Bengaluru Murder: নতুনের খিদে! ডাক্তার স্ত্রীকে চড়া অ্যানাস্থেসিয়ার ওষুধ দিয়ে মারল ডাক্তার স্বামী...

Bengaluru Murder: নতুনের খিদে! ডাক্তার স্ত্রীকে চড়া অ্যানাস্থেসিয়ার ওষুধ দিয়ে মারল ডাক্তার স্বামী...
Bengaluru Murder: পুলিস জানিয়েছে, ডাক্তার হওয়ার সুবাদে অ্যানাস্থেটিক ওষুধ জোগাড় করতে কোনও সমস্যা হয়নি মহেন্দ্র। এরপর সেই ওষুধ প্রয়োগ করে স্ত্রীকে মেরে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালানোর চেষ্টা করেন। ভয়ংকর কাণ্ড বেঙ্গালুরুতে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশনে সময়ে ওষুধে রোগীকে অজ্ঞান করা হয়, সেই ওষুধেই নিজের স্ত্রীকে খুন! পুলিসের জালে চিকিত্সক স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম মহেন্দ্র রেড্ডি। তাঁর স্ত্রী কৃতিকাও পেশায় চিকিত্সক। গত বছরের এপ্রিলে বিয়ে হয় দু'জনের। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে মারাতাহাল্লিতে বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন কৃতিকা। সেখানেই গত ২৫ এপ্রিল হঠাত্ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। প্রথমে একটি অস্বাভাবিক মৃত্য়ুর মামলা রুজু করেছিল পুলিস।
এদিকে বোনের মৃত্যুর মেনে নিতে পারেননি কৃতিকা দিদি। সন্দেহ হওয়ায় ঘটনার তদন্ত করে দেখার জন্য পুলিসকে চাপ দিতে থাকেন তিনি। বস্তুত, ওই মহিলাও পেশায় চিকিত্সক। এভাবেই কেটে যায় ৬ মাস। এরপর ফরেন্সিক রিপোর্টে যখন মৃত চিকিত্সকে একাধিক অ্যানাস্থেটিক ওষুধ প্রোপোফলের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে, তখনই নড়েচড়ে বসে পুলিস।
তদন্তে জানা যায়, শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মহেন্দ্র। এমনকী, দু'দিন ধরে কৃতিকাকে একটি ইজেকশনও দেন তিনি। দাবি করেন, চিকিত্সার জন্যই নাকি ই়জেকশন দেওয়া প্রয়োজন! এরপরই খুনে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। পুলিস জানিয়েছে, ডাক্তার হওয়ার সুবাদে অ্যানাস্থেটিক ওষুধ জোগাড় করতে কোনও সমস্যা হয়নি মহেন্দ্র। এরপর সেই ওষুধ প্রয়োগ করে স্ত্রীকে মেরে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালানোর চেষ্টা করেন।
বছর আঠাশের কৃতিকা অত্যন্ত দক্ষ ডার্মাটোলজিস্ট ছিলেন। ভাইদেহী ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস থেকে এমবিবিএস পাস করার পর, রায়চুরের নবোদয় মেডিকেল কলেজ থেকে এমডি (ডার্মাটোলজি) করেন তিনি। চলতি বছরের মে মাসেই তাঁর স্বপ্নের ক্লিনিক 'স্কিন অ্যান্ড স্ক্যাল্পেল' উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল।
