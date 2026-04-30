Bank Holidays In May: মে মাসের অর্ধেক দিনই বন্ধ থাকবে ব্যাংক; জেনে নিন, ৩১ দিনে মোট ক'দিন ছুটি ব্যাংকে

Banks Will Be Closed for How Many Days in May: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আসন্ন মে মাসে সাপ্তাহিক ছুটি ও উৎসব সংক্রান্ত মিলিয়ে মোট টানা অনেকগুলি দিন বন্ধ থাকবে ব্যাংকিং পরিষেবা। সাবধান!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 30, 2026, 08:26 PM IST
জরুরি কাজ আটকে যেতে পারে। সাবধান। ক্যালেন্ডার দেখে ব্যাংকে যান।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মে মাসে ব্যাংকে বহু ছুটি (Bank Holidays In May 2026)। এই মে মাসে কতদিন ছুটি থাকবে ব্যাংক (Banks Will Be Closed for How Many Days in May?) রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মে মাসে বহু ছুটি। দেখে নিন তালিকা।

 জরুরি সতর্কতা 

মে মাস শুরুর আগেই সাধারণ মানুষের জন্য জরুরি সতর্কতা জারি করল ব্যাঙ্কগুলি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, মে মাসে সাপ্তাহিক ছুটি ও উৎসব সংক্রান্ত ছুটি মিলিয়ে মোট ১৩ দিন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এই দীর্ঘ ছুটির তালিকার কারণে চেক ক্লিয়ারেন্স বা লোন প্রসেসিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেরি হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোনও বড় লেনদেনের পরিকল্পনা থাকলে ছুটির লিস্ট দেখে রাখুন।

ছুটির সম্পূর্ণ তালিকা

মে মাসে ব্যাঙ্ক ছুটির সম্পূর্ণ তালিকাটায় চোখ বুলিয়ে রাখুন।

১ মে (বুধবার): মে দিবস উপলক্ষে গুজরাত, ওড়িশা, সিকিম, রাজস্থান, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয় বাদে দেশ জুড়ে ছুটি।

৯ মে (শনিবার): রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এছাড়া এটি মাসের দ্বিতীয় শনিবার হওয়ায় অন্যান্য রাজ্যেও ছুটি।

১৬ মে (শনিবার): সিকিমে রাজ্য দিবস উপলক্ষে ছুটি। 

২৩ মে (শনিবার): মাসের চতুর্থ শনিবার উপলক্ষে দেশ জুড়ে ছুটি।

২৬ মে (মঙ্গলবার): ত্রিপুরার নির্দিষ্ট উৎসব উপলক্ষে সেখানে ব্যাঙ্ক বন্ধ।

২৭ মে (বুধবার): বকরি ইদ উপলক্ষে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, রাজস্থান, গোয়া এবং বিহার বাদে দেশের বাকি অংশে ছুটি।

২৮ মে (বৃহস্পতিবার): বকরিদ উপলক্ষে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, গোয়া এবং বিহারে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।

রবিবার ও অন্যান্য ছুটি: ৩, ১০, ১৭, ২৪ এবং ৩১ মে রবিবার হওয়ার কারণে সারা দেশে ছুটি থাকবে।

মিলবে স্বস্তি

না, এই ছুটির বন্যার মধ্যেও ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ে মিলবে স্বস্তি। ব্যাঙ্কের শাখাগুলি বন্ধ থাকলেও গ্রাহকদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। এটিএম (ATM), অনলাইন ব্যাঙ্কিং এবং মোবাইল অ্যাপ পরিষেবা ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে। গ্রাহকরা ঘরে বসেই NEFT, RTGS বা IMPS-এর মাধ্যমে টাকা লেনদেন করতে পারবেন। তবে, সরাসরি ব্যাঙ্কে গিয়ে কাজ করতে হবে, এমন কোনও কাজ হাতে থাকলে আগেভাগেই দিনক্ষণ ঠিক করে নিন। নাহলে কিন্তু বড় বিপদে পড়ে যাবেন গ্রাহকেরা।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

