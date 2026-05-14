/West Bengal Higher Education: বাংলার উচ্চশিক্ষার ভোলবদল: নয়া সরকারের কাছে উপাচার্য বিশ্বজয় চট্টোপাধ্যায়ের ৭ দফা মাস্টারপ্ল্যান

Prof Biswajoy Chatterjee, UEM Jaipur: বাংলার উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানের উচ্চতায় নিয়ে যেতে নতুন সরকারের কাছে একগুচ্ছ যুগান্তকারী সুপারিশ পেশ করলেন অধ্যাপক ড. বিশ্বজয় চট্টোপাধ্যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সেমিকন্ডাক্টর কোর্স থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসকে রাজনীতিমুক্ত করা—রাজ্যের মেধার বিকাশ ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে এই রোডম্যাপ কি বদলে দেবে আগামীর মানচিত্র?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিক্ষায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিনিয়র এবং জুনিয়র উভয় স্তরে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত, যেখানে গবেষণায় আগ্রহী কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে গেস্ট লেকচারার বা অতিথি অধ্যাপকদের ওপর নির্ভরতা কমানো প্রয়োজন। 'চয়েস-বেসড ক্রেডিট সিস্টেম' (CBCS) সহ ক্রেডিট সিস্টেম দ্রুত কার্যকর করা উচিত, যাতে বাইরের রাজ্য এবং দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বাংলায় আসতে পারে এবং স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ সহজ হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের কোর্স চলাকালীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বদলি বা ট্রান্সফার নেওয়ার সুবিধা পাবে। জাতীয় মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) আরও উন্নতভাবে প্রয়োগ করা উচিত, যাতে বাংলার নিজস্ব শিক্ষাগত পরিচয় বজায় রেখেও শিক্ষার্থীরা জাতীয় স্তরে পিছিয়ে না পড়ে।
উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যৎ-মুখী দক্ষতার বিকাশ
অ্যাকাডেমিয়া এবং আধুনিক শিল্পের মধ্যে ব্যবধান কমাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের ওপর জোর দেওয়া উচিত। ল্যাবরেটরির জন্য উন্নততর তহবিল সরবরাহ, শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং স্টার্টআপ ইনকিউবেশনের জন্য যথাযথ অর্থের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিল্পক্ষেত্রের অগ্রণী সংস্থাগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এআই (AI) এবং সেমিকন্ডাক্টর সংক্রান্ত কোর্স চালু করার দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত। মেধাবী শিক্ষার্থীদের অর্থবহ গবেষণায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে পিএইচডি (Ph.D) ফেলোশিপের সংখ্যা বাড়ানো দরকার।
এ ছাড়াও, শিক্ষাকে আরও কর্মমুখী করা প্রয়োজন, যার মধ্যে দক্ষতা-ভিত্তিক কোর্স অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে ইন্টার্নশিপের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হওয়ার প্রচেষ্টায় অধিকতর সমর্থন প্রদান করা উচিত।
কলকাতার বাইরে উন্নয়ন
গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা কেবল কলকাতা-কেন্দ্রিক—এই ধারণা দূর করতে কলকাতার বাইরে, বিশেষ করে সীমান্ত জেলা এবং গ্রামীণ অঞ্চলগুলোর উন্নয়নে মনোনিবেশ করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক হস্টেল, ডিজিটাল ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি এবং ইন্টারনেট সংযোগের উন্নয়ন, যা স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থানের (প্লেসমেন্ট) রেকর্ড উন্নত করতে সহায়ক হবে।
চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সম্প্রসারণ
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ প্রয়োজন। সমগ্র রাজ্য জুড়ে এমবিবিএস (MBBS), নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত।
প্রশাসনিক দক্ষতা
সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ এবং দ্রুত ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে প্রশাসনের উন্নতি করা উচিত, যাতে সার্টিফিকেট প্রদানের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন এবং প্রশাসনিক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস করা উচিত।
ক্যাম্পাসকে রাজনীতিমুক্ত করা
ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সংঘাত এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানো উচিত। এটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করবে, যা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে এবং একটি সুশৃঙ্খল অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারের পথ প্রশস্ত করবে।
