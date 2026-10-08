Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /জ্ঞানেশকাণ্ডে উত্তাল দেশ: বেঙ্গালুরুতে অভিনেতা প্রকাশ রাজ-ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীদের নিয়ে ককরোচদের নজিরবিহীন প্রতিবাদ বিক্ষোভে বড় বার্তা

জ্ঞানেশকাণ্ডে উত্তাল দেশ: বেঙ্গালুরুতে অভিনেতা প্রকাশ রাজ-ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীদের নিয়ে ককরোচদের নজিরবিহীন প্রতিবাদ বিক্ষোভে বড় বার্তা

CJP Protest in Bengaluru: যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ফ্রিডম পার্ক ও সংলগ্ন এলাকা জুড়ে কর্নাটক পুলিস কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গোটা পার্ক চত্বর ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এবং বিপুল সংখ্যক পুলিস মোতায়েন করা হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 08, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 01:59 PM IST
জ্ঞানেশকাণ্ডে উত্তাল দেশ: বেঙ্গালুরুতে অভিনেতা প্রকাশ রাজ-ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীদের নিয়ে ককরোচদের নজিরবিহীন প্রতিবাদ বিক্ষোভে বড় বার্তা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ক্যান্সারের সঙ্গে একা লড়ে ৫০ মহিলাকে স্বনির্ভর! হার না মানা দশভুজা 'অন্য দুর্গা' পলি
2
3
4
5