/ফাংশন হলে অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা! বাঙালিয়ানার অটুট আমেজ, এবার ৫৩ বছরে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হায়দরাবাদে প্রবাসের পুজো কেমন হয়? এর আগে গাচিবোলির উৎসব কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর কথা শুনিয়েছিলেন কলকাতায় মেয়ে সৃজিতা গঙ্গোপাধ্যায়। আর এবার জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালকে সৃজিতা শোনালেন বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের গল্প। প্রবাসের মাটিতে বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শারদোৎসবের আবহকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে এই পুজো।
৫৩ বছরে পা দিল বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
বাঞ্জারা ফাংশন হলসে আয়োজিত এই পুজো চলতি বছর ৫৩ বছরে পা রেখেছে। সৃজিতা মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পুজো ঘুরে দেখে বলছেন, 'ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাঙালির মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে এই উৎসব প্রাঙ্গণ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে ভোগের আয়োজন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সুন্দর বসার ব্যবস্থা, উৎসবমুখর পরিবেশ এবং সারা দিন ধরে পুজোর আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ এই আয়োজনকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।' সৃজিতার মতে প্রবাসে থেকেও বাঙালির পুজোর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক শিকড়কে ধরে রাখার এই বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।
মানুষের মিলিত প্রচেষ্টাই এই পুজোর রসদ
পুজোর ইতিহাস, আয়োজন ও নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন এই পুজোর জেনারেল সেক্রেটারি ড. তৃষিতা মুখোপাধ্য়ায়। তাঁর কাছ থেকে পুজোর ৫৩ বছরের পথচলা এবং এবারের আয়োজন সম্পর্কে কথা বলেছেন তিনি। তাঁর আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় উঠে আসে এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মানুষের মিলিত প্রচেষ্টার ছবি। শুধু দেবী দুর্গার আরাধনা নয়, প্রবাসে বাঙালির পরিচয়, সম্প্রীতি ও মিলনকে উদ্যাপন করাই এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৫৩ বছরের ঐতিহ্যকে সঙ্গী করে বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের এই দুর্গোৎসব হায়দরাবাদের বাঙালি সমাজের কাছে এক বিশেষ আবেগের নাম। জি ২৪ ঘণ্টার পাতায় চোখ রাখুন আর এরকম প্রবাসের পুজোর বিভিন্ন স্বাদ পান। আর কলকাতা, শহরতলি, জেলার পুজোর গল্প তো থাকছেই।