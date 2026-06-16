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Beaten, branded by husband: অকথ্য মার, গায়ে গরম লোহার রডের ছ্যাঁকা! শিকলে বাঁধা গলা! বাঁচতে পালিয়ে চেইন-গলাতেই পুলিসের কাছে স্ত্রী

Madhya Pradesh woman chained: গলায় শিকল, শরীরে ছ্যাঁকা! স্বামীর অত্যাচার ভেঙেই ৬ কিমি হেঁটে থানায় গৃহবধূ। বধূ নির্যাতনের এই ঘটনায় শিউরে উঠেছে পুলিসও। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 16, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:56 PM IST
Beaten, branded by husband: অকথ্য মার, গায়ে গরম লোহার রডের ছ্যাঁকা! শিকলে বাঁধা গলা! বাঁচতে পালিয়ে চেইন-গলাতেই পুলিসের কাছে স্ত্রী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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অকথ্য মার, গায়ে গরম লোহার রডের ছ্যাঁকা! শিকলে বাঁধা গলা! বাঁচতে চেইন-গলাতেই পালাল...
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