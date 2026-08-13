/CJI সূর্যকান্তকে বয়কটের জের: দেশবিখ্যাত আইনকলেজ NALSAR-এর ছাত্রদের ওকালতির লাইসেন্সে কোপ বার কাউন্সিলের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের শীর্ষস্থানীয় আইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হায়দরাবাদের 'নালসার ইউনিভার্সিটি অব ল' (NALSAR University of Law)-এর ২০২৬ সালের ল গ্র্যাজুয়েটদের আইনি পেশায় আইনজীবী স্বিকৃতি দেওয়া ও আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ (Enrolment) সাময়িকভাবে স্থগিত করল বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (BCI)। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের একাংশের 'পরিকল্পিত প্রচার' ও বয়কটের ডাককে কেন্দ্র করেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া।
বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্র সমস্ত রাজ্যের বার কাউন্সিলগুলোকে নির্দেশ জারি করে জানিয়েছেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নালসারের ২০২৬ ব্যাচের কোনও ছাত্র বা ছাত্রীকে যেন আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত না করা হয়।
ঘটনার সূত্রপাত
নালসারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের উপস্থিতি ঘিরে পড়ুয়াদের একটি অংশ সোশ্যাল মিডিয়া ও ক্যাম্পাসে বয়কট ও প্রতিবাদের ডাক দেয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বিসিআই কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। বার কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য যে সংগঠিত প্রচার চালানো হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া নালসার কর্তৃপক্ষের কাছে আগামী ৩ দিনের মধ্যে এই ঘটনার একটি নিরপেক্ষ তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট তলব করেছে। আগামী ১৯ আগস্ট এই রিপোর্ট পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একাধিক প্রশ্ন
বিসিআই নালসার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কিছু নির্দিষ্ট তথ্য চেয়েছে:
১. এই প্রচার ও বয়কটের মূল উদ্যোক্তা, ড্রাফটিং বা আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করতে হবে।
২. সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বা প্রেসের মাধ্যমে যারা এই বয়কটের আহ্বান ছড়িয়েছে, তাদের তালিকা দিতে হবে।
৩. এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অফিসিয়াল স্টুডেন্ট বার কাউন্সিল, ছাত্র সংসদ, শিক্ষক, গবেষক বা বাইরের কোনও ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত ছিল কি না, তা স্পষ্ট করতে হবে।
৪. প্রতিবাদ সভা বা কর্মসূচির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রশাসনিক অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না।
সাধারণ শিক্ষার্থী ও মূল উদ্যোক্তা
তবে বিসিআই একই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট করেছে যে, কেবল কোনও আবেদন বা চিঠিতে স্বাক্ষর করলেই সব শিক্ষার্থীকে এক ছাতায় ফেলা হবে না। যারা সাধারণ সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং যারা মূল পরিকল্পনাকারী বা বয়কটের নেতৃত্ব দিয়েছেন-- এই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা হবে। কেবল সংগঠকদের বিরুদ্ধেই কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
প্রধান বিচারপতির সমাবর্তনে যোগদান নিয়ে শিক্ষার্থীদের এই নজিরবিহীন প্রতিবাদ এবং তার জবাবে বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট স্থগিত করার এই সিদ্ধান্ত গোটা দেশের আইনি ও শিক্ষামহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
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