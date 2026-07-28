/সর্বনাশ! ব্যাংক অফ বরোদার অ্যাকাউন্ট থেকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে গ্রাহকদের টাকা? এক্ষুনি যা করতে হবে আপনাকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি ব্যাংক অফ বরোদা-র গ্রাহকদের তথ্য ফাঁসের ঘটনাকে ঘিরে উদ্বেগে তৈরি হয়েছে। গ্রাহকদের জানা দরকার, সেখানে তাঁদের গচ্ছিত অর্থ নিরাপদ আছে কি না। এই ধরনের ডাটা লিকের ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রাহকদের তথ্য (যেমন নাম, ফোন নম্বর, ইমেল বা অ্যাকাউন্টের অন্যান্য বিবরণ) প্রভাবিত হতে পারে। তবে ব্যাঙ্কে রাখা টাকা সুরক্ষিতই থাকে। এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ঘটনায় তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয় যাতে অ্যাকাউন্টের টাকা সরাসরি খোওয়া না যায়। ফলে গ্রাহকদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই।
সন্দেহজনক কল বা মেসেজ থেকে সতর্কতা
ডেটা লিকের পরে প্রতারকরা গ্রাহকদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। তাই ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে কেউ ফোন করলে বা ওটিপি (OTP), পাসওয়ার্ড, পিন (PIN) বা ইউপিআই পিন (UPI PIN) কখনই তা শেয়ার করবেন না। ব্যাঙ্ক কখনও গ্রাহকের কাছে এই তথ্যগুলি চায় না।
পাসওয়ার্ড ও পিন পরিবর্তন
সুরক্ষার খাতিরে আপনার মোবাইল ব্যাঙ্কিং, নেট ব্যাঙ্কিং এবং এটিএম (ATM) পিন বদলে নেওয়াটাই এখন বরং বুদ্ধিমানের কাজ হবে। দেখবেন, নতুন পাসওয়ার্ডটি যেন কিছুটা জটিল হয়।
অ্যাকাউন্টের উপর নজর
নিয়মিত আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এবং অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি পরীক্ষা করুন। কোনো অপরিচিত বা সন্দেহজনক লেনদেন দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করুন, দরকার হলে ব্যাঙ্কে অভিযোগ জানান।
অফিসিয়াল অ্যাপ ও ওয়েবসাইট ব্যবহার
যেকোনো কাজের জন্য ব্যাঙ্কের শুধুমাত্র অফিসিয়াল অ্যাপ বা সঠিক ওয়েবাসাইটটিই ব্যবহার করুন। মেসেজে বা ইমেলে আসা কোনো অজানা লিংকে সহসা ক্লিক করে ফেলবেন না যেন!
জরুরি ভিত্তিতে ব্যাঙ্কে যোগাযোগ
নিজের ব্যাকং অ্যাকাউন্টে কোনো অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিক ঘটনা চোখ পড়লে দ্রুত ব্যাঙ্কের কাস্টমার কেয়ারে যোগাযোগ করুন অথবা নিকটবর্তী শাখায় গিয়ে কার্ড সাময়িকভাবে ব্লক করার অনুরোধ জানান।
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