Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক ব্যাংকে! স্ট্রাইক, সাপ্তাহিক ছুটি-সহ টানা কদিন বন্ধ ব্যাংক? বিগ আপডেট

দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক ব্যাংকে! স্ট্রাইক, সাপ্তাহিক ছুটি-সহ টানা ক'দিন বন্ধ ব্যাংক? বিগ আপডেট

Bank Strike Today: প্রতি সপ্তাহে দু’দিন ছুটি-সহ একাধিক দাবিতে আজ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্‌স’। ফলে চলতি সপ্তাহে টানা তিন দিন ছুটি পাবেন ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও অফিসারেরা।

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 11, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:24 AM IST
দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক ব্যাংকে! স্ট্রাইক, সাপ্তাহিক ছুটি-সহ টানা ক'দিন বন্ধ ব্যাংক? বিগ আপডেট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক ব্যাংকে! স্ট্রাইক, সাপ্তাহিক ছুটি-সহ টানা ক'দিন বন্ধ ব্যাংক?
2
3
4
5