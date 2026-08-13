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CJI সূর্যকান্তকে বয়কটের জের: দেশবিখ্যাত আইনকলেজ NALSAR-এর ছাত্রদের ওকালতির লাইসেন্সে কোপ বার কাউন্সিলের

NALSAR Law University Big news: বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্র সমস্ত রাজ্যের বার কাউন্সিলগুলোকে নির্দেশ জারি করে জানিয়েছেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নালসারের ২০২৬ ব্যাচের কোনও ছাত্র বা ছাত্রীকে যেন আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত না করা হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 13, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:24 PM IST
CJI সূর্যকান্তকে বয়কটের জের: দেশবিখ্যাত আইনকলেজ NALSAR-এর ছাত্রদের ওকালতির লাইসেন্সে কোপ বার কাউন্সিলের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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CJI সূর্যকান্তকে বয়কটের জের: দেশবিখ্যাত আইনকলেজ NALSAR-এর ছাত্রদের ওকালতির লাইসেন্সে
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