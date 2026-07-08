/এনকাউন্টার ভুয়ো হলে কী হবে, সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশিকা বারুইপুরের পর ফের চর্চায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বারুইপুরে ১২ বছরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পুলিসের এনকাউন্টারে নিহত অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে অভিযুক্তকে নিয়ে বারুইপুরের ঘটনাস্থলে যাওয়া হলে, সিটের সদস্য তথা বর্তমানে ক্যানিং থানার পিসি ইনচার্জ রনি সরকারের রিভলবার ছিনিয়ে নেয় প্রভাস। পুলিসকে তাক করে গুলিও চালায় এক রাউন্ড। তখনই নিজেদের বাঁচাতে পালটা গুলি চালান বারুইপুর থানার পিসি ইনচার্জ অর্ঘ্য মন্ডল। ২টি গুলি পাওয়া গিয়েছে প্রভাসের শরীরে। এখন এনকাউন্টারে বারুইপুর ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল নিহত হতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পুলিসের এনকাউন্টারে মৃত্যু নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেরও কঠোর নির্দেশিকা রয়েছে। কী বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকায়?
২০১৪ সালে ‘পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (PUCL) বনাম মহারাষ্ট্র সরকার’ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আর. এম. লোধার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ১৬ দফার একটি কঠোর নির্দেশিকা জারি করে। শীর্ষ আদালতের মূল উদ্দেশ্য ছিল এনকাউন্টারের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করা ও আইনের শাসন বজায় রাখা। কী বলা হয়েছিল নির্দেশিকায়?
১. অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংক্রান্ত কোনও গোয়েন্দা তথ্য বা গোপন খবর পাওয়া গেলে, তা অবশ্যই লিখিত আকারে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নথিভুক্ত করতে হবে।
২. এনকাউন্টারে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে এফআইআর (FIR) দায়ের করতে হবে এবং সেই এফআইআর-এর কপি দ্রুত আদালতে পাঠাতে হবে।
৩. ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত আবশ্যক। যে থানা বা পুলিসের দল এনকাউন্টারে জড়িত ছিল, তারা এই তদন্ত করতে পারবে না। তদন্তের দায়িত্ব দিতে হবে অন্য কোনও থানার পুলিস বা রাজ্য সিআইডি (CID)-কে।
৪. এনকাউন্টারে মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত বাধ্যতামূলক।
৫. এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে জানাতে হবে। দরকারে মানবাধিকার কমিশন নিজস্ব টিম দিয়ে তদন্ত করাতে পারে।
৬. এনকাউন্টারে জখমের ক্ষেত্রে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।
৭. এনকাউন্টারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে নিহতের ময়নাতদন্তের পুরো প্রক্রিয়া ভিডিয়োগ্রাফি করতে হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দিতে হবে।
৮. অস্ত্র, রক্তের নমুনা, আঙুলের ছাপ-সহ ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সমস্ত ফিজিক্যাল ও ফরেনসিক প্রমাণ অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।
৯. এনকাউন্টারে ব্যবহৃত অস্ত্রটি সংরক্ষণ করতে হবে।
১০.এনকাউন্টারে মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের অবিলম্বে ঘটনার বিষয়ে জানাতে হবে।
১১. তদন্তের বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।
১২. তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে এনকাউন্টারটি ভুয়ো ছিল, তবে সেই পুলিস অফিসারকে বরখাস্ত করতে হবে ও তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হবে।
১৩. এনকাউন্টার ভুয়ো হলে ক্ষতিপূরণও দিতে হতে পারে মৃতের পরিবারকে।
১৪. নিহত ব্যক্তির পরিবারকে সমস্তরকম নথিপত্র দেখার সুযোগ করে দিতে হবে ও আইনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অনুমতি দিতে হবে।
১৫. রাজ্যগুলির উচিত এনকাউন্টারে মৃত্যুর সমস্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা ও সেগুলি এনএইচআরসি-কে জানানো।
১৬. এনকাউন্টারের ঘটনায় তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ও প্রকৃত বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত জড়িত অফিসারদের কোনও বীরত্বসূচক পুরস্কার বা সম্মাননা নয়। এমনকি পদোন্নতিও নয়।
সূত্রের খবর, বারুইপুরে এনকাউন্টারের ঘটনার পরই এসপির নেতৃত্বে থানায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। এনকাউন্টারের ঘটনায় জিডি দায়ের হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। যে যে ঘটনাস্থলে ছিলেন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন পুলিসকর্তা। যে রনি সরকারের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনতাই করেছিল প্রভাস, তাঁকে এবং যে অর্ঘ্য মণ্ডল এনকাউন্টার করেন, দুজনকেই এসপি অফিসে তলব করা হয়েছিল। এনকাউন্টার নিয়ে তাঁদের প্রাথমিক বয়ান শোনা হয়েছে। সূত্রের খবর, সমস্ত রিপোর্ট-ই ডিজিকে দেওয়া হবে। যে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এনকাউন্টার করা হয়েছে, সেটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, বারুইপুর এনকাউন্টারের ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তেরও অর্ডার হয়েছে বলে খবর।
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