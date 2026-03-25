Beer Price Rise: গরমের আগেই লাফিয়ে বাড়ছে বিয়ারের দাম, কতটা দামি হচ্ছে এই পানীয়

Beer Price Rise: গরমের আগেই লাফিয়ে বাড়ছে বিয়ারের দাম, কতটা দামি হচ্ছে এই পানীয়
Beer Price Rise: বিশ্বের নামকরা পানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হাইনকেন, আনহিউজার-বুশ ইনবেভ এবং কার্লসবার্গ জানিয়েছে, কাচের বোতলের দাম প্রায় ২০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ দুনিয়ার বহু দেশের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে। ভারতের মতো দেশ রান্নার গ্য়াসের জোগানে বিরাট আকাল দেখা দিয়েছে। ফলে এখন আর ৩৫ দিনের আগে গ্যাস পাওয়া যাবে না। মধ্য় প্রাচ্যের গরমুজ প্রণীলতে আটক জাহাজের কারণে একদিকে যেমন জ্বালানীর বাজিরে আগুন লাগার জোগাড় অন্যদিকে, অন্যান্য পণ্যেরও দাম বড়াতে চলেছে। তেমনই একটি পণ্য হল বিয়ার।
গ্য়াসের সরবারহের কমতির কারণে কাচের বোতলের জোগান লাফিয়ে কমছে। পাশাপাশি অ্যালুমিনিয়াম সরবাহ কমে যাওয়ার কারণে বিয়ারের জন্য ক্যান তৈরিও কম হচ্ছে। দুনিয়ার চতুর্থ গ্যাস আমদানিকারক দেশ হল ভারত। এর জন্য ভারত বেশিরভাগটাই নির্ভর করতে মধ্য প্রাচ্যের উপরে। বিশেষ করে কাতার থেকে ভারত ৪০ শতাংশ গ্যাস আমদানি করে।
বিশ্বের নামকরা পানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হাইনকেন, আনহিউজার-বুশ ইনবেভ এবং কার্লসবার্গ জানিয়েছে, কাচের বোতলের দাম প্রায় ২০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। কাগজের কার্টনের দাম আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া লেবেল এবং টেপসহ প্যাকেজিংয়ের কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসের দামও অনেক বেড়েছে। এককথায়, বড় বড় বিয়ার উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো বলছে যে, বোতল এবং প্যাকেজিংয়ের সব জিনিসের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে।
উল্লেখ্য, অ্যালুমিনিয়াম ক্যান সরবরাহকারীরাও উৎপাদন কমানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এই সমস্যা এমন একটা সময় শুরু হয়েছে যখন গরম পড়ছে। এইসময় বিয়ারের চাহিদা সাধারণত সবথেকে বেশি থাকে।
মদ প্রস্তুতকারক সমিতির মহাপরিচালক বিনোদ গিরি সংবাদমাধ্যমে বলেন, তারা পণ্যের দাম ১২ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছেন। কোম্পানিগুলোকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন তারা নিজ নিজ রাজ্যের সরকারের সাথে এ বিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলে দাম বাড়ানোর ব্যবস্থা করে।
