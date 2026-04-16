Bengaluru Shocker: ভয়ংকর, প্যারালাইসিসে পঙ্গু ৭২ বছরের মাকে ৪ তলা থেকে ফেলে দিল ছেলে?

Bengaluru Shocker: ভয়ংকর, প্যারালাইসিসে পঙ্গু ৭২ বছরের মাকে ৪ তলা থেকে ফেলে দিল ছেলে?
Bangalore Crime News: সম্প্রতি মুম্বইয়ের মুলুন্ডে রাজকুমার গুপ্ত নামে এক ব্যক্তি তাঁর ৩৬ বছর বয়সী স্ত্রী পুষ্পাকে চলন্ত লোকাল ট্রেনের সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর অভিযোগ। বাড়ির চারতলা থেকে ঠেলে ফেলে মাকে মেরে ফেলল ছেলে। মারাত্মক বিষয় হল, মা ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এমনই অভিযোগ উঠছে বেঙ্গালুরুর আর আর নগর একালার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ছেলে তাঁর মাকে বাড়ির চারতলার বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দিয়ে খুন করেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার দুপুরে আরআর নগরের বিইএমএল (BEML) লেআউটে। মৃত মহিলার নাম সাবিত্রম্মা (৭২)। তিনি গত চার-পাঁচ বছর ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। জানা গেছে, মায়ের দীর্ঘদিনের অসুস্থতা নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছিলেন ছেলে ভেঙ্কটেশ। সেই মানসিক যন্ত্রণা থেকেই তিনি মাকে চারতলা থেকে নিচে ফেলে দেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
পুলিস এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আর্থিক কোনো সমস্যা বা অন্য কোনো কারণ জড়িয়ে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। এছাড়া, অভিযুক্ত ছেলের মানসিক অবস্থা বোঝার জন্য তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষাও করানো হবে।
সম্প্রতি মুম্বইয়ের মুলুন্ডে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। গত ১৪ মার্চ সকালে রাজকুমার গুপ্ত নামে ৪২ বছর বয়সী এক ব্যক্তি তাঁর ৩৬ বছর বয়সী স্ত্রী পুষ্পাকে চলন্ত লোকাল ট্রেনের সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই ভয়াবহ দৃশ্য। পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান রাজকুমার পারিবারিক বিবাদের জেরে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ। ট্রেনের ধাক্কায় পুষ্পার মৃত্যু হয়েছে। পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত স্বামীকে চিহ্নিত করেছে।
এই মর্মান্তিক অপরাধটি ঘটানোর কয়েক ঘণ্টা আগেই পুষ্পা পুলিসের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। পুষ্পার ভাই কমলেশ তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে উত্তরপ্রদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন। কমলেশ জানান, ওইদিন ঝগড়া চরমে পৌঁছায়।
রাজকুমার তাঁর শ্যালক কমলেশ এবং নিজের ছেলেকে ঘরের ভেতর আটকে রেখে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেন। এরপর তিনি মুলুন্ড স্টেশনে গিয়ে স্ত্রীকে ট্রেনের সামনে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যান। পরে তাঁকে সুরাট থেকে গ্রেফতার করা হয়। পুষ্পাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
