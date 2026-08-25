বাংলার SIR-এ ৩৮ লাখ 'নাম' নিয়ে সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে কমিশন, ৩১ বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন দাবি তৃণমূলের

রাজীব চক্রবর্তী: সুপ্রিম কোর্টে বাংলার SIR মামলা। ৩৮ লাখ আবেদনের নিষ্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন! এদিন সুপ্রিম কোর্টে বাংলার এসআইআর মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর মামলায় নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা দিয়ে মোট ৫টি বিষয়ে জানাতে নির্দেশ দেয়।
ট্রাইব্যুনালের কাছে কত আবেদন এসেছে? কত আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে? আবেদনের ধরন কি? কত নাম ঢুকেছে, কত বাদ পড়েছে? কত আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে? প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এদিন স্পষ্ট বলে, এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ায় সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। তবে আগে কমিশনকে জবাব দিতে হবে। পুজোর ছুটির আগে পরবর্তী শুনানি। শীর্ষ আদালত এও বলে যে, "আমরা আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি। বিহার এসআইআর মামলাতেই তা স্পষ্ট করা হয়েছে। এরপর বক্তব্য থাকলে হাইকোর্টে আবেদন করতে পারবেন।"
এদিন এসআইআর মামলায় অতিরিক্ত আবেদন জানিয়ে রাজ্যে ৩১টি বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন চায় তৃণমূল কংগ্রেস। যে প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাংলার এসআইআর মামলায় আমরা ৩১টি বিধানসভায় পুনরায় নির্বাচন চেয়েছি। যেমন রাজারহাট, বনগাঁ সহ একাধিক বিধানসভা রয়েছে। বিচারপতিরা জানতে চেয়েছেন কতগুলো আবেদন পেন্ডিং রয়েছে। ৭ লাখ নাম যুক্ত হওয়ার আবেদন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের থেকে এটা নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।"
পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত মামলায় এদিন তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের চার মাস পার হয়ে গেলেও জমা পড়া আবেদনের নিষ্পত্তির গতি অত্যন্ত ধীর। এই বিষয়টি তুলে ধরে কমিশনের জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত।
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