/ঢাকার আর্জি সত্ত্বেও সতর্ক ভারত, হাসিনাকে ফেরানোর দাবিতে কেন ধীরে চলো নীতিতে মোদী সরকার?

রাজীব চক্রবর্তী: হাসিনাকে ফেরানো নিয়ে তাড়াহুড়ো নয়, মানবিক দায় ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের পথে দিল্লি। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ওদেশে প্রত্যর্পণ করা নিয়ে আপাতত কোনও তাড়াহুড়োর নীতিতে হাঁটছে না ভারত সরকার। মানবিক দায়বদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নীতি এবং ঢাকা-নয়াদিল্লির দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ—এই বিষয়গুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। সংসদীয় বিদেশ মন্ত্রক-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সাম্প্রতিক ‘অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট’-এ কেন্দ্রের এই কূটনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।
সংসদীয় রিপোর্টে স্পষ্ট কেন্দ্রের সতর্ক কৌশল
বাংলাদেশের আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর শেখ হাসিনাকে ফেরানোর জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে যে আবেদন জমা পড়েছিল, সে বিষয়ে ভারত সরকার অত্যন্ত সুচিন্তিত পথ অবলম্বন করছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, ভারতের "প্রচলিত আইন এবং নির্ধারিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া" অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঢাকার প্রত্যর্পণ আবেদন খতিয়ে দেখছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত বা তাৎক্ষণিক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না নয়াদিল্লি।
রিপোর্টের খতিয়ান: ঝুলে রয়েছে ‘৫ নম্বর’ সুপারিশ
সংসদীয় বিদেশ মন্ত্রকের স্থায়ী কমিটির দেওয়া রিপোর্টের ২ নম্বর পৃষ্ঠার তথ্য অনুযায়ী, কমিটির দেওয়া ৩৩টি সুপারিশের মধ্যে ২৫টি গ্রহণ করেছে মোদী সরকার। তবে শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান সংক্রান্ত বহুল আলোচিত ৫ নম্বর সুপারিশ-সহ মোট ৮টি প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব দেওয়া থেকে এখনও বিরত রয়েছে কেন্দ্র।
যে চার বড় সমীকরণ মেলাচ্ছে মোদী সরকার
বিশেষজ্ঞদের মতে, শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্তটি কেবল সাধারণ কোনও প্রত্যর্পণ চুক্তির বিষয় নয়। এর পেছনে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক ভূ-রাজনৈতিক জটিলতা- দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক: ঢাকা ও নয়াদিল্লির ভবিষ্যৎ কূটনৈতিক সম্পর্ককে ইতিবাচক রাখা। সীমান্ত অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। দক্ষিণ এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। মানবিক আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের ঐতিহ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা। সব মিলিয়ে, মানবিক দায়, আন্তর্জাতিক নিয়ম ও নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ—এই তিনের পরিমাপ করেই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পরবর্তী চাল তৈরি করছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।
অন্যদিকে, দু’বছর ধরে ভারতে আত্মগোপন করে রয়েছেন শেখ হাসিনা। বুধবার প্রথমবার জনসমক্ষে আসতে চলেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। এই বিষয়টিতে ভারত সরকারের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা নেই। মঙ্গলবার একথা জানিয়ে দেওয়া হল বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। কার্যত হাসিনার সঙ্গে কৌশলী দূরত্ব তৈরি করা হল।এর আগে গত জানুয়ারিতে দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবের এক কর্মসূচিতে হাসিনার অডিয়োবার্তা শোনানো হয়েছিল। ঘণ্টাখানেকের ওই ভাষণে বিঁধেছিলেন তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে।
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