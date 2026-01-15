WATCH VDO: প্রেমিকা পা দিলেন ছাব্বিশে, সেলিব্রেট করতে ২৬ কিমি দৌড়লেন বাঙালি প্রেমিক অভীক! এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ? নেটপাড়ায় হাহাকার...

WATCH VDO: প্রেমিকা পা দিলেন ছাব্বিশে, সেলিব্রেট করতে ২৬ কিমি দৌড়লেন বাঙালি প্রেমিক অভীক! এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ? নেটপাড়ায় হাহাকার...
ভালোবাসার জন্য মানুষ কত কিছুই না করে! তবে এবার জন্মদিনের উপহার হিসেবে ২৬ কিলোমিটার দৌড়ে ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছেন এক যুবক। প্রেমিকার ২৬তম জন্মদিনে তাঁর এই অনন্য প্রচেষ্টা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেরই নজর কেড়েছে, যাকে নেটিজেনরা বলছেন— ‘সম্পর্কের মানদণ্ড উঁচুতে বেঁধে দেওয়া’।
ভিডিয়োটি দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের নজরে আসে। অনেকেই এই প্রচেষ্টাকে "সম্পর্কের মানদণ্ড উন্নত করা" (Raising relationship standards) হিসেবে প্রশংসা করেছেন। ভট্টাচার্য নামের ওই যুবক তাঁর এবং তাঁর প্রেমিকা সিমরানের যৌথ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ‘@simranxavik’ থেকে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন।
২৬ কিলোমিটার দৌড়
ভিডিয়োর শুরুতে দেখা যায় সিমরান বলছেন যে, তিনি তাঁর জন্মদিনে নিজেই ২৬ কিলোমিটার দৌড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শরীর ভালো না থাকায় তিনি তা করতে পারেননি। ভট্টাচার্যের এই আকস্মিক পদক্ষেপে তিনি রীতিমতো বিস্মিত। সিমরান নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'আমি জানি না এই মানুষটার সমকক্ষ আমি কীভাবে হব!'
এরপর ভিডিওটি ভট্টাচার্যের দিকে ঘোরে, যেখানে তিনি বলছেন, 'আমার প্রেমিকার বয়স এইমাত্র ২৬ পূর্ণ হলো, তাই তাঁর জন্মদিনের সম্মানে আমি ২৬ কিলোমিটার দৌড়াতে যাচ্ছি।' তিনি দৌড় শুরু করেন এবং দৌড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ভিডিয়ো রেকর্ড করেন, যেখানে সিমরানের সুস্থতার জন্য তাঁর প্রার্থনা ও সুন্দর ভাবনাগুলো ফুটে ওঠে।
গভীর ভাবনা ও প্রার্থনা
পুরো দৌড়টির সময় ভট্টাচার্য কোনো ইয়ারফোন বা হেডফোন ব্যবহার করেননি। তিনি জানান, সচেতন থাকার জন্য এবং সিমরানের সঙ্গে কাটানো সুখী স্মৃতিগুলো নিয়ে চিন্তা করার জন্যই তিনি গান না শুনে দৌড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, তিনি এবং সিমরান দুজনেই মুম্বই ম্যারাথনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা মাত্র আড়াই সপ্তাহ পরেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কিন্তু ম্যারাথনের কঠিন প্রস্তুতির মাঝেও তিনি তাঁর বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এই দৌড়টি উৎসর্গ করেছেন। দৌড়ানোর সময় তিনি বারবার সিমরানের শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, সুস্বাস্থ্যই হলো 'সবকিছুর ভিত্তি'।
ইন্টারনেটে প্রতিক্রিয়ার বন্যা
ভিডিয়োটি গত ৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে শেয়ার করা হয়েছিল। তারপর থেকেই এটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। ভিডিয়োটি ৭৫ লক্ষ (৭.৫ মিলিয়ন) বার দেখা হয়েছে এবং প্রায় ৬ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ এটি পছন্দ করেছেন।
ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীরা ভট্টাচার্যের এই একনিষ্ঠতা এবং চিন্তাশীলতায় আপ্লুত হয়ে মন্তব্যের ঘরে প্রশংসার জোয়ার ভাসিয়েছেন।
একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, “ভাই তো সম্পর্কের মানদণ্ড একেবারে উঁচুতে সেট করে দিল।”
দ্বিতীয় একজন আবেগপ্রবণ হয়ে লিখেছেন, “ভিডিওটি দেখে আমার গলা ভার হয়ে আসছে।”
তৃতীয় জন বিষ্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন, “এখন কি আমি ২৬ বার ‘no way’ লিখব? মানে, পৃথিবীতে এমন ছেলে কোথায় পাওয়া যায়!”
আরেকজন রসিকতা করে লিখেছেন, “নিজের মানসিক শান্তি বজায় রাখার জন্য আমি ধরে নেব যে এটি এআই (AI) দিয়ে তৈরি ভিডিয়ো!