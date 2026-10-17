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ফাংশন হলে অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা! বাঙালিয়ানার অটুট আমেজ, এবার ৫৩ বছরে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

বাংলা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থেকেও তাঁরা ভোলেন না শিকড়ের টান। প্রবাসের শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও নিষ্ঠা ভরেই উমার আরাধনা করেন। হায়দরবাদে হয় দারুণ দারুণ পুজো

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 17, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 04:58 PM IST
ফাংশন হলে অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা! বাঙালিয়ানার অটুট আমেজ, এবার ৫৩ বছরে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
Image Credit: ফাংশন হলেই মা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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