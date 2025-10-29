Bank Holidays November 2025: নভেম্বরে ১২দিন ছুটি! জেনে নিন কবে কবে বন্ধ ব্যাংক...
Bank Holidays November 2025 :নভেম্বর ২০২৫-এ ব্যাঙ্কে ৯ থেকে ১০ দিন ছুটি। জরুরি লেনদেনের আগে জেনে নিন দিনক্ষণ। গুরু নানক জয়ন্তী ও সাপ্তাহিক ছুটির কারণে ব্যাঙ্ক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলেও চিন্তা নে, অনলাইন ও ডিজিটাল পরিষেবা থাকবে ২৪x৭ চালু। চেক জমা ও পাসবুক আপডেটের জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নভেম্বর ২০২৫-এ যদি আপনার ব্যাঙ্কের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে, তবে আগে থেকে পরিকল্পনা করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অক্টোবর মাসের তুলনায় এই মাসে ছুটির সংখ্যা কম হলেও, বেশ কিছু দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। সারা দেশে প্রায় ৯ থেকে ১০ দিন ব্যাংকগুলিতে ছুটি থাকবে। এর মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটি (রবিবার), দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার, এবং কিছু রাজ্য-নির্দিষ্ট উৎসবও অন্তর্ভুক্ত। তবে চিন্তা নেই, ছুটির দিনগুলিতেও ডিজিটাল এবং অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবাগুলি পুরোপুরি চালু থাকবে। অর্থাৎ, প্রয়োজনে আপনি অনলাইনে লেনদেন চালিয়ে যেতে পারবেন।
নভেম্বর ২০২৫-এ ব্যাংকে ছুটির তালিকা-
১ নভেম্বর, শনিবার রয়েছে কন্নড় রাজ্যোৎসব / ইগাস-বাগওয়াল, যে কারণে বেঙ্গালুরু ও দেরাদুনে ছুটি থাকবে। ৫ নভেম্বর, বুধবার, গুরু নানক জয়ন্তী / কার্তিক পূর্ণিমায় সারা দেশে বন্ধ থাকবে ব্যাংক। ৭ নভেম্বর, শুক্রবার, ওয়াংলা উৎসবের কারণে মেঘালয়ে ব্যাংক বন্ধ থাকবে| ১১ নভেম্বর হাবাব দুচেন থাকায় সিকিমে ব্যাংক বন্ধ থাকবে। ২৫ নভেম্বর পঞ্জাবের গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবস থাকায় ব্যাংক বন্ধ থাকবে।২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০ রবিবার এবং ৮, ২২ দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকবে।
এর ফলে আপনার উপর কী প্রভাব পড়তে পারে? নভেম্বর মাসে ব্যাংকগুলো মোট ৯ থেকে ১০ দিন বন্ধ থাকতে পারে। আপনার যদি চেক জমা দেওয়া, পাসবুক আপডেট করা, বা নগদ সম্পর্কিত কোনো জরুরি কাজ থাকে, তবে তা ব্যাংকের কাজের দিনেই সেরে ফেলুন, কারণ ব্যাংকের শাখাগুলি ছুটির দিনগুলিতে বন্ধ থাকবে।
তবে অনলাইন সুবিধা তথা আপনি অনলাইন ব্যাঙ্কিং, মোবাইল অ্যাপ এবং এটিএমের মাধ্যমে ২৪x৭ পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন। ঋণের কিস্তি, রেকারিং ডিপোজিট বা বিনিয়োগের ম্যাচুরিটির তারিখ যদি ছুটির দিনে পড়ে, তবে RBI-এর নিয়ম অনুযায়ী সেগুলির পেআউট পরবর্তী ওয়ার্কিং ডে-তে করা হবে। আপনি যদি বেঙ্গালুরু, দেরাদুন, সিকিম, পঞ্জাব বা শিলং-এর মতো জায়গায় থাকেন, তবে স্থানীয় ছুটির তালিকাটি অবশ্যই ভালোভাবে দেখে নেবেন, কারণ এই শহরগুলিতে রাজ্য-নির্দিষ্ট অতিরিক্ত ছুটি রয়েছে। অন্যান্য জায়গায় প্রধানত রবিবার এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ শনিবারে ছুটি থাকবে।
