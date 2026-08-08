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নামেই কেবল ফাইভ স্টার! শহরের নামীদামী হোটেলে মিলল বিপুল পচা মাংস ও দুধ, বড়সড় পদক্ষেপের পথে প্রশাসন

Food Safety Raid: একাধিক হোটেলে নানা ধরনের অনিয়ম ধরা পড়েছে। আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, রান্নাঘর ও গুদামঘর নোংরা ছিল। মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার ও ছত্রাক ধরা সবজি রাখা ছিল। নকল ব্র্যান্ডের খাবার এবং এফএসএসএআই (FSSAI)-এর লেবেল ছাড়া খাবার পাওয়া গেছে। এছাড়া নিরামিষ ও আমিষ খাবার আলাদা রাখার নিয়মও মানা হয়নি।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 08, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:31 AM IST
নামেই কেবল ফাইভ স্টার! শহরের নামীদামী হোটেলে মিলল বিপুল পচা মাংস ও দুধ, বড়সড় পদক্ষেপের পথে প্রশাসন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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