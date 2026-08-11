/শহরের ফাইভ স্টারে হাড়হিম কাণ্ড! দুই সন্তানকে নৃশংস খুন, তারপর নিজেরও গলা কাটল ইমরান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফাইভ স্টার হোটেলে দুই সন্তানকে নিয়ে এসেছিলেন বাবা। বিলাসবহুল সেই স্টেকেশনের হাড়হিম পরিণতি। ১০ ও ৫ বছরের দুই সন্তানকে গলা টিপে খুন করল ৪০ বছরের ইমরান। তারপর নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। গত সোমবার বিকেলে বেঙ্গালুরুর তাজ হোটেলের ঘরে এই ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে কেম্পেগৌড়া বিমানবন্দর থানার পুলিস এসে খুনের মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে।
উত্তর বেঙ্গালুরুর নাগাওয়ারার বাসিন্দা ইমরান। গত রবিবার সন্ধ্যেবেলা দুই মেয়েকে নিয়ে ওই হোটেলে ওঠে সে। সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ হোটেলের ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে কর্মীরা দরজায় ধাক্কা দেন। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে ইমরানের চিৎকার শুনে নিরাপত্তাকর্মীরা দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। তাঁরা দেখতে পান, বিছানায় দুই শিশুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে বাথরুমে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ইমরান।
কেন এত নৃশংসতা?
হোটেল কর্মীরা ইমরানকে উদ্ধার করে শহরের মণিপাল হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সে এখন বিপদমুক্ত। ঘটনাস্থল থেকে পুলিস একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। সেখানে ইমরান লিখেছেন, স্ত্রীর অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের প্রমাণও তার কাছে আছে। পুলিসকে সে জানায় যে, এমন মায়ের কাছে বাচ্চাদের বড় করতে চায়নি। তাই সে আগে দুই মেয়েকে খুন করে, তারপর নিজের গলা কাটে।
পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি
পুলিস কর্মকর্তা জিকে মিথুন কুমার জানান, ইমরান নিজের মুখে দুই মেয়েকে খুনের কথা স্বীকার করেছে। তবে স্ত্রীর পরকীয়া নিয়ে ইমরান যা বলছেন, তা সত্যি কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইমরানের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আসল কারণ জানার চেষ্টা চলছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন হরিয়ানায় প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে। দুই সন্তানকে লেবুর শরবতে বিষ মিশিয়ে খাওয়ায় জন্মদাত্রী মা। এবং তারপর নিজেও আত্মহত্যা করে। হাড়হিম কাণ্ডের সময় ওই মহিলা নিজের ফোনে ভিডিয়ো রেকর্ড করে রাখে। যেখানে দেখা যায়, মা নিজে হাতে জোর করে দুই সন্তানকে বিষাক্ত শরবত খাওয়াচ্ছে।
এমনকী শরবতে যে বিষ মেশানো আছে, তার বড় মেয়ে সেটা বুঝতেও পেরে যায়। সে তার মাকে আকুতি করতে থাকে যে, মা আমাদের মেরো না। কিন্তু মা তার কোনও কথা কানে না তুলে শরবত খাইয়ে দেয়। তারপর তাদের বাড়ির বড় জলের ট্যাঙ্কে ফেলে দেয়। সেই ট্যাঙ্কেই ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই মহিলা।
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