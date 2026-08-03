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ইতিহাস লিখে বাঁকিপুরে বিজেপির ৩০ বছরের দুর্ভেদ্য দুর্গ জাস্ট ৩০ দিনে গুঁড়িয়ে দিলেন PK

Bankipur By poll 2026: ফল প্রকাশের পরপরই এএন কলেজ কাউন্টিং সেন্টার থেকে শুরু করে জন সুরজ পার্টির ক্যাম্প অফিসগুলিতে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। আবির খেলা ও ঢোল-নাগড়া বাজিয়ে কর্মী-সমর্থকেরা উল্লাসে মেতে ওঠেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:47 PM IST
ইতিহাস লিখে বাঁকিপুরে বিজেপির ৩০ বছরের দুর্ভেদ্য দুর্গ জাস্ট ৩০ দিনে গুঁড়িয়ে দিলেন PK

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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