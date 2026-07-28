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সর্বনাশ! ব্যাংক অফ বরোদার অ্যাকাউন্ট থেকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে গ্রাহকদের টাকা? এক্ষুনি যা করতে হবে আপনাকে...

Bank of Baroda Data Leak: ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় ডেটা লিকের ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যাচ্ছে। আপনার টাকা নিরাপদ তো? সুরক্ষিত তো? এক্ষুনি দেখে নিন। আর সেটা করতে গিয়ে গ্রাহকদের যা জানা প্রয়োজন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 28, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:30 PM IST
সর্বনাশ! ব্যাংক অফ বরোদার অ্যাকাউন্ট থেকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে গ্রাহকদের টাকা? এক্ষুনি যা করতে হবে আপনাকে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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