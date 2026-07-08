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এনকাউন্টার ভুয়ো হলে কী হবে, সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশিকা বারুইপুরের পর ফের চর্চায়

Supreme Court Guidelines on Encounter: ২০১৪ সালে মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আর. এম. লোধার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এনকাউন্টার নিয়ে ১৬ দফার একটি গাইডলাইন জারি করে। যেখানে স্পষ্ট বলা আছে, এনকাউন্টার ভুয়ো প্রমাণিত হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 08, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:31 PM IST
এনকাউন্টার ভুয়ো হলে কী হবে, সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশিকা বারুইপুরের পর ফের চর্চায়
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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