বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০ সেপ্টেম্বরের অগ্ন্যুৎপাতটি এর দু'দিন আগে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের কারণ। এই ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা চেম্বারে ঘোর কম্পন সৃষ্টি করেছিল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 25, 2025, 03:05 PM IST
Barren Island: ঘুমিয়ে ছিল ২০০ বছর! তারপর ১৯৯১ ২০০৫ ২০১৭ ২০২২ ২০২৫! ভয়াল বিস্ফোরণ, ধোঁয়া, তরল আগুন, পুড়িয়ে-দেওয়া তাপে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসব কী হচ্ছে? ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ব্যারেন দ্বীপে (Barren Island) সম্প্রতি দু'বার অগ্ন্যুৎপাত হল (erupts twice within a week)। যথাক্রমে ১৩ ও ২০ সেপ্টেম্বরে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যারেন দ্বীপে পরপর দুবার অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০০ বছর ঘুমিয়ে ছিল (Dormant for over two centuries) এই আগ্নেয়গিরি। তারপর থেকে তার আগুনবমির আরম্ভ। 

ভূমিকম্প

বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০ সেপ্টেম্বরের অগ্ন্যুৎপাতটি সম্ভবত তার দু'দিন আগে ঘটে যাওয়া ৪.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের কারণে হয়েছে। এই ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা চেম্বারে কম্পন সৃষ্টি করেছিল।

১৪০ কিমি পূর্বে

ব্যারেন দ্বীপটি আন্দামান সাগরে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এটি একটি জনবসতিহীন দ্বীপ এবং ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।

টেকটোনিক প্লেট

আগ্নেয়গিরিটি ভারতীয় এবং বর্মি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটি এই অঞ্চলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। নথিভুক্ত ইতিহাস অনুযায়ী, ব্যারেন দ্বীপে প্রথম অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল ১৭৮৭ সালে। এরপর থেকে ১৯৯১, ২০০৫, ২০১৭ এবং ২০২২ সালে বেশ কয়েকবার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে।

বিপদ নেই

যেহেতু দ্বীপটি জনমানবহীন তাই সাম্প্রতিক এই অগ্ন্যুৎপাতগুলি থেকে কোনো নিকটবর্তী এলাকায় বড়সড় ভয়ের আশঙ্কা নেই। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ এই ঘটনার ভিডিয়ো করে। পরে যা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ হয়।

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

India's only active volcano eruptsIndia's only active volcano on Barren IslandBarren Island eruptsBarren Island erupts twice within a weekDormant for over two centurieseruption followed an earthquake
