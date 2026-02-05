English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Bengaluru Cafes Staff Dance: দিলেই তো ওরা...! এই ক্যাফেতে টিপ দিলেই মিটছে অবদমিত কামনা, হাতে গরম টাকা পেয়েই মেয়েদের উদ্দাম...

Bengaluru Cafe's Staff Dance: 'দিলেই তো ওরা...'! এই ক্যাফেতে টিপ দিলেই মিটছে অবদমিত কামনা, হাতে গরম টাকা পেয়েই মেয়েদের উদ্দাম...

Bengaluru Cafe's Staff Dance: এই রেস্তোরাঁয় টিপ দিলেই মিটছে অবদিমত কামনা, টাকা পেয়েই মেয়েরা শুরু করে দিচ্ছে উদ্দাম...

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 5, 2026, 09:21 PM IST
Bengaluru Cafe's Staff Dance: 'দিলেই তো ওরা...'! এই ক্যাফেতে টিপ দিলেই মিটছে অবদমিত কামনা, হাতে গরম টাকা পেয়েই মেয়েদের উদ্দাম...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমরা যখন ফোন স্ক্রল করতে থাকি, তখন কিছু পোস্ট দেখে আমরা এড়িয়ে যাই, আবার কিছু পোস্টে আঙুল থেমে যায়। আমরা হাসি-কাঁদি। সম্প্রতি এমনই এক পোস্ট নেটপাড়ায় ঝড় তুলে দিয়েছে। বিশ্বাস করুন, মুহূর্তেই আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। আপনি হেসেই ফেলবেন। আজ এমনই এক ক্যাফের সন্ধান দেব, যেখানে আমি স্টাফদের জন্য় রাখা টিপ বক্সে টিপ দিলেই, তাঁরা খুশি হয়ে নাচতে শুরু করে দেবেন...

Add Zee News as a Preferred Source

'টিপ ফর আ ডান্স'

'টিপ ফর আ ডান্স', মানে ‘নাচের বিনিময়ে টিপস’-এর ধুরন্ধর মার্কেটিং আইডিয়া খাটিয়ে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে গেল বেঙ্গালুরুর ক্যাফে নুভিও। কফিতে চুমুক আর নাচ দেখার দুরন্ত মিশেলের অভিজ্ঞতা পেতে আপনাকে যেতে হবে গেদ্দাল্লাহল্লিতে। ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে ক্যাফের তরফেই। নেটপাড়ায় তা ছড়িয়ে পড়তেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। 

আরও পড়ুন: ধূমপায়ীদের মাথায় হাত, সিগারেটের দাম বাড়ছে ৫০-৫৫ টাকা! নতুন তালিকা এল প্রকাশ্যে

ক্যাফের স্টাফরাই তো...

ভাইরাল ভিডিয়ো ক্লিপের শুরুটা সাধারণ পেমেন্টের ভিডিয়োর মতোই। যেখানে ক্যাফের স্টাফদের কাস্টোমারদের কাছ থেকে টাকা নিতে দেখা যায়। তবে মুহূর্তেই ঘটনাটি একটি মজার মোড় নেয়। ক্যামেরাটি হাতে লেখা একটি নোটের উপর জুম করে, যেখানে লেখা আছে, 'আপনি টিপস দিলে কর্মীরা আপনার জন্য নাচবে,' যা তাৎক্ষণিক ভাবে ভিউয়ার্সদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

কাস্টোমাররা যখন টিপস দিতে যান, তখন পিছনে থাকা কর্মীরা মজা করে তাঁদের ইশারায় নিষেধ করেন। তাসত্ত্বেও, টিপস দেওয়ার পর দুই অল্পবয়সী মেয়ে হঠাৎ উদ্দাম নাচতে শুরু করে দেন। এই মজার মুহূর্ত সকলেই চেটেপুটে উপভোগ করছেন। ইনস্টাগ্রামের একাধিক ইউজাররা ভিডিয়োর কমেন্ট সেকশনে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং ক্যাফেটির মজাদার ও সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন।

আরও পড়ুন: বিক্রি হল ভারতের সবচেয়ে দামি নম্বর প্লেট, ওই টাকায় চলে আসবে সুপারকার থেকে Mercedes-BMW-Audi সমগ্র!

একজন ইজার মন্তব্য করেছেন, “ভাবুন তো, ব্যস্ত সময়েও আপনাকে এটা করতে হচ্ছে।' আমাদের বিশ্বাস করুন, এটা এমন এক দৃশ্য যা আপনি মিস করতে চাইবেন না। আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, '১০ টাকায় মুজরা করিয়ে নিলাম।' আরেক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী যোগ করেছেন, 'আমি ফিডব্যাকে লিখব যে নাচটা খাবারের চেয়ে ভালো ছিল।' আর হ্যাঁ, এমন মজার পরিবেশে খাবারও তো আরও সুস্বাদু লাগবে, তাই না?

এই বিষয়ে আপনার কী মতামত?  
 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Bengaluru Cafes Staff DanceCafe Nuvio in Bengalurutip-for-a-dance
পরবর্তী
খবর

Mumbai Shocker: পেটে 'কী' নড়তেই ধরা পড়ল বাবার পৈশাচিক লালসায় ৫ মাসের গর্ভবতী মূক-বধির মেয়ে! ১৭ জনের 'রক্ত-DNA' চেনাল অপরাধী কে...
.

পরবর্তী খবর

Mamata Banerjee Vs ECI: মমতার ঐতিহাসিক 'সুপ্রিম' সওয়াল! 'নাটক' বলছে সিপি...