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শহরের ফাইভ স্টারে হাড়হিম কাণ্ড! দুই সন্তানকে নৃশংস খুন, তারপর নিজেরও গলা কাটল ইমরান

Bengaluru Shocker: পাঁচতারা হোটেলে ১০ ও ৫ বছরের দুই মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করল বাবা। এরপর তিনি নিজেও বাথরুমে গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এখন অবস্থা স্থিতিশীল। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 11, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:19 AM IST
শহরের ফাইভ স্টারে হাড়হিম কাণ্ড! দুই সন্তানকে নৃশংস খুন, তারপর নিজেরও গলা কাটল ইমরান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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