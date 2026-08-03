/ইতিহাস লিখে বাঁকিপুরে বিজেপির ৩০ বছরের দুর্ভেদ্য দুর্গ জাস্ট ৩০ দিনে গুঁড়িয়ে দিলেন PK

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। নির্বাচনী কৌশলবিদ থেকে সরাসরি রাজনীতিতে পা রাখা প্রশান্ত কিশোর এবং তাঁর নতুন দল ‘জন সুরজ পার্টি’ Jan Suraaj Party ইতিহাস গড়ে নিজেদের প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়েই বিরাট জয় হাসিল করল।
সোমবার ৩ আগস্ট, ২০২৬ বিহারের হাই-প্রোফাইল বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল চূড়ান্ত হতেই দেখা যায়, ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) শক্ত ঘাঁটি চুরমার করে ১৮,৯৫৩ ভোটের বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন প্রশান্ত কিশোর।
তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজেপির একচ্ছত্র দখলে থাকা এই আসনে প্রশান্ত কিশোরের এই ঐতিহাসিক জয় কেবল জন সুরজ পার্টির প্রথম সাফল্যই নয়, বরং সমগ্র বিহারের প্রথাগত রাজনীতির সমীকরণকে নাড়িয়ে দিল।
চূড়ান্ত ভোটের পরিসংখ্যান
গত ৩০ জুলাই উপনির্বাচনের পর সোমবার সকাল থেকেই পটনার এএন কলেজে কড়া নিরাপত্তায় ভোট গণনা শুরু হয়। মোট ৩১ রাউন্ড গণনার প্রতিটি পর্বেই প্রশান্ত কিশোর তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থীকে পেছনে ফেলে ব্যবধান বাড়াতে থাকেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী:
প্রার্থী রাজনৈতিক দল প্রাপ্ত মোট ভোট চূড়ান্ত অবস্থান
প্রশান্ত কিশোর জন সুরজ পার্টি ৬৩,২০৩ বিপুল ভোটে জয়ী
নীরজ কুমার সিনহা বিজেপি ৪৪,২৫০ দ্বিতীয় স্থান (১৮,৯৫৩ ভোটে পরাজিত)
রেখা গুপ্তা আরজেডি (RJD) ১৪,০৮৫ তৃতীয় স্থান (জামানত বাজেয়াপ্ত)
তিন দশকের অভেদ্য দুর্গের পতন
বাঁকিপুর কেন্দ্র ১৯৯৫ সাল থেকে অর্থাৎ দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিজেপির অলঙ্ঘনীয় দুর্গ বা 'সেফ সিট' হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর এই আসন খালি হয়েছিল।
রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশের সময় অনেকেই প্রশান্ত কিশোরকে কোনও নিরাপদ আসন বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক ছক চ্যালেন্জ জানিয়ে তিনি বেছে নেন বিজেপির এই মূল দুর্গকেই। উপনির্বাচনের ঠিক আগে পুলিসি অভিযান ও কর্মী-নেতাদের আটকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও, সাধারণ ভোটাররা ইভিএমে নিজেদের স্পষ্ট রায় জানিয়ে দেন।
লালু প্রসাদ যাদবের আরজেডি কিংবা বিজেপির প্রথাগত জাতি ও মেরুকরণের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে জনগণ শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জন সুরজের ওপর আস্থা প্রকাশ করেছেন।
ভবিষ্যৎ রাজনীতির বার্তা
ফল প্রকাশের পরপরই এএন কলেজ কাউন্টিং সেন্টার থেকে শুরু করে জন সুরজ পার্টির ক্যাম্প অফিসগুলিতে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। আবির খেলা ও ঢোল-নাগড়া বাজিয়ে কর্মী-সমর্থকেরা উল্লাসে মেতে ওঠেন।
বিপুল ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর প্রশান্ত কিশোর বলেন, 'এই জয় জন সুরজ পার্টির একক জয় নয়, এটি বিহারের সাধারণ মানুষের জয়। মানুষ প্রমাণ করেছেন যে তাঁরা পরিবর্তন চান। বাঁকিপুর কেবল সূচনা, বিহারে পরিবর্তনের নতুন সূর্য উদয় হয়ে গিয়েছে।'
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাঁকিপুরের এই ফল প্রমাণ করে দিল যে জন সুরজ পার্টি এখন আর শুধু আলোচনার বিষয় নয়, বরং বিহারের মূল ধারার রাজনীতিতে এক শক্তিশালী প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে এল।
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