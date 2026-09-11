দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক ব্যাংকে! স্ট্রাইক, সাপ্তাহিক ছুটি-সহ টানা ক'দিন বন্ধ ব্যাংক? বিগ আপডেট

অয়ন ঘোষাল: টানা ছুটি। টানা তিনদিন ছুটি। ব্যাংকে। কেন? কারণ, প্রতি সপ্তাহে দু’দিন ছুটি-সহ একাধিক দাবিতে আজ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্স’। ফলে চলতি সপ্তাহে টানা তিন দিন ছুটি পাবেন ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও অফিসারেরা। আজ শুক্রবার স্ট্রাইক, আগামীকাল সেকেন্ড সাটারডে, পরদিন রবিবার।
৩ দিন ব্যাংক
ব্যাঙ্ক কর্মী-অফিসারদের সাতটি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন এই ধর্মঘট ডেকেছে। সপ্তাহের দ্বিতীয় শনিবার এবং রবিবার এমনিতেই বন্ধ থাকে ব্যাঙ্ক। ফলে আজ নিয়ে ৩ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ। ইউএফবিইউ জানিয়েছে, ২০২৪ সালে প্রতি সপ্তাহে দু’দিন ছুটি চালুর প্রতিশ্রুতি দেয় কেন্দ্র। দু’বছর পেরিয়ে সেটা আজও শুরু হয়নি।
টানা পাঁচ দিন
দাবিদাওয়া মানা না হলে টানা তিন দিনের ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইউএফবিইউ। সেটা সেপ্টেম্বরের ২৮ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত চলবে বলে জানিয়েছে তারা। ওই দফায় ধর্মঘটের সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটি মিলে সেসময় ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে টানা পাঁচ দিন। তাতেও কাজ না হলে ২৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে এই সংগঠন।
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