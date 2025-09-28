Bank Holiday's in October 2025: সারা মাস জুড়ে উত্সব আর উদযাপন! এর মধ্যেই জেনে নিন কবে ব্যাংক খোলা থাকবে, কবে করবেন দরকারি কাজগুলো?
Bank holiday list: অক্টোবরে, ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত দীপাবলির বিভিন্ন দিন, যেমন নরক চতুর্দশী, লক্ষ্মী পূজা এবং ভাইফোঁটা উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাংক ছুটি থাকবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের অক্টোবরে সারা ভারতব্যাপী ব্যাংক ২১ দিন বন্ধ থাকবে, যার মধ্যে দুর্গাপুজা-সহ জাতীয় ও আঞ্চলিক উৎসব, দিওয়ালি এবং সপ্তাহান্তের ছুটিও রয়েছে।
ব্যাংকের ছুটি:
উৎসব এবং জাতীয় ছুটির কারণে ২০২৫ সালের অক্টোবরে দেশজুড়ে ব্যাংকগুলো মোট ২১ দিন বন্ধ থাকবে।
এই মাসে বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলে গান্ধী জয়ন্তী, দশেরা, দীপাবলি, ছটপুজা এবং ভাইফোঁটার মতো বড় উৎসব রয়েছে, যা ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিকে প্রভাবিত করবে। তাই, গ্রাহকদের আগে থেকেই ব্যাংকের কাজের দিনগুলির পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত।
এই বছর, অক্টোবর মাস শুরু হচ্ছে ১লা অক্টোবর, নবরাত্রির মহানবমীর দিন দিয়ে। ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তীর কারণে দেশজুড়ে ব্যাংক বন্ধ থাকবে। এছাড়াও, ৭ই অক্টোবর মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তী এবং ১৭ই অক্টোবর করভা চৌথ উপলক্ষে অনেক রাজ্যে সরকারি ছুটি থাকবে।
অক্টোবরে, ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত দীপাবলির বিভিন্ন দিন, যেমন নরক চতুর্দশী, লক্ষ্মী পূজা এবং ভাইফোঁটা উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাংক ছুটি থাকবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ২৭ এবং ২৮শে অক্টোবর ছট পূজার জন্য ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট এবং দিল্লির মতো রাজ্যগুলিতে দীপাবলি এবং কালীপূজার জন্য অতিরিক্ত ছুটি থাকবে।
রাজ্যভিত্তিক বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, কর্ণাটক, কেরালা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা ইত্যাদি রাজ্যে নবরাত্রি এবং দশেরার জন্য বিশেষ ছুটি পালিত হবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির মতো রাজ্যগুলিতে করভা চৌথের জন্য ব্যাংক বন্ধ থাকবে।
অক্টোবর ২০২৫-এর প্রধান ব্যাংক ছুটির তারিখ এবং রাজ্যভিত্তিক বিবরণ:
১ অক্টোবর: মহানবমী (বিহার, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কেরালা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, ইত্যাদি)
২ অক্টোবর: মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তী (দেশব্যাপী)
৭ অক্টোবর: মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তী (দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হিমাচল প্রদেশ)
১৭ অক্টোবর: করভা চৌথ (পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি)
২০ থেকে ২৩ অক্টোবর: দীপাবলি, নরক চতুর্দশী, লক্ষ্মীপুজা, ভাইফোঁটা (রাজ্য ভেদে প্রযোজ্য)
২৭-২৮ অক্টোবর: ছটপুজা (বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লির কিছু অংশ)
৩১ অক্টোবর: কালীপুজা (পশ্চিমবঙ্গ), সর্দার প্যাটেল জয়ন্তী (গুজরাট), দীপাবলি (দিল্লি)
