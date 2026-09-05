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সুদের টাকা না মেটাতেই নারকীয় অত্যাচার! তরুণীকে আটকে রেখে নগ্ন ভিডিয়ো, গ্রেফতার মহিলা-সহ ৪

Bengaluru Shocker: মেয়ে বাড়ি না ফেরায় তার মা চন্দ্রা লেআউট থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিস সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে। তারা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই মহিলার খোঁজ পায়। পুলিস গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এবং চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 05, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:28 PM IST
সুদের টাকা না মেটাতেই নারকীয় অত্যাচার! তরুণীকে আটকে রেখে নগ্ন ভিডিয়ো, গ্রেফতার মহিলা-সহ ৪

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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