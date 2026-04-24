Exit Polls: ৮৪.৫১% রেকর্ড টার্ন-আউটে এবারের বিধানসভা ভোটে ভেস্তে যাবে সব প্রেডিকশন? ওটলপালট এক্সিট পোল

Tamil Nadu Assembly Election Trend: ভারতের নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল শুরু হলেও আজ কোনো বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন এগজিট পোল প্রকাশের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম জারি করেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 24, 2026, 03:05 PM IST
Exit Polls: ৮৪.৫১% রেকর্ড টার্ন-আউটে এবারের বিধানসভা ভোটে ভেস্তে যাবে সব প্রেডিকশন? ওটলপালট এক্সিট পোল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় প্রথম দফা (West Bengal first phase of voting) ভোট সাঙ্গ। আগামী ২৯ এপ্রিল পরবর্তী দফার ভোট। ওদিকে দেশ কিছু বাংলার পাশাপাশি তামিলনাড়ুর দিকেও তাকিয়ে। তামিলনাড়ুতে ২৩৪ আসনে ভোট গ্রহণ শেষ (234 Assembly constituencies in Tamil Nadu concluded)। তামিল নাড়ুর ভোটে এবার একটাই আলোচ্য বিষয়-- টার্ন আউট পারসেন্টেজ! প্রায় মাথা ঘোরানো টার্ন-আউটের শতাংশের হিসাব। তবে, যেসব ভোটার ডেডলাইনের আগেই বুথ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভোট দিতে পরেছেন। তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ (Tamil Nadu Assembly Election 2026)-য়ে ২৩৪টি আসনে ভোটগ্রহণ শেষ। ৮২.২৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। ফলাফল ঘোষণা ৪ মে।

রেকর্ড ভোটদান 

তামিলনাড়ুর ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই এক দফায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যে সামগ্রিক ভাবে ৮২.২৪ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া তামিল নাড়ুর অধিকাংশ জায়গায় ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণই ছিল। নির্বাচন কমিশন কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করেছে।

ফলাফল

ইভিএম (EVM) এবং ভিভিপ্যাট (VVPAT) মেশিনগুলি এখন কড়া নিরাপত্তায় স্ট্রং রুমে রাখা হয়েছে। বাংলার মতোই আগামী ৪ মে সেখানেও ভোটগণনা হবে। এবং ওই দিনই ফলাফল জানা যাবে।

রাজনৈতিক লড়াই 

এবারের তামিলনাড়ুতে নির্বাচনে মূল লড়াই ছিল ক্ষমতাসীন ডিএমকে (DMK) জোট এবং প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকে (AIADMK) জোটের মধ্যে। এছাড়াও অভিনেতা বিজয়ের দল এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তর ভারতের আগ্রাসন বনাম দ্রাবিড় অস্মিতা সেখানে বড় ইস্যু ছিল।

ভোটের হার

গ্রামীণ এলাকায় শহরের তুলনায় ভোটারদের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা গিয়েছে তামিলনাড়ুতে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে তরুণ থেকে প্রবীণ-- সব বয়সের মানুষকেই ভোট দিতে দেখা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, চূড়ান্ত ভোটের শতাংশ সামান্য পরিবর্তন হতে পারে, কারণ অনেক জায়গায় নির্ধারিত সময়ের পরেও লাইনে থাকা ভোটারদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এবার সবার নজর ৪ মে-র দিকে, যখন তামিলনাড়ুর পরবর্তী সরকারের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

বুথফেরত সমীক্ষা

প্রসঙ্গত বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Polls) কবে প্রকাশিত হবে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন (ECI) স্পষ্ট দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ (২৩ এপ্রিল) শুরু হলেও ওইদিন কোনো বুথফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন এক্সিট পোল প্রকাশের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম জারি করেছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে এগজিট পোলের উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে, যা ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ আরও পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সবকটি দফার ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সংবাদমাধ্যম বা সংস্থা এই ধরনের সমীক্ষা প্রকাশ করতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় (২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল) ভোটগ্রহণ হচ্ছে। ফলে ২৯ এপ্রিল শেষ দফার ভোট শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা পর থেকে এক্সিট পোল দেখানো সম্ভব হবে। তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার করা বুথফেরত সমীক্ষাগুলি তাই আগামী ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের পরই একমাত্র সংবাদমাধ্যমে দেখা যাবে। এর আগে কোনোভাবেই তা জনসমক্ষে আনা যাবে না, হল সেটা আইনত দণ্ডনীয়।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

