English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Bank Employee Abuses Customer: আমি ঠাকুর, পাঙ্গা নিতে এলে গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করে দেব! জাত তুলে গ্রাহককে তুমুল গালাগাল মহিলা ব্যাংককর্মীর...

Bank Employee Abuses Customer: আমি ঠাকুর, পাঙ্গা নিতে এলে গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করে দেব! জাত তুলে গ্রাহককে তুমুল গালাগাল মহিলা ব্যাংককর্মীর...

Bank Employee Abuses Customer: সেখানে উপস্থিত অন্য কেউ এই পুরো ঘটনাটি মোবাইলে রেকর্ড করেন এবং পরবর্তীতে তা ইন্টারনেটে আপলোড করে দেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 9, 2026, 09:19 PM IST
Bank Employee Abuses Customer: আমি ঠাকুর, পাঙ্গা নিতে এলে গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করে দেব! জাত তুলে গ্রাহককে তুমুল গালাগাল মহিলা ব্যাংককর্মীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংকে পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন এক গ্রাহক। এনিয়ে তর্কাতর্কির শুরু। আর তাতেই মেজাজ হারালেন ওই মহিলা ব্যাংক কর্মী। গ্রাহককে ল্যাপটপ তুলে মারতে যাওয়া থেকে শুরু করে তার জাত তুলে তুমুল গালাগাল করলেও ওই তরুণী কর্মী। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে। একটি বেসরকারি ব্যাংকের এক শাখায় আস্থা নামে ওই তরুণী ব্যাং কর্মী তার গ্রাহকের সঙ্গে তুমুল ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। তুমুল বাকবিতন্ডার মধ্যে এক পর্যায়ে আস্থা ওই গ্রাহককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। জাত তুলে তোলপাড় করেন। চিত্কার করে বলতে থাকেন, 'আমি ঠাকুর। আমার সাথে পাঙ্গা নিও না।'

ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, ওই ব্যাংক কর্মী টেবিলের ওপাশ থেকে গ্রাহকের ওপর চরম মেজাজ দেখাচ্ছেন এবং তাঁকে ধমকাচ্ছেন। তর্কের এক পর্যায়ে তিনি এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, রাগের মাথায় নিজের ল্যাপটপটি উঁচিয়ে ধরেন—যেন সেটি তিনি ওই গ্রাহকের দিকে ছুঁড়ে মারবেন। চিৎকার করে তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, তোর বারোটা বাজিয়ে দেব-অ্যাইসি কি তেয়সি কর দেঙ্গে। ল্যাপটপ তুলে মারতে উদ্যত হন।

তীব্র ঝগড়া চলাকালীন দেখা যায় যে, তাঁর বেশ কয়েকজন সহকর্মী মাঝখানে এসে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা ওই মহিলা কর্মীকে থামানোর এবং ঝামেলার মিটমাট করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সহকর্মীদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও, ওই কর্মী থামেননি; বরং তিনি ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকেন এবং অত্যন্ত আক্রমণাত্মক আচরণ চালিয়ে যান।

আরও পড়ুন-রিলস বানিয়ে চমকে দেবেন ভেবেছিলেন, নাটক করতে গিয়ে অন ক্যামেরা সত্যিই বিদায় মোহিনীর...

আরও পড়ুন-এপস্টিনের ধাক্কায় টলমল স্টার্মারের কুরসি, ব্রিটেন এবার মুসলিম প্রধানমন্ত্রী! কে এই শাবানা মাহমুদ...

সেখানে উপস্থিত অন্য কেউ এই পুরো ঘটনাটি মোবাইলে রেকর্ড করেন এবং পরবর্তীতে তা ইন্টারনেটে আপলোড করে দেন। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, ওই কর্মী অত্যন্ত আগ্রাসী ভঙ্গিতে গ্রাহককে অপমান করছেন। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার সাথে সাথেই মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নেটিজেনরা প্রশ্ন তুলেছেন যে, একটি নামী বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী কীভাবে একজন গ্রাহকের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ করতে পারেন!

বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দ্রুত ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে এবং একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে। ব্যাংক জানিয়েছে যে, তারা তাদের গ্রাহকদের প্রতি যেকোনো ধরনের দুর্ব্যবহার বা বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাপারে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে। প্রাথমিক তদন্তের পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওই অভিযুক্ত কর্মীকে অবিলম্বে বরখাস্ত করেছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছে , এই ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ তদন্ত চালানো হবে এবং দোষ প্রমাণিত হলে ওই কর্মীকে স্থায়ীভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার মতো কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Kanpur Bank EmployeeHDFC bankBank Employee Insult Customer
পরবর্তী
খবর

Madhya Pradesh Morena Temple Tragedy: মন্দিরেই অপেক্ষায় ছিল মৃত্যুদূত! পুজো দিতে ঢুকতেই ঘাড়ে পড়ল থাম, চাপা পড়ে রক্তাক্ত তিন বালিকা...
.

পরবর্তী খবর

Train Fire: চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে ভয়াবহ আগুন, টের পেতেই হাড়হিম অবস্থা যাত্রীদের! সঙ্গে সঙ্...