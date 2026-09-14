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ক্যানসারের জাল ওষুধ বিকোচ্ছে ৫০% ছাড়ে! শহরের ৯০-এরও বেশি হাসপাতালে ভয়ংকর ব্যবসা

Bengaluru Fake Medicine Racket: অভিযোগ ওঠে যে, চক্রটি কম দামে মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিম্নমানের ওষুধ কিনে নতুন মোড়কে ভরত। নামী ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার জাল লেবেল সাঁটিয়ে সেগুলি বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা হত। গত পাঁচ বছর ধরে বীরেশ এই কারবার চালাচ্ছিল বলে পুলিসের সন্দেহ।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 14, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:04 PM IST
ক্যানসারের জাল ওষুধ বিকোচ্ছে ৫০% ছাড়ে! শহরের ৯০-এরও বেশি হাসপাতালে ভয়ংকর ব্যবসা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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