Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /পুরভোটের আগেই রাজ্যে SIR এ নাম বাদ পড়াদের নিয়ে বিরাট খবর: বাদ নয়, আগে নাম তোলার হিসেব হোক, সুপ্রিম রায়ে অবশেষে ভোটাধিকার বঞ্চিতদের?

পুরভোটের আগেই রাজ্যে SIR এ নাম বাদ পড়াদের নিয়ে বিরাট খবর: বাদ নয়, আগে নাম তোলার হিসেব হোক, সুপ্রিম রায়ে অবশেষে ভোটাধিকার বঞ্চিতদের?

SIR in Bengal Big Update: শুক্রবার মামলার বিশেষ উল্লেখের সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত সাফ জানিয়ে দেন, প্রয়োজনে নাম বাদ দেওয়ার আপিল শুনানি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রেখে, যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাঁদের নাম ফের অন্তর্ভুক্তির আবেদনগুলি আগে শোনা হবে। শুধু তা-ই নয়, আসন্ন নির্বাচনগুলির দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই যাতে এই সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়ার দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়, সেই সম্ভাবনাও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে আদালত।

Reported ByRajib ChakrabortyEdited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 09, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 01:26 PM IST
পুরভোটের আগেই রাজ্যে SIR এ নাম বাদ পড়াদের নিয়ে বিরাট খবর: বাদ নয়, আগে নাম তোলার হিসেব হোক, সুপ্রিম রায়ে অবশেষে ভোটাধিকার বঞ্চিতদের?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিপুল ভোটে এগিয়ে বিজেপি! উচ্ছ্বাসে ভাসছেন বিজেপিকর্মী-সমর্থকের
2
3
4
5