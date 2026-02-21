Livspace Layoffs: আমার-আপনার চেনা স্টার্টআপ একধাক্কায় ১০০০ পেটে লাথি মারল বছরের শুরুতেই! AI আর কত খাবে?

Livspace Layoffs: আমার-আপনার চেনা স্টার্টআপ একধাক্কায় ১০০০ পেটে লাথি মারল বছরের শুরুতেই! AI আর কত খাবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেঙ্গালুরুর হোম ইন্টেরিয়র এবং ডিজাইন স্টার্টআপ লিভস্পেসে (Livspace) বড় সাংগঠনিক পরিবর্তন। প্রায় ১২ শতাংশ বা ১,০০০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করার ঘোষণা করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)-এর মাধ্যমে নিজেদের কাজকে আরও উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই বিশাল রদবদলের মধ্যেই কোম্পানির অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ জৈন (Saurabh Jain) ১১ বছর পর পদত্যাগ করেছেন।
লিভস্পেস-এর মেগা ছাঁটাই এবং এআই রূপান্তর:
ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় হোম ইন্টেরিয়র কোম্পানি লিভস্পেস তাদের ব্যবসায়িক মডেলে আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে। বেঙ্গালুরুর এই ইউনিকর্ন কোম্পানি নিজেকে "এআই-নেটিভ এজেন্টিক অর্গানাইজেশন" (AI-native agentic organization) হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে। এই বিবর্তনের অংশ হিসেবেই ১,০০০ জন কর্মীকে ছাঁটাই করতে হচ্ছে।
এআই-এর প্রভাব ও ছাঁটাইয়ের কারণ:
লিভস্পেস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই ছাঁটাই কোনও আকস্মিক আর্থিক সংকটের কারণে নয়, বরং কর্মী বা সম্পদের পুনর্বিন্যাস (Strategic reallocation of resources)। গত ছয় মাস ধরে এই কোম্পানি ধাপে ধাপে তাদের বিভিন্ন বিভাগে এআই প্রযুক্তি এবং অটোমেশন যুক্ত করেছে। বিশেষ করে সেলস, ডিজাইন, অপারেশনস এবং মার্কেটিংয়ের মতো বিভাগগুলোতে আগে যে কাজগুলো কর্মীরা হাতে কলমে করতেন, এখন সেগুলো আধুনিক এআই সিস্টেমে কাজ হচ্ছে।
যেমন, ডিজাইনের ক্ষেত্রে 'মুড বোর্ডিং' বা 'থ্রিডি রেন্ডারিং'-এর মতো কাজগুলো এআই ব্যবহার করার ফলে আগের চেয়ে ৬০ শতাংশ দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে। সেলস বা বিক্রয় বিভাগে এআই ভয়েস এজেন্ট এবং স্বয়ংক্রিয় লিড স্কোরিং সিস্টেম ব্যবহারের ফলে গ্রাহকদের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। ফলে অনেক ম্যানুয়াল বা কায়িক শ্রমের পদের আর প্রয়োজন থাকছে না।
সহ-প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ জৈনের বিদায়:
এই বড় ধরনের পরিবর্তনের সময় কোম্পানির শীর্ষ নেতৃত্বেও পরিবর্তন এসেছে। লিভস্পেস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ জৈন দীর্ঘ ১১ বছর পর পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
সৌরভ জৈন ২০১৫ সালে লিভস্পেস-এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন যখন তার কোম্পানি 'ডিজাইনআপ' (DezignUp) লিভস্পেস অধিগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তিনি চিফ বিজনেস অফিসার হিসেবে কোম্পানিকে বড় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার এই বিদায়কে কোম্পানি একটি 'স্বাভাবিক নেতৃত্বের পরিবর্তন'হিসেবে বর্ণনা করেছে।
আর্থিক প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:
যদিও কোম্পানি একে কেবল প্রযুক্তিগত রূপান্তর বলছে, তবে বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে এর পেছনে গভীর আর্থিক কারণও থাকতে পারে। লিভস্পেস গত প্রায় চার বছর ধরে কোনো নতুন বড় বিনিয়োগ (External funding) পায়নি। যদিও ২০২৫ অর্থবর্ষে কোম্পানির আয় ২৩ শতাংশ বেড়ে ১,৪৬০ কোটি টাকা হয়েছে এবং লোকসান ৪২ শতাংশ কমেছে, তবুও লাভের মুখ দেখতে কোম্পানিকে পরিচালনা ব্যয় কমাতে হচ্ছে।
এটিই লিভস্পেস-এর প্রথম ছাঁটাই নয়। এর আগে ২০২৩ সালে এই কোম্পানি তাদের প্রায় ১০০ জন কর্মীকে ছাঁটাই করেছিল এবং ২০২০ সালে অতিমারির সময় প্রায় ৪৫০ জন কর্মীকে ছাঁটাই দিয়েছিল। তবে এবারের ছাঁটাইয়ের মাত্রা অনেক বেশি ব্যাপক।
শিল্পখাতে এর প্রভাব ও বিতর্ক:
লিভস্পেস-এর ছাঁটাই ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে এআই-এর প্রভাব নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
অনেক সমালোচক মনে করছেন যে, 'এআই রূপান্তর' আসলে ব্যয় সংকোচনের একটি পোশাকি নাম মাত্র। ভারতীয় বাজারে যেখানে স্থানীয় ভেন্ডরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন, সেখানে লিভস্পেস-এর মতো সংস্থাগুলো প্রযুক্তির মাধ্যমে খরচ কমিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করছে।
লিভস্পেস-এর এই সাহসী ও কঠোর পদক্ষেপ এটাই প্রমাণ করে যে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল তথ্যপ্রযুক্তি খাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গৃহসজ্জা বা ইন্টেরিয়র ডিজাইনের মতো সৃজনশীল ক্ষেত্রেও এটি মানুষের জায়গা নিতে শুরু করেছে।
লিভস্পেস-এর এই এআই-নির্ভর যাত্রা সফল হবে কি না তা সময়ই বলে দেবে, তবে আপাতত ১,০০০ পরিবারের জন্য এই খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। প্রযুক্তি এবং মানবসম্পদের এই দ্বন্দ্বে আগামী দিনে আরও অনেক স্টার্টআপ হয়তো লিভস্পেস-এর পথ অনুসরণ করবে।
