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বাঁকিপুরই জেন-জির বদলাপুর? ৩৫ বছরের গেরুয়া দুর্গ পুরো ধসিয়ে দিলেন PK-- ভোটের বড় খবর

Bihar Bypoll 2026: রাজনৈতিক জীবন শুরুর ক্ষেত্রে প্রশান্ত কিশোর কোনও 'নিরাপদ আসন' (Safe Seat) বেছে নেননি। বিজেপির বহুবছরের দুর্গ বাঁকিপুরকে বেছে নিয়ে তিনি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে, জন সুরজ পার্টি প্রথাগত জাতি ও ধর্মের রাজনীতির বাইরে উঠে এক নতুন বিকল্প গড়ে তুলতে চায়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:10 PM IST
বাঁকিপুরই জেন-জির বদলাপুর? ৩৫ বছরের গেরুয়া দুর্গ পুরো ধসিয়ে দিলেন PK-- ভোটের বড় খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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