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বাংলার SIR-এ ৩৮ লাখ 'নাম' নিয়ে সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে কমিশন, ৩১ বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন দাবি তৃণমূলের

Bengal SIR case update: ট্রাইব্যুনালের কাছে কত আবেদন এসেছে? কত আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে? আবেদনের ধরন কি? কত নাম ঢুকেছে, কত বাদ পড়েছে? কত আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে? রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 25, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:41 PM IST
বাংলার SIR-এ ৩৮ লাখ 'নাম' নিয়ে সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে কমিশন, ৩১ বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন দাবি তৃণমূলের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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