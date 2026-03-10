English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Bengal SIR Hearing Supreme Court: SIR শুনানিতে সুপ্রিম তিরস্কার: ক্ষমা চাইলেন মেনকা গুরুস্বামী, কমিশনকেও ৫ কড়া নির্দেশ

Supreme Court Gives 5 orders to Election Commission: সুপ্রিম কোর্টে আজ বাংলা এসআইআর মামলার শুনানিতে অন্য মাত্রা পেল মেনকা গুরুস্বামী বনাম নির্বাচন কমিশন। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপর মন্তব্য করার জন্য প্রধান বিচারপতির তিরস্কারের মুখে পড়লেন মেনকা গুরুস্বামী। শেষে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপর মন্তব্য করার জন্য ক্ষমা চাইলেন। পাশাপাশি, বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে ও সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের জন্য নির্বাচন কমিশনকে ৫টি নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 10, 2026, 01:47 PM IST
সুপ্রিম কোর্টে বাংলা এসআইআর মামলা

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ পদে মনোনয়ন দাখিলের পর সুপ্রিম কোর্টে আজই ছিল আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীর অগ্নিপরীক্ষা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে এদিন বাংলার এসআইআর নিয়ে শুনানিতে তিরস্কারের মুখে পড়লেন মেনকা গুরুস্বামী। প্রধান বিচারপতির তিরস্কারের মুখে কার্যত ক্ষমা চাইলেন গুরুস্বামী। ওদিকে বাংলায় এসআইআর-এর অসমাপ্ত কাজ নিয়ে কমিশনকেও কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

আগের শুনানিতে সুপ্রিম নির্দেশ
আজ সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চে ওঠে বাংলা এসআইআর সংক্রান্ত মামলাটি। গত শুনানিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, প্রয়োজনে ওডিশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারিক আধিকারিক এনে অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় থাকা নামগুলির যাচাই শেষ করতে হবে। সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে। এখন চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অ্যাডজুডিকেশনের আওতায় রয়েছে ৬০ লক্ষেরও বেশি নাম। তবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরও এখনও পর্যন্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ শুরু করেনি নির্বাচন কমিশন।

জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়ে প্রশ্ন মেনকা গুরুস্বামীর
এদিন শুনানি শুরু হতেই জুডিশিয়ার অফিসারদের নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মেনকা গুরুস্বামী। যার জবাবে রীতিমতো তিরস্কারের সুরে প্রধান বিচারপতি বলেন, "জুডিসিয়াল অফিসারদের নিয়ে প্রশ্ন তুললে মেনে নেওয়া হবে না। কোন সাহসে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে! সবাইকে ওয়ার্নিং করে দেওয়া হচ্ছে । এটা মেনে নেওয়া হবে না।" এরপরই কার্যত ক্ষমা চেয়ে নেন মেনকা গুরুস্বামী। 

অ্যাড জুরিডিকশনের আওতায় থাকা ৬০ লাখ নাম ও জুডিশিয়াল অফিসারদের দিয়ে যাচাই করানোর প্রসঙ্গে এদিন শুনানিতে মেনকা গুরুস্বামী জোরালো সওয়াল করেন। বলেন, "প্রায় ৪০ লক্ষ ম্যাপড ভোটারদের অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় রাখা হয়েছে। এরা আগে ভোট দিয়েছেন। সব ম্যাপড ভোটারদের শাস্তি দেবেন না। প্রায় ৭ লক্ষ মামলা বিচারিক কর্মকর্তারা প্রক্রিয়াকরণ করেছেন। কিন্তু মোট সংখ্যা ৬৩ লক্ষ। এখনও প্রায় ৫৭ লক্ষ বাকি। বর্তমান গতিতে এই প্রক্রিয়া সময়মতো শেষ নাও হতে পারে।" 

প্রধান বিচারপতির তিরস্কারের মুখে ক্ষমাপ্রার্থী মেনকা গুরুস্বামী
মেনকা গুরুস্বামীর এই সওয়ালের পরই প্রধান বিচারপতি বলেন: "আপনাদের ক্ষেত্রে বলছি, অপেক্ষা করুন এবং দেখুন। আগাম পিটিশন পাঠানো ভুল বার্তা দেয় যে আপনারা ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস রাখেন না। আবেদনকারীরা কীভাবে এই আবেদন দাখিল করার সাহস পেল? বিচারিক কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করা দুঃসাহস! আমি একটি কঠোর সতর্কবার্তা দিচ্ছি।"

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন,"ম্যাডাম মেনকা, আমাদের অফিসার তারা কাজ করছেন। কেউ যদি বৈধ হয় তারা বাদ যাবে না। এই জন্যই তো এসআইআর। বৈধরা থাকবেন, অবৈধরা বাদ পড়বেন। আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না।" যারপরই কার্যত ক্ষমা চেয়ে নেন মেনকা গুরুস্বামী। বলেন, "আমরা তা করিনি, বিচারিক কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করা সত্যিই বিস্ময়কর।"

কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ
প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, ভোটের আগের দিন এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, "কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রিপোর্ট দিয়ে জানাচ্ছেন আমাদের।" যার প্রেক্ষিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন,"দু’টি বিষয়— ১০ লক্ষ মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তাই একটি সম্পূরক তালিকা (Supplementary List) প্রকাশ করা যেতে পারে।" যে প্রসঙ্গে, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির স্পষ্ট নির্দেশ, "এখনও পর্যন্ত নির্বাচনের জন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। আমাদের অনুরোধ—দয়া করে দায়িত্ব পালনের কাজটি যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করুন।"

এদিন SIR শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট আরও বলে,"এমন একটি পর্যায় এসেছে যেখানে আমরা উভয় পক্ষকেই সন্দেহ করছি। আমরা দুই পক্ষেরই সদিচ্ছা  নিয়ে সন্দেহ করছি।" শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দেয়, অ্যাডজুডিকেশন তালিকা নিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ ছাড়া এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না কমিশন। শীর্ষ আদালত এদিন কমিশনের উদ্দেশে ৫ দফা নির্দেশ দেয়। কমিশনকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়- 

১) পোর্টালে সমস্ত ডেটা ও ডেভেলপমেন্ট রিয়েল টাইম আপডেট দিতে হবে। 

২) যাদের নাম বাদ পড়বে,সঙ্গে সঙ্গে তাদের কারণ জানিয়ে দিতে হবে। 

৩) নির্বাচন কমিশন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। 

৪) সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ নিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নিতে হবে। 

৫) বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সাম্মানিক-সহ যাবতীয় খরচ বহন করবে নির্বাচন কমিশন।

