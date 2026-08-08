/নামেই কেবল ফাইভ স্টার! শহরের নামীদামী হোটেলে মিলল বিপুল পচা মাংস ও দুধ, বড়সড় পদক্ষেপের পথে প্রশাসন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক্সপায়ারড দুধ, পচা মাংস, ছত্রাকযুক্ত সবজি-- এগুলো কোনও রাস্তার ধারের খাবারের দোকান নয়। বরং শহরের পাঁচতারা হোটেলের এই দৃশ্য। কর্ণাটকের কিছু সেরা বিলাসবহুল হোটেলে অভিযান চালিয়ে খাদ্য সুরক্ষার অনেক অনিয়ম ধরা পড়েছে। এরপর কর্ণাটকের খাদ্য সুরক্ষা ও ওষুধ প্রশাসন দপ্তর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে।
শহরের নামী হোটেলগুলি খাদ্য সুরক্ষার নিয়ম ও পরিচ্ছন্নতা মানছে কি না, তা দেখার জন্যই এই অভিযান চালানো হয়েছিল। কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইউ টি খাদ্যের বলেছেন, বড় বড় হোটেলগুলিও যাতে খাদ্য সুরক্ষার নিয়ম মেনে চলে, তা নিশ্চিত করতেই এই তল্লাশি চালানো হয়েছে। বেঙ্গালুরু আরবান জেলার ২৬টি তিনতারা ও পাঁচতারা হোটেল পরিদর্শনের জন্য ৩০টি টিম গঠন করা হয়েছিল। এই টিমগুলিতে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকেরা ছিলেন। পুরো বিবিএমপি (BBMP) এলাকা জুড়ে এই অভিযান চালানো হয়। ২০০৬ সালের খাদ্য সুরক্ষা ও মানক আইন এবং এর নিয়মগুলি মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়।
তালিকায় রয়েছে বেঙ্গালুরুর 'তাজ যশবন্তপুর' ও 'সাংরি-লা'-র মতো দেশের বেশ কয়েকটি নামজাদা প্রিমিয়াম রিসোর্ট ও হোটেল। পরিদর্শনের সময় বেশ কিছু রান্নাঘর ও গুদামঘর থেকে মেয়াদউত্তীর্ণ দুধ, পচে যাওয়া মাংস এবং ছত্রাক ধরা শাকসবজি উদ্ধার করা হয়েছে।
তারা বিভিন্ন রান্নাঘর থেকে মুরগি ও খাসির মাংস, মাছ, ভোজ্য তেল, দুধ, মশলা, চা পাতা, চিজ়, টমেটো সস এবং লেবুর রস-সহ মোট ৩৫টি খাবারের নমুনা সংগ্রহ করেছে। এই সমস্ত নমুনা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
পরিদর্শনের সময় বহু সংস্থায় একাধিক মারাত্মক গরমিল চোখ পড়ে। পরিচ্ছন্নতার অভাব, পচা বা মেয়াদউত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী রাখা, শাকসবজিতে ছত্রাকের সংক্রমণ এবং নিরামিষ ও আমিষ খাবার পৃথকভাবে সংরক্ষণ না করার মতো অনিয়ম দেখা যায়। পাশাপাশি, এফএসএসএআই (FSSAI)-এর লেবেলিং নিয়ম লঙ্ঘন এবং ভুয়ো ব্রান্ডের খাদ্য সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগও উঠে এসেছে। ঘটনায় জড়িত হোটেলগুলিকে কারণ দেখানোর নোটিস পাঠানো হয়েছে এবং উদ্ধার করা বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত খাদ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
কোন কোন হোটেলে তল্লাশি চালানো হয়েছে?
দ্য ললিত অশোক (অ্যানেক্স সাউথ) থেকে ৭৬ কেজি মাংস, ২০০ কেজি শাকসবজি এবং ৩২ লিটার মেয়াদউত্তীর্ণ দুধ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে।
সাংরি-লা বেঙ্গালুরু থেকে ১৫ কেজি মাংস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
ফোর সিজন্স হোটেল বেঙ্গালুরু থেকে ১৯ কেজি মাংস বাজেয়াপ্ত করেছেন আধিকারিকেরা।
ভিভান্তা বেঙ্গালুরু হোয়াইটফিল্ড থেকে ৩ কেজি মেয়াদউত্তীর্ণ বেকারি খাবার নষ্ট করা হয়েছে।
তাজ যশবন্তপুর থেকে ৭২ কেজি মাংস ও মাছ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি খাবার উদ্ধার হয়েছে র্যাডিসন ব্লু (দ্য আত্রিয়া) থেকে। সেখানে ১০৫ কেজি মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল ৫০ কেজি মুরগির মাংস, ২৫ কেজি খাসির মাংস, ২৩ কেজি মাছ এবং ৭ কেজি শাকসবজি।
খাদ্য সুরক্ষা ও ওষুধ প্রশাসন দফতরের তরফ থেকে শহরের সমস্ত খাদ্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী খাদ্য সুরক্ষার নির্ধারিত মান কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে দফতর। সরকারি নির্দেশে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই ধরনের নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা সামনে এলে কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না এবং কঠোর আইনি শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।
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