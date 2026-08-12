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শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ! বাংলাদেশের অনুরোধে কী জবাব ভারত?

২ বছর ছিলেন অন্তরালে। দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করার  পর, এবার শেখ হাসিনার প্রত্যপর্ণ চাইল বাংলাদেশ। অবস্থান স্পষ্ট করল ভারত। বিদেশর মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, প্রচলিত পদ্ধতি মেনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 12, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:54 PM IST
শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ! বাংলাদেশের অনুরোধে কী জবাব ভারত?
Image Credit: শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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