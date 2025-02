Abhishek Banerjee: বাংলা ফের বঞ্চিত! কেন চুপ বাংলার বিজেপি সাংসদরা? মন্তব্য অভিষেকের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হওয়া মাত্রই ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে নিয়ে অভিষেক বলেন, বঞ্চনার খেলা চলছেই। বাংলা এত সাংসদ জিতিয়ে পাঠিয়েছিল তারপরেও কিছু দিতে পারেনি।

Centre’s Bangla-Birodhi stance has once again been exposed!

Our Nat'l GS, Shri @abhishekaitc, took a firm stand, stating that this budget is NOTHING BUT A POLITICAL DOUCUMENT aimed at securing votes in Bihar, while completely disregarding the needs of Bengal.

It is NOT for the… pic.twitter.com/6wae7CMmyv

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 1, 2025