English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Domestic Dispute: বরের জন্য পছন্দের রান্না করতে দিতেন না শাশুড়ি, গঞ্জনা আর অপমান বুকে পুষে জীবনকে বিদায় জানালেন মেধাবী টেকি সুষমা

Domestic Dispute: বরের জন্য পছন্দের রান্না করতে দিতেন না শাশুড়ি, গঞ্জনা আর অপমান বুকে পুষে জীবনকে বিদায় জানালেন মেধাবী টেকি সুষমা

Bengaluru: বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য তাকে মানসিকভাবে হেনস্তা করা হত। তুচ্ছ বিষয়ে শাশুড়ি কল্পনার সঙ্গে প্রায়ই তার ঝগড়া হত। ঘটনার দিন রান্না করা নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে তর্কের জেরে সুষমা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 4, 2026, 02:35 PM IST
Domestic Dispute: বরের জন্য পছন্দের রান্না করতে দিতেন না শাশুড়ি, গঞ্জনা আর অপমান বুকে পুষে জীবনকে বিদায় জানালেন মেধাবী টেকি সুষমা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাশুড়ির সঙ্গে রান্না নিয়ে অশান্তি। অপমানে রেগে গিয়ে আত্মঘাতী প্রাক্তন আইটি কর্মী। বেঙ্গালুরুতে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন ৩৫ বছরের সুষমা। ঘটনাটি গত মঙ্গলবারের।

Add Zee News as a Preferred Source

জানা গিয়েছে, সুষমা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা 'ডেল' (Dell)-এর প্রাক্তন কর্মী ছিলেন। পুলিস জানিয়েছে, পাঁচ বছর আগে পুনীত কুমারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের চার বছরের একটি সন্তান রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পরিবারটিতে অশান্তি চলছিল। ঘটনার দিন রান্না করাকে কেন্দ্র করে সুষমার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ি কল্পনার কথা কাটাকাটি হয়। সুষমার পরিবারের অভিযোগ, শাশুড়ি তাঁকে রান্না করতে দিতেন না এবং বিভিন্ন অজুহাতে তাঁকে নিয়মিত মানসিক ও শারীরিক হেনস্তা করতেন।

আরও পড়ুন:Nadia: রক্তাক্ত রঙের উত্‍সব, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপের পর কোপ তৃণমূল নেতাকে...

এই অপমানে ক্ষুব্ধ ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সুষমা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সুষমার পরিবারের পক্ষ থেকে যৌতুকের জন্য হেনস্তার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস নিহতের স্বামী পুনীত কুমারকে গ্রেফতার করেছে। তবে অভিযুক্ত শাশুড়ি বর্তমানে পলাতক রয়েছেন এবং পুলিস তাকে খুঁজে বের করতে তল্লাশি চালাচ্ছে। ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিস অধিকতর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি বাগালাগুন্ট এলাকায় বিদ্যাপ্যোতি (২৭) নামে এক কোম্পানির প্রকৌশলী আত্মহত্যা করেন। তিনি ওয়ার্ক ফর্ম হোম করছিলেন। তদন্তে জানা গিয়েছে, ভিন জাতের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি দুই পরিবারই মেনে নিয়েছিল।

তবে বিয়ের আগে এক জ্যোতিষী গণনা করে জানান যে, বিয়ের দুই বছর পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হতে পারে। এই সংকট কাটানোর জন্য ৯ দিনের একটি বিশেষ পুজোর পরামর্শ দেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে সিলিং ফ্যানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন বিদ্যাপ্যোতি। পুলিস একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত করছে।

আরও পড়ুন:Jalpaiguri: বিজেপি পার্টি অফিসে বিভীষিকা, মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার উপর কর্মীর কামুক নখদাঁত...

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bengaluru Ex-Techie Dies By SuicideBengaluru PoliceDomestic Dispute
পরবর্তী
খবর

Iran Israel War: মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে একমাস আগেই দেশে, যুদ্ধ কেড়ে নিল ছেলেকেও! মোট কতজন ভারতীয়ের মৃত্যু?
.

পরবর্তী খবর

Iran Israel War: রিয়াধে আমেরিকার দূতাবাসে আছড়ে পড়ল ২ ইরানি ড্রোন, দাউদাউ আগুন গোটা ভবনে....