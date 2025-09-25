Barren Island: ঘুমিয়ে ছিল ২০০ বছর! তারপর ১৯৯১ ২০০৫ ২০১৭ ২০২২ ২০২৫! ভয়াল বিস্ফোরণ, ধোঁয়া, তরল আগুন, পুড়িয়ে-দেওয়া তাপে...

Barren Island: ঘুমিয়ে ছিল ২০০ বছর! তারপর ১৯৯১ ২০০৫ ২০১৭ ২০২২ ২০২৫! ভয়াল বিস্ফোরণ, ধোঁয়া, তরল আগুন, পুড়িয়ে-দেওয়া তাপে...
Barren Island Erupts: বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০ সেপ্টেম্বরের অগ্ন্যুৎপাতটি এর দু'দিন আগে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের কারণ। এই ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা চেম্বারে ঘোর কম্পন সৃষ্টি করেছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসব কী হচ্ছে? ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ব্যারেন দ্বীপে (Barren Island) সম্প্রতি দু'বার অগ্ন্যুৎপাত হল (erupts twice within a week)। যথাক্রমে ১৩ ও ২০ সেপ্টেম্বরে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যারেন দ্বীপে পরপর দুবার অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০০ বছর ঘুমিয়ে ছিল (Dormant for over two centuries) এই আগ্নেয়গিরি। তারপর থেকে তার আগুনবমির আরম্ভ।
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission: দ্বিগুণ স্বস্তি! অষ্টম পে কমিশনে একেবারে ছপ্পর ফাড়কে লাভ! একদিকে ডিএ বৃদ্ধি, ওদিকে জিএসটির খেলা...
ভূমিকম্প
বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০ সেপ্টেম্বরের অগ্ন্যুৎপাতটি সম্ভবত তার দু'দিন আগে ঘটে যাওয়া ৪.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের কারণে হয়েছে। এই ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা চেম্বারে কম্পন সৃষ্টি করেছিল।
১৪০ কিমি পূর্বে
ব্যারেন দ্বীপটি আন্দামান সাগরে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এটি একটি জনবসতিহীন দ্বীপ এবং ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।
টেকটোনিক প্লেট
আগ্নেয়গিরিটি ভারতীয় এবং বর্মি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটি এই অঞ্চলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। নথিভুক্ত ইতিহাস অনুযায়ী, ব্যারেন দ্বীপে প্রথম অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল ১৭৮৭ সালে। এরপর থেকে ১৯৯১, ২০০৫, ২০১৭ এবং ২০২২ সালে বেশ কয়েকবার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে।
আরও পড়ুন: Price of Alcohol: অবিশ্বাস্য সুখবর! জিএসটি'র শাপে বর? পুজোর মুখে দাম কমছে মদের? সুরাপ্রেমীদের...
বিপদ নেই
যেহেতু দ্বীপটি জনমানবহীন তাই সাম্প্রতিক এই অগ্ন্যুৎপাতগুলি থেকে কোনো নিকটবর্তী এলাকায় বড়সড় ভয়ের আশঙ্কা নেই। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ এই ঘটনার ভিডিয়ো করে। পরে যা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)