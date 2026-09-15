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৫০০ টন গিয়েছে, আরও ২০০ টন যাবে; ভারত থেকে বিপুল ইলিশ যাচ্ছে বাংলাদেশে! কেন ইলিশের এ উলটপুরাণ?

Bangladesh Importing Hilsa from India: গত দুমাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে অন্তত ৫০০ টন ইলিশ গিয়েছে! ব্যবসায়ীমহলের অনুমান, আরও ১৫০-২০০ টন ইলিশ অচিরেই রফতানি হবে পদ্মাপারে। সাধারণত ভারতই বাংলাদেশ থেকে ইলিশ রফতানি করে। কিন্তু এবার উল্টো। বাংলাদেশ ভারত থেকে ইলিশ নিচ্ছে। কেন ইলিশের এই উলটপুরাণ?

Reported BySreyashi GangulyEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 15, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:02 PM IST
৫০০ টন গিয়েছে, আরও ২০০ টন যাবে; ভারত থেকে বিপুল ইলিশ যাচ্ছে বাংলাদেশে! কেন ইলিশের এ উলটপুরাণ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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