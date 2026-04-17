Beer Shortage India Explained: বিয়ারপ্রেমীদের মাথায় আচমকাই বজ্রপাত, গরমে ভুলে যান চিলড চুমুক, দোকানের ফ্রিজ ফাঁকা ময়দান

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Beer Shortage India Explained: বিয়ারপ্রেমীদের মাথায় আচমকাই বজ্রপাত! আর আপনি পাবেন না আপনের প্রিয় পানীয়, দ্রুত ফাঁকা হচ্ছে দোকানের ফ্রিজ! চলে এল চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 17, 2026, 07:17 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইসরায়েলের যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতীয় বাজারে। অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে শেয়ার বাজারে অস্থিরতা সোনার দাম বাড়া, মুদ্রাস্ফীতি এবং আমদানি খরচ বৃদ্ধির মতো ঘটনা ঘটেছে। আর এবার তালিকায় জুড়তে চলেছে বিয়ার। দেশের বিয়ার বাজারে তৈরি হয়েছে বিরাট অনিশ্চয়তা। শেলফ ফাঁকা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যেই। 

ক্রমশ ফাঁকা হবে দোকানের ফ্রিজ

বিশ্বের শীর্ষ পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী একটি ইউরোপীয় শিল্প লবি গোষ্ঠী ভারত সরকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে এই মর্মে আবেদন জানিয়েছে। লবি গোষ্ঠীতে রয়েছে পার্নড রিকার্ড (Pernod Ricard), আনহাইজা বুশ ইনবেভ ( Anheuser-Busch InBev), হাইনিকেন (Heineken) ও কার্লসবার্গ (Carlsberg) লিখিত ভাবে জানিয়েছে যে, তাদের কাচের বোতল ও অ্যালুমিনিয়াম ক্যান আমদানির উপর আরোপিত ১০ শতাংশ শুল্ক সাময়িক ভাবে প্রত্যাহারের দাবি তুলেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজিং উপকরণের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিয়ার উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়। শিল্পমহলের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বাজারে বিয়ারের সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে এবং ক্রমশ ফাঁকা হতে পারে দোকানের ফ্রিজ।

কাচের বোতল, কার্টন এবং লেবেল

ভারতে ইউরোপীয় ব্যবসায়িক সংগঠন- ফেডারেশন অফ ইরোপিয়ান বিজনেস ইন ইন্ডিয়া গত ২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখে বর্তমান পরিস্থিতির গভীর সংকটের কথা তুলে ধরেছিল। সেখানে জানানো হয়েছে, দেশীয় উৎপাদকরা পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারছেন না, ফলে ক্যান ও কাচের বোতলের সরবরাহ মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে পড়েছে। প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলারের ভারতীয় অ্যালকোহল শিল্প এখন প্রবল চাপে। চিঠিতেস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের জেরে কাচের বোতল, কার্টন এবং লেবেলের খরচ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই বাড়তি খরচ সরাসরি ভোক্তাদের উপর চাপানো সহজ নয়। কারণ ভারতের ২৮টি রাজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে খুচরো দামের কোনও পরিবর্তন করতে গেলে সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন—ফলে সংস্থাগুলিকেই অতিরিক্ত ব্যয়ের ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে।

১৫ শতাংশ বেড়েছে

ইতিমধ্যেই কার্টন ও আঠা-সহ বিভিন্ন কাঁচামালের খরচ প্রায় ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনটি অ্যালুমিনিয়াম ক্যান ও কাচের বোতল আমদানির উপর শুল্ক সাময়িক ভাবে মকুব করার আবেদন জানিয়েছে। তাদের সতর্কবার্তা, বিকল্প হিসেবে অন্য দেশ থেকে এই উপকরণ আনতে গেলে খরচ আরও ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। যদিও এই বিষয়ে ভারতের বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রক এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। একইভাবে পার্নড রিকার্ড, আনহাইজা বুশ ইনবেভ, হাইনিকেন ও কার্লসবার্গের মতো কোম্পানি এই নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি বা কোনও উত্তর দেয়নি।

উল্লেখযোগ্য ভাবে কম

ভারতের বিয়ার শিল্পে ক্রমেই বাড়ছে উদ্বেগের সুর। শিল্পমহল সরাসরি সতর্কবার্তা দিতে শুরু করেছে সম্ভাব্য সরবরাহ সংকট নিয়ে। ব্রিওয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়াও আলাদা ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি লিখে আমদানি করা অ্যালুমিনিয়াম ক্যান ও কাচের বোতলের উপর শুল্কে ছাড় চেয়েছে। সংগঠনের দাবি, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে বিয়ার সংস্থাগুলি দাম বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশাসন এখনও পর্যন্ত শেষ গ্রাহকের ওপর এই বাড়তি খরচ চাপাতে অনীহা দেখাচ্ছে। সংগঠনটি আর্থিক দিকটিও সামনে এনেছে। প্রতি বছর প্রায় ৫.৫২ বিলিয়ন ডলার কর রাজস্ব আসে এই শিল্প থেকে। ফলে সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হলে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে সরকারের আয়েও। এই পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন সংগঠনের ডিরেক্টর জেনারেল বিনোদ গিরিi। তাঁর কথায়, 'যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে দেশে কাচের বোতল ও অ্যালুমিনিয়াম ক্যানের সরবরাহ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গিয়েছে। চাহিদা মেটাতে হলে বিয়ার শিল্পকে এখন আমদানির ওপরই নির্ভর করতে হবে। তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে কাচ ও ক্যানের দাম ইতিমধ্যেই অনেকটা বেড়েছে। তার ওপর ভারতীয় মুদ্রা দুর্বল হওয়ায় আমদানিকারকদের খরচ আরও বেড়ে যাচ্ছে, যা গোটা শিল্পের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

