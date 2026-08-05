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ঢাকার আর্জি সত্ত্বেও সতর্ক ভারত, হাসিনাকে ফেরানোর দাবিতে কেন ধীরে চলো নীতিতে মোদী সরকার?

Sheikh Hasina: ঢাকার পেশ করা আইনি দাবি আর আন্তর্জাতিক কূটনীতির ফাঁদের মাঝে এক জটিল চাল চালছে ভারত! শেখ হাসিনাকে ফেরানোর তীব্র চাপের মুখেও কেন হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না মোদী সরকার? আইন খতিয়ে দেখার আড়ালে কি শুধুই সময় নেওয়া, নাকি সীমান্ত নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্বার্থের এক নতুন সমীকরণ সাজাচ্ছে দিল্লি?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 05, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:00 PM IST
ঢাকার আর্জি সত্ত্বেও সতর্ক ভারত, হাসিনাকে ফেরানোর দাবিতে কেন ধীরে চলো নীতিতে মোদী সরকার?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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