  Exit Polls 2026 Assembly Election Analysis: দ্রাবিড় অস্মিতা রুখে দেবে গেরুয়া ঝড়? ফুলে-ফুলে লড়াইয়ে কী হবে বাঙালি অস্মিতার?

Exit Polls 2026 Assembly Election Analysis: দ্রাবিড় অস্মিতা রুখে দেবে গেরুয়া ঝড়? ফুলে-ফুলে লড়াইয়ে কী হবে বাঙালি অস্মিতার?

Exit Polls 2026 Assembly Election Analysis: গোটা দেশে ৫ রাজ্যের বিধানসভা নিয়ে বিপুল চর্চা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে খুব স্বভাবতই বিপুল চর্চা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে ২৩ এপ্রিল, পরেরটি হবে আগামীকাল ২৯ এপ্রিল। ভোটগণনা হবে ৪ মে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 28, 2026, 02:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় চলছে ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। সেই আবহে প্রধানমন্ত্রী বারবার আসছেন বাংলায়। আসছে অমিত শাহ। ওদিকে পূর্ণমাত্রায় প্রচারকাজ সারছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল।
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Poll) নিয়ে খুব স্বভাবতই বিপুল চর্চা চলছে। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।একটি দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে ২৩ এপ্রিল, পরেরটি হবে ২৯ এপ্রিলে। ভোটগণনা করা হবে ৪ মে। সাধারণত নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরেই বুথফেরত সমীক্ষার (Exit Poll) ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তবে সম্ভাব্য ফলের চর্চা চলছেই।

আরও পড়ুন: PM Modi on Bengal: বাংলার জন্য 'রিভাইভ্যাল প্ল্যান'; হবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' হাব, বিপুল চাকরি-সহ ৫ বিরাট ঘোষণা

৮৫.১ শতাংশ

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটদানের হার ছিল ৯৩.২ শতাংশ। তামিলনাড়ুতে ভোটদানের হার ছিল ৮৫.১ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার এক ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। চূড়ান্ত যাচাইয়ের পর দেখা গেছে, এ রাজ্যে ৯৩.২ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্য দিকে, তামিলনাড়ুর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৮৫.১ শতাংশে।

জেলায় জেলায়

গত ২৩ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলা জুড়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৩.৬ কোটি ভোটারের মধ্যে ৩.৩৬ কোটিরও বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন। ভোটদানের হারে শীর্ষে রয়েছে কোচবিহার (৯৬.২%)। এর পরই রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর (৯৫.৪%)। এ ছাড়া মালদহ (৯৪.৮%), জলপাইগুড়ি (৯৪.৭%), বীরভূম (৯৪.৫%) এবং উত্তর দিনাজপুরেও (৯৪.২%) ভোটদানের হার ৯৪ শতাংশ ছাড়িয়েছে।

শুধু পাহাড়ে

এরই মধ্যে ছন্দপতন শুধু কালিম্পং (৮৩%) এবং দার্জিলিং (৮৮.৯%) জেলায়। এই দুই জেলায় ভোটদানের হার ৯০ শতাংশের নীচে ছিল।

আরও পড়ুন: PM Modi on Bengal: বাংলায় 'ওয়েভ অফ চেঞ্জ'? বাংলা বিজেপি'রই? যে-সে কেউ নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলছেন ইঙ্গিত-অঙ্ক

তামিলনাড়ুতে

তামিলনাড়ুর ভোটদানের হার সামান্য সংশোধন করে ৮৫.১ শতাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে ৪.৮৭ কোটি ভোটার তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করেছেন। করুর জেলায় সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে-- ৯২.৬%! নির্বাচন কমিশন ৭৫,০৬৪টি পোলিং স্টেশন স্ক্রুটিনি বা পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করার পর কোনো বুথেই নতুন করে ভোটগ্রহণের (re-poll) প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়া এবং রাজনৈতিক উত্তাপ-- উভয়ই এই রেকর্ড পরিমাণ ভোটদানের অন্যতম কারণ হতে পারে। 

২০২১ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা

২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 'অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া' (Axis My India)-র বুথফেরত সমীক্ষায় রাজ্যের ২৯২টি আসনে বিজেপি (BJP) এবং তৃণমূলের (TMC) মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল। সমীক্ষা অনুযায়ী, বিজেপি জোট ১৩৪ থেকে ১৬০টি আসন পেতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল জোট ১৩০ থেকে ১৫৬টি আসন পেতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কংগ্রেস-বাম জোট নিয়েও ছিল পূর্বাভাস। সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, রাজ্যে কংগ্রেস-বাম জোট পুরোপুরি ধুয়ে মুছে যেতে পারে।

আরও পড়ুন: Bengal Exit Poll: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক

'বাংলায় পদ্ম ফুটবে'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে পিছু হঠব না। এটা পূর্ব ভারতের ভাগ্য বদলানোর নির্বাচন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কমজোর হলে গোটা ভারতের ক্ষতি হয়। ২০১৩ থেকে এই কথা বলছি, পূর্বভারতকে এগিয়ে নিতে হবে। বিহার ওড়িশার পরে এবার বাংলায় পদ্ম ফুটবে। বাংলায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন হতে চলেছে বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরে। ১৫ বছর সুযোগ দিয়েছিলেন মা। নারী সুরক্ষার জন্য এরা কিছু করেনি। মাটি বা কৃষকদের জন্য কিছু করেনি। টিএমসি-র ফর্মুলা গালি দেওয়া, হুমকি দেওয়া। মোদীকে গালি দিয়েছে, সেনাকে গালি দিয়েছে, বাংলার মানুষকে হুমকি দিয়েছে! এত বড় নির্বাচনে ১৫ বছরের রিপোর্ট কার্ড একবারও বলতে পারল না। ভবিষত্যের জন্য ভিশন নেই। আগে বাইরে থেকে লোক কাজ করতে আসত, আর আজ লোকে পালিয়ে যায়। কারখানার মেশিনের বদলে বোমগুলির আওয়াজ। জুট মিলের গেটে তালা। গত কয়েক মাসে এক ডজন জুট মিল বন্ধ হয়েছে। তার বদলে বোমের ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে। এই হল টিএমসির মহা জঙ্গল রাজ। টিএমসি সিন্ডিকেটকে ভাগাতে হবে। টিএমসিকে হারাতে হবে। ভরসা দিচ্ছি-- মেক ইন ইন্ডিয়ার হাব হবে কলকাতা-সংলগ্ন এলাকায়। বিজেপি রিভাইভ্যাল প্ল্যান বানাবে ইন্ডাস্ট্রি জন্য। পিএম সিএম মিলে এক সঙ্গে উন্নয়ন হবে, দিনে-রাতে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Odisha Shocker: অ্যাকাউন্টের ১৯ হাজার টাকাটা দিন: কবর থেকে বোনের পচাগলা হাড় বেরনো দেহ তুলে সোজা ব্যাংকে ভাই
Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের...