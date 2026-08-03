/বাঁকিপুরই জেন-জির বদলাপুর? ৩৫ বছরের গেরুয়া দুর্গ পুরো ধসিয়ে দিলেন PK-- ভোটের বড় খবর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের হাই-প্রোফাইল বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তিন দশকের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সমীকরণে বড় ধাক্কা।
ভোটকুশলী থেকে সরাসরি রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করা প্রশান্ত কিশোর (জন সুরজ পার্টি) ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই আসনে ভোট গণনার শুরু থেকেই চমকপ্রদ সাফল্য বজায় রেখেছেন। ৩ আগস্ট সকালে পটনার এএন কলেজে গণনায় প্রথম রাউন্ড থেকেই লিড নিতে শুরু করেন তিনি। পরবর্তী একাধিক রাউন্ড জুড়ে জয়ের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে।
গণনার প্রাথমিক গতিপ্রকৃতি
পটনায় কড়া নিরাপত্তার বলয়ে শুরু হওয়া ভোট গণনায় দেখা যাচ্ছে পোস্টাল ব্যালট এবং ইভিএম (EVM) গণনার প্রথম থেকেই প্রশান্ত কিশোর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকেন:
প্রথম ৩ রাউন্ডের হিসাব: প্রথম রাউন্ডে ৮৬২ এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে ১,১৬১ ভোটের ব্যবধান তৈরির পর, ৩য় রাউন্ডের শেষে প্রশান্ত কিশোর মোট ৬,২৬৯টি ভোট পান। তাঁর নিকটতম প্রার্থী বিজেপির নীরজ কুমার সিনহা পান ৫,১২৪ ভোট।
ফলে ৩য় রাউন্ড শেষে ১,১৬২ ভোটের সুস্পষ্ট লিড বজায় রাখেন তিনি।
অন্যদিকে আরজেডি (RJD) প্রার্থী রেখা গুপ্তা মাত্র ৮৮৪ ভোট পেয়েছেন।
পরবর্তী রাউন্ড: গণনার গতি যত এগিয়েছে, প্রশান্ত কিশোরের ব্যবধান তত বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯ রাউন্ড শেষে তিনি ১৭,৮৫৬টি ভোট পেয়ে বিজেপির নীরজ কুমার সিনহাকে (১২,৫৮৪ ভোট) ৫,২৭২ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পেছনে ফেলে দেন।
১০ রাউন্ডের শেষে ৬,০১১ ভোটে এগিয়ে আছেন প্রশান্ত কিশোর।
১৩ রাউন্ডের শেষে ২৬১১৩ ভোট পেয়ে ৭৭৮১ ভোটে এগিয়ে প্রশান্ত কিশোর
১৫ রাউন্ডের শেষে ৮০০০ ভোটে এগিয়ে পিকে।
২০ রাউন্ডের শেষে ১১৫০০ ভোটে এগিয়ে।
নির্বাচনের পটভূমি ও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বাঁকিপুরের টানা একাধিকবারের বিধায়ক তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন রাজ্যসভায় নির্বাচিত হলে আসনটি শূন্য হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এই আসনটি বিজেপির অলঙ্ঘনীয় দুর্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। ৩০ জুলাই এই উপনির্বাচনে ৩৪.৩০% ভোট পড়েছিল।
প্রার্থী রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক অবস্থান / তাৎপর্য
প্রশান্ত কিশোর জন সুরজ পার্টি (Jan Suraaj) জীবনে প্রথমবার সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন
নীরজ কুমার সিনহা ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) ঐতিহ্যবাহী দলীয় দুর্গ ধরে রাখার লড়াইয়ে তরুণ মুখ
রেখা গুপ্তা জাতীয় জনতা দল (RJD) বিরোধী জোটের প্রধান প্রার্থী
কৌশলগত সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক গুরুত্ব
রাজনৈতিক জীবন শুরুর ক্ষেত্রে প্রশান্ত কিশোর কোনও 'নিরাপদ আসন' (Safe Seat) বেছে নেননি। বিজেপির বহুবছরের দুর্গ বাঁকিপুরকে বেছে নিয়ে তিনি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে, জন সুরজ পার্টি প্রথাগত জাতি ও ধর্মের রাজনীতির বাইরে উঠে এক নতুন বিকল্প গড়ে তুলতে চায়।
মোট ৩১ রাউন্ড গণনা শেষে চূড়ান্ত ফলাফল নিশ্চিত হলেও, গণনার প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী রাউন্ডগুলোতে প্রশান্ত কিশোরের এই ধারাবাহিক লিড বিহারের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক মানচিত্রে এক বিশাল রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।
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