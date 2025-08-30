English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Canara Bank Beef Ban Protest: ক্যানটিনে বিফ ব্যান করে বিরাট বিপাকে ব্যাংক ম্যানেজার, তাঁর সামনেই কর্মীরা... কেরালায় 'হোক কলরব'...

Kochi bans beef in canteen: কেরলের খাদ্য সংস্কৃতিতে মালাবার পরোটা ও বিফ ফ্রাই এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। নরম, স্তরে স্তরে তৈরি পরোটা আর মশলাদার ভাজা বিফ—এই যুগলবন্দি শুধু অফিস ক্যান্টিনেই নয়, হোটেল, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে উৎসবের টেবিল পর্যন্ত সমানভাবে জনপ্রিয়। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 30, 2025, 02:55 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গোরুর মাংস নিয়ে এবার নয়া বিতর্ক। কেরলের কোচিতে এবার সরকারি ব্য়াংক ম্যানেজার গোরুর মাংসের (Beef) উপর নিষেধাজ্ঞা ঘিরে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নতুন দায়িত্ব পাওয়া এক আঞ্চলিক ম্যানেজার নাকি ক্যান্টিনে গোরুর মাংস পরিবেশনে বাধা দেন। এরপরই ব্যাংক শাখায় ঘটল নজিরবিহীন প্রতিবাদ। ব্যাংকের কর্মীরা অফিস ও ক্যানটিনে গোরুর মাংস নিষিদ্ধ করার অভিযোগে সরাসরি পরিবেশন করলেন। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয় ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (BEFI)।

প্রতিবাদকারীরা অভিযোগ করেছেন, সম্প্রতি বিহার থেকে আসা আঞ্চলিক ম্যানেজার দায়িত্ব নেওয়ার পর ক্যানারা ব্যাংকের ক্যানটিনে গরুর মাংস পরিবেশনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর আগে মূলত ম্যানেজারের মানসিক হয়রানি ও অপমানজনক আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পরিকল্পনা ছিল। তবে গরুর মাংস নিষিদ্ধের খবর জানার পর প্রতিবাদের ধরণ বদলে যায়। কর্মীরা অফিসের বাইরে গরুর মাংস ও পরোটা পরিবেশন করে প্রতিবাদ জানান।

ফেডারেশনের নেতা এস.এস. অনিল বলেন, “এখানে একটি ছোট ক্যানটিন চলে, যেখানে নির্দিষ্ট দিনে গরুর মাংস পরিবেশন করা হয়। ম্যানেজার ক্যানটিন কর্মীদের জানিয়েছিলেন, আর গরুর মাংস পরিবেশন করা যাবে না। কিন্তু এই ব্যাংক সংবিধানের আলোকে চলে। খাদ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। ভারতে প্রত্যেকেরই নিজের খাবার বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। আমরা কাউকে গরুর মাংস খেতে বাধ্য করছি না, এ কেবল আমাদের প্রতিবাদের ধরন।”

এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বাম সমর্থিত নির্দল বিধায়ক কে.টি. জালিল আন্দোলনের প্রশংসা করে লিখেছেন, “কেরলে কোনো সংঘ পরিবার এজেন্ডা চলতে দেওয়া হবে না। কি খাব, কি পরব, কি ভাবব — এর সিদ্ধান্ত কোনো ঊর্ধ্বতন নিতে পারে না। এই ভূমি লাল, এর হৃদয় লাল। যেখানে লাল পতাকা ওড়ে, সেখানে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করা যায়। ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্টদের সামনে গেরুয়া পতাকা তুলে মানুষের কল্যাণে আঘাত করা সম্ভব নয়।”

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে কেন্দ্র সরকারের জারি করা গবাদি পশু বিক্রির উপর বিধিনিষেধের নির্দেশনার বিরুদ্ধেও কেরলে ব্যাপক গরুর মাংস ভোজ করে প্রতিবাদ হয়েছিল। ফলে, ব্যাংকের সাম্প্রতিক এই ঘটনায় নতুন করে রাজনীতির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে।

