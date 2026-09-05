/সুদের টাকা না মেটাতেই নারকীয় অত্যাচার! তরুণীকে আটকে রেখে নগ্ন ভিডিয়ো, গ্রেফতার মহিলা-সহ ৪

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুদের টাকা শোধ করতে না পারায় মহিলার উপর নারকীয় অত্যাচার। অপহরণ করে বেধড়ক মারধর। এখানেই শেষ নয় নির্যাতিতার পোশাক খুলে নগ্ন ভিডিয়ো রেকর্ড করে বর্বররা। এই ঘটনায় পুলিস দুই মহিলা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম রেশমা বানু, নজরত, সুহেল এবং সাইফ। ঋণ পরিশোধ না করায় কাজের লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে ওই মহিলার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর কুম্বলগোডু এলাকার একটি বাড়িতে। মেয়ে নিখোঁজ হওয়ায় তার মা থানায় ডায়েরি করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে চন্দ্রা লেআউট থানার পুলিস অভিযান চালিয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে।
নির্যাতিতা প্রায় দুই বছর আগে রেশমার কাছ থেকে ১ লাখ টাকা ধার নিয়েছিলেন। পরে রেশমার মাধ্যমে নির্যাতিতা আবার নজরত নামের এক মহিলার কাছ থেকে আরও ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন। দ্বিতীয় ঋণের জন্য তাঁকে প্রতি সপ্তাহে ৫ হাজার টাকা করে কিস্তি দিতে হত। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি ছয় মাস সুদের টাকা দিতে পারেননি। এছাড়া চার সপ্তাহ ধরে কিস্তির টাকা দেওয়াও বন্ধ ছিল।
অভিযুক্তরা বারবার সুদের টাকার জন্য চাপ দিচ্ছিল। তাদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে তাদের ফোন নম্বর ব্লক করে দেন নির্যাতিতা। তিনি নিজের বাড়ি ছেড়ে মায়ের বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। এরপর নজরত নির্যাতিতাকে ফোন করেন। তিনি কাজের সুযোগ এবং টাকা দেওয়ার কথা বলে তাঁকে বাড়িতে ডাকেন। কাজ পাওয়ার আশায় ওই মহিলা নজরতের বাড়িতে যান। সেখানে পৌঁছাতেই সুহেল তাকে গালিগালাজ ও মারধর শুরু করে। রেশমা ও সুহেল একটি ছুরি দিয়ে তাকে আঘাতও করে।
এরপর তাকে জোর করে একটি অটোয় তোলা হয়। অটোতে রেশমা ও নজরত তার দুই পাশে বসেছিল। সঙ্গে সুহেল এবং অন্য অভিযুক্তরাও ছিল। তারা ওই মহিলাকে কুম্বলগোডুর একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। সেখানে তার ওপর নৃশংস অত্যাচার করা হয়।
অভিযুক্তরা জোর করে তার পোশাক খুলে নেয়। সেই অবস্থায় তার একটি ভিডিয়ো রেকর্ড করা হয়। পাওনা টাকা না দিলে ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মেয়ে বাড়ি না ফেরায় তার মা চন্দ্রা লেআউট থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিস সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে। তারা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই মহিলার খোঁজ পায়। পুলিস গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এবং চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পুলিস মামলা দায়ের করে পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করছে।
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