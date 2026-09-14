/ক্যানসারের জাল ওষুধ বিকোচ্ছে ৫০% ছাড়ে! শহরের ৯০-এরও বেশি হাসপাতালে ভয়ংকর ব্যবসা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ক্যানসার ও ইর্মাজেন্সি চিকিত্সার জাল ওষুধ চক্রের পর্দাফাঁস করল SIT। প্রায় ৯০টিরও বেশি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভুয়ো ওষুধ সরবরাহের অভিযোগে বীরেশ কুমার জৈন নামে এক ফার্মেসি মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। জানা গিয়েছে, বিপুল অঙ্কের লাভের আশায় শহরের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। তবে গোটা ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর।
তদন্তের নয়া মোড় আসে, মিনার্ভা সার্কেলের কাছে 'কৃপা হেলথকেয়ার' নামের একটি প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালানোর পর। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন জাল ওষুধ উদ্ধার করেন আধিকারিকেরা। তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই চক্রটি শহরের বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ওষুধের দোকানে ক্যানসারের ওষুধ পাঠাত। একই সঙ্গে পাঠানো হত জীবনদায়ী নানা ড্রাগ ও আইসিইউ-তে ব্যবহারের ইনজেকশন। শুধু তাই নয়, ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হত।
এই চক্রের কাজের ধরন দেখে হতবাক তদন্তকারীরা। চক্রটি অত্যন্ত কম দামে নানা জায়গা থেকে ওষুধ জোগাড় করত। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধও কিনে আনা হত। এরপর সেগুলি নতুন কৌটো বা বয়ামে ভরে নামী ওষুধ কোম্পানির মতো দেখতে হুবহু জাল লেবেল সেঁটে দিত। মেয়াদ পার হওয়া পুরনো ওষুধই নতুন মোড়কে চড়া দামে বাজারে বিক্রি করত অভিযুক্তরা।
তদন্তে জানা গিয়েছে, কৃপা হেলথকেয়ারের অফিসটিকে ওষুধ মজুত রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হত। সেখান থেকেই ওষুধ বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও দোকানে পৌঁছে যেত। বীরেশ কুমার প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই কারবার চালাচ্ছিলেন বলে পুলিসের অনুমান। এই চক্রের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য যোগাযোগেরও প্রমাণ মিলছে। তদন্তকারীদের আরও সন্দেহ, ওষুধ আনা-নেওয়া এবং বাজারে বিক্রির কাজে ১৫ জনেরও বেশি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ যুক্ত ছিল। এসআইটি প্রধান তথা যুগ্ম পুলিস কমিশনার (পশ্চিম) ভামসি কৃষ্ণ জানিয়েছেন, চক্রটি ঠিক কতটা বড়, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ওষুধের গতিবিধি এবং আর্থিক লেনদেন বুঝতে পুলিস বাজেয়াপ্ত হওয়া ব্যাংক নথি ও কেনাবেচার রসিদ খতিয়ে দেখছে।
পুলিসের তথ্য অনুযায়ী, এই চক্রের মূল পান্ডা প্রশান্ত নামের এক ব্যক্তি। বীরেশ কুমারের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে প্রশান্ত পলাতক। পুলিস তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় বীরেশই একমাত্র গ্রেফতার হয়েছেন। এই ঘটনার সূত্রপাত গত ১৮ অগাস্ট। বেঙ্গালুরু দক্ষিণ জেলার বিদাদি ও দোদ্দেরি এলাকার একটি ফার্মহাউসে প্রথম অভিযান চালানো হয়েছিল। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ৫ কোটি টাকার সন্দেহভাজন জাল ওষুধ। সেই সঙ্গে মেলে ভুয়ো চালান, ইনজেকশন ভরার বিশেষ যন্ত্রপাতি এবং বহু জাল লেবেল।
ওই তল্লাশির পরই তদন্তের পরিধি অনেক বাড়ানো হয়। কর্ণাটক ছাড়াও হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের ১০টিরও বেশি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সূত্র ধরেই পুলিস শেষ পর্যন্ত কৃপা হেলথকেয়ার এবং বীরেশ কুমারের হদিস পায়। কোন কোন হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে এই বিপজ্জনক জাল ওষুধ পৌঁছেছে, তা চিহ্নিত করার কাজ এখন জোরকদমে চলছে। পুরো অভিযানটির গভীরতা কতখানি, তা জানতে এসআইটি এবং ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ একসঙ্গে কাজ করে চলেছে।
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