দুই মাসে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ বাংলাদেশে রফতানি হয়েছে। দাবি, এর প্রায় পুরোটাই গুজরাট থেকে এসেছে।
কেন পদ্মাপারে ভারতের ইলিশ?
সংশ্লিষ্টদের ধারণা, বাংলাদেশের বাজারে ইলিশের উচ্চমূল্যের তুলনায় ভারত থেকে আমদানি করা ইলিশের দাম অনেক কম পড়ছে। তাই ব্যবসায়ীরা এ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন। যশোর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, মৎস্য অধিদফতরের অনুমতি নিয়েই কিছু প্রতিষ্ঠান ইলিশ আমদানি করছে। তবে কেন এভাবে আমদানির প্রয়োজন হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের কাছে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। শুধু জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সীমিত পরিসরে ইলিশ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের এক ইলিশ গবেষক ড. আনিসুর রহমানের মতে, বাংলাদেশে নদীদূষণ, কারেন্ট জালের ব্যবহার, বালি উত্তোলন-সহ নানা কারণে বাংলাদেশের জলসীমায় ইলিশ এখন অনেক কম মিলছে। ফলে বাজারে সংকট তৈরি হচ্ছে। তাই সেটা থেকে বেরনোর জন্য ভারত থেকে ইলিশ আসছে।
ইতিহাসে প্রথম?
না, এবারই প্রথম নয়! জানা গিয়েছে, ভারত থেকে ইলিশ আমদানি এবারই প্রথম নয়, আগেও হয়েছে। তবে, এতটা বড় পরিসরে বা ভ্যলুমে ভারত থেকে ইলিশ আমদানি আগে দেখা যায়নি।
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