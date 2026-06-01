/Bank Holidays June 2026: জুন মাসে টানা ছুটির হাতছানি: মোট ১০ দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ব্যাংক, ছুটি প্ল্যান করার আগে দেখে নিন পুরো তালিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: নতুন মাস শুরু হতেই সাধারণ মানুষের নজর থাকে ব্যাংক ছুটির তালিকার দিকে। চলতি জুন মাসে (জুন, ২০২৬) দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাপ্তাহিক ছুটি এবং আঞ্চলিক উৎসব মিলিয়ে মোট ১০ দিন পর্যন্ত ব্যাংক বন্ধ থাকতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর ছুটির ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, এই ছুটিগুলো সব রাজ্যে একসঙ্গে প্রযোজ্য হবে না। নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যের স্থানীয় উৎসবের ওপর ভিত্তি করে এই ছুটির দিনগুলি নির্ধারিত হয়েছে। তবে ছুটির দিনে ব্যাংক বন্ধ থাকলেও এটিএম (ATM), ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং এবং মোবাইল ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলো যথারীতি ২৪ ঘণ্টাই সচল থাকবে।
নিচে জুন ২০২৬-এর ব্যাঙ্ক ছুটির একটি বিস্তারিত খতিয়ান দেওয়া হলো, যাতে আপনি আপনার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম আগে থেকেই গুছিয়ে নিতে পারেন:
১. সাপ্তাহিক ছুটি (শনিবার ও রবিবার)
ভারতের সমস্ত ব্যাঙ্কেই প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার এবং প্রতি রবিবার বাধ্যতামূলক ছুটি থাকে। জুন ২০২৬ মাসে এই সাপ্তাহিক ছুটিগুলি পড়ছে যথাক্রমে:
৭ জুন: জুন মাসের প্রথম রবিবার (দেশজুড়ে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ)।
১৩ জুন: মাসের দ্বিতীয় শনিবার (দেশজুড়ে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ)।
১৪ জুন: জুন মাসের দ্বিতীয় রবিবার (দেশজুড়ে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ)।
২১ জুন: জুন মাসের তৃতীয় রবিবার (দেশজুড়ে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ)।
২৭ জুন: মাসের চতুর্থ শনিবার (দেশজুড়ে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ)।
২৮ জুন: জুন মাসের চতুর্থ রবিবার (দেশজুড়ে সব ব্যাঙ্ক বন্ধ)।
২. আঞ্চলিক উৎসব ও বিশেষ ছুটির তালিকা
সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়াও চলতি জুন মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি বড় উৎসব রয়েছে, যার কারণে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে ব্যাংক বন্ধ থাকবে:
রথযাত্রা (আন্দাজ ১৭-১৮ জুন): ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে রথযাত্রা একটি অত্যন্ত বড় উৎসব। বিশেষ করে ওড়িশার পুরীতে এই দিনটি মহাসমারোহে পালিত হওয়ায় সেখানে ব্যাঙ্ক ছুটি থাকবে।
মহরম (২৬-২৭ জুন): সারা ভারতব্যাপী এইদিন ব্যাংক বন্ধ থাকে।
রাজা সংক্রান্তি (১৫ জুন): ওড়িশার অন্যতম প্রধান কৃষিভিত্তিক উৎসব ‘রাজা পরব’ বা রাজা সংক্রান্তি উপলক্ষে ওই রাজ্যে বিশেষ ব্যাংক ছুটি থাকবে।
অন্যান্য আঞ্চলিক দিবস: উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু রাজ্য এবং জম্মু ও কাশ্মীরে জুনের শুরুতে ও শেষে স্থানীয় বিশেষ দিবস উপলক্ষে ব্যাঙ্ক ছুটি ঘোষণা করা হতে পারে।
৩. গ্রাহকদের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ
যদি আপনার ব্যাংকের শাখায় গিয়ে কোনও বড় অঙ্কের লেনদেন, নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা, ফিক্সড ডিপোজিট (FD) কিংবা চেকে টাকা তোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে, তবে অবশ্যই এই ছুটির তালিকা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করুন।
মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহের শেষ দিকে টানা ছুটির কারণে ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে ভিড় বাড়তে পারে। তবে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা (যেমন UPI, NEFT, IMPS) সম্পূর্ণ সচল থাকবে, তাই জরুরি লেনদেনের জন্য গ্রাহকেরা অনলাইন মাধ্যমের সাহায্য নিতে পারেন।
