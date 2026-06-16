/Beaten, branded by husband: অকথ্য মার, গায়ে গরম লোহার রডের ছ্যাঁকা! শিকলে বাঁধা গলা! বাঁচতে পালিয়ে চেইন-গলাতেই পুলিসের কাছে স্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গলায় জড়ানো লোহার শিকল, তাতে ঝুলছে তালা। সারা শরীরে গরম রডের ছ্যাঁকা আর কালশিটের দাগ। পায়ে বিঁধে কাঁটা, ঝরছে রক্ত। মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার খিলচিপুর থানায় রাত ১০টা নাগাদ যখন এই অবস্থায় এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন, তখন কর্তব্যরত পুলিস কর্মীরাও শিউরে উঠেছিলেন। নিজের ওপর হওয়া অমানুষিক অত্যাচারের প্রমাণ হিসেবে গলার সেই শিকল নিয়েই ৬ কিলোমিটার পথ হেঁটে থানায় পৌঁছান মাঙ্গিবাই তনওয়ার নামে ওই নির্যাতিতা।
মদ্যপ স্বামীর নির্মম অত্যাচার
ঘটনার সূত্রপাত ১০ জুন রাতে। মাঙ্গিবাই জানান, তাঁর স্বামী মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে তাঁকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। প্রতিবাদ করায় গাছের ডাল কেটে এনে তাঁকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ওই রাতেই তিনি লুকিয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু মাঝরাস্তায় স্বামী তাঁকে ধরে ফেলে এবং টেনে-হিঁচড়ে আবার বাড়ি নিয়ে আসে।
‘এবার দেখি কীভাবে থানায় যাস!’
বাড়ি ফিরিয়ে আনার পর শাস্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় স্বামী। মাঙ্গিবাইয়ের গলায় একটি লোহার শিকল পেঁচিয়ে, সেটির অন্য প্রান্ত ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। স্বামী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলে,'এবার দেখি তুই কীভাবে আমার বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে অভিযোগ করিস!' এখানেই শেষ নয়, এরপর গ্যাস স্টোভে লোহার রড গরম করে মাঙ্গিবাইয়ের কোমর ও উরুতে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। যন্ত্রণায় চিৎকার করলেও কেউ তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। প্রায় ২৪ ঘণ্টা ওইভাবেই শিকলবন্দি অবস্থায় আটকে রাখা হয় তাঁকে।
শিকল ভেঙে পালাবার চেষ্টা
এদিকে স্ত্রীকে চাপ দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের নিয়ে সালিশি সভা বা পঞ্চায়েত ডাকার তোড়জোড় করছিল অভিযুক্ত স্বামী। এসব করতেই সে যখন বাইরে যায়, তখন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ঘরে থাকা একটি ভারী পাথর দিয়ে নিজের গলার তালায় আঘাত করতে শুরু করেন মাঙ্গিবাই। বারবার আঘাত করার পর একসময় তালাটি ভেঙে যায়।
অন্ধকার ফুঁড়ে ৬ কিলোমিটারের যাত্রা
শিকল মুক্ত হলেও গলার লকটি খোলার সময় ছিল না। ওভাবেই রাতের অন্ধকারে জঙ্গল, মাঠ আর কাঁটাতার পেরিয়ে খিলচিপুর থানার দিকে হাঁটতে শুরু করেন তিনি। পায়ে কাঁটা ফুটে রক্তক্ষরণ হলেও তিনি থামেননি। রাস্তায় অনেকে ওনার গলার শিকল দেখে মানসিক ভারসাম্যহীন ভেবে এড়িয়ে যান। তবে একজন সহৃদয় ব্যক্তি ওনার কষ্ট বুঝতে পেরে কিছু খাবার খেতে দেন।
খোদ পুলিসও স্তম্ভিত, স্বামী গ্রেফতার
থানায় পৌঁছানোর পর পুলিস দ্রুত ওনার গলার শিকল কেটে উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। মেডিকেল রিপোর্টেও শরীরে মারধর ও পোড়া ক্ষতের প্রমাণ মিলেছে। খিলচিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিস আধিকারিক কমল সিং গেহলত জানিয়েছেন, নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্ত স্বামীকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।
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